"Российская" чистка в армии Китая: двух бывших министров обороны исключили из Коммунистической партии

17:02 28.06.2024

Высокопоставленных чиновников обвинили в коррупции



В Китае в четверг исключили бывшего министра обороны страны Ли Шанфу и его предшественника из правящей Коммунистической партии из-за обвинений в коррупции, сообщила государственная телекомпания CCTV, что углубляет масштабную чистку в высших эшелонах вооруженных сил.



Ли Шанфу был отстранен от должности министра обороны в октябре прошлого года без объяснения причин после того, как он исчез из поля зрения общественности на два месяца на фоне серии перестановок на высоком уровне, которые взбудоражили крупнейшую в мире армию, напоминает CNN.



Таинственное исчезновение Ли Шанфу и его резкое отстранение от должности всего через несколько месяцев после начала его работы вызвали бурные спекуляции, последовавшие за неожиданным увольнением двух высокопоставленных генералов ракетных войск НОАК, элитного подразделения, курирующего ядерные и баллистические ракеты Китая, также без объяснения причин.



Заявление, сделанное в четверг, стало первым официальным подтверждением от китайских властей того, что за его драматическим исчезновением стоят обвинения во взяточничестве.



По данным CCTV, предшественник Ли, Вэй Фэнхэ, также был исключен из Коммунистической партии в четверг из-за обвинений в коррупции, что свидетельствует о масштабах чисток на высшем уровне.



И Ли, и Вэй были бывшими членами Центрального военного совета (ЦВС) – влиятельного органа, возглавляемого китайским лидером Си Цзиньпином, который в конечном счете командует вооруженными силами, напоминает CNN.



По данным CCTV, 31 августа прошлого года, через два дня после того, как Ли в последний раз видели на публике на форуме по безопасности в Пекине, военное ведомство начало внутреннее расследование в связи с "серьезными нарушениями партийной дисциплины и закона".



Расследование, проведенное комиссией CMC по проверке дисциплины, установило, что Ли якобы "серьезно нарушал" политические и организационные дисциплины, сопротивлялся расследованию, добивался "кадровых льгот" для себя и других лиц и получал "огромные суммы денег" в виде взяток, а также подкупал других.



"Будучи высокопоставленным партийным и военным лидером, Ли Шанфу предал свою первоначальную миссию и утратил принципы партийного духа", - говорится в отчете CCTV, добавляя, что его действия "предали доверие и ответственность, возложенные на него" высшим руководством партии и военными.



Его действия также "серьезно подорвали политическую и промышленную среду в секторе военной техники, нанесли значительный ущерб делу партии, развитию национальной обороны и вооруженных сил, а также имиджу высшего руководства", - сообщает CCTV.



Экс-министра обороны Китая Ли Шанфу исключили из партии



"Характер его проступка чрезвычайно серьезен, его воздействие чрезвычайно пагубно, а последствия особенно серьезны".



Вэй, предшественник Ли на посту министра обороны с 2018 по 2023 год, также был обвинен в серьезных нарушениях политической и организационной дисциплины, сопротивлении расследованию, взяточничестве, а также в "крахе веры и потере лояльности", сообщает CCTV.



Дела Ли и Вэя были переданы в военную прокуратуру для судебного разбирательства, сообщает CCTV, добавляя, что оба генерала были лишены своих воинских званий.



Обвинения, изложенные в репортажах CCTV, по–видимому, указывают на коррупцию при закупках и разработке военной техники Китая, с вероятным акцентом на ракетные войска, которые были ключевым элементом в усилиях Си Цзиньпина по "модернизации" НОАК и превращению ее в боевую силу "мирового класса".



Прежде чем стать министром обороны, Ли в течение пяти лет возглавлял департамент разработки оборудования НОАК, в то время как Вэй был первым командующим ракетными войсками, когда они были обновлены в конце 2015 года.



С прошлого лета более десятка высокопоставленных военных офицеров и руководителей аэрокосмической отрасли в военно-промышленном комплексе были лишены своих государственных должностей.



С момента прихода к власти в 2012 году, отмечает CNN, Си Цзиньпин сделал искоренение коррупции и нелояльности отличительной чертой своего правления, и чистки в вооруженных силах свидетельствуют о том, что эта кампания далека от завершения.



Андрей Яшлавский