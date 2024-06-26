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УкрАрмия откатывается к Торецку
17:03 28.06.2024

Фокус.ua
Украина
26 июня 2024

Битва за Торецк приближается?
"Фокус": российские войска продвинулись к Торецку

Российские войска впервые продвинулись в сторону Торецка, пишет "Фокус" со ссылкой на сооснователея аналитического центра DeepState Романа Погорелого. По его словам, ВСУ были застигнуты врасплох во время ротации на передовой - и теперь ситуация для них становится все более непростой.

В Торецке на востоке Украины планируют проведение принудительной эвакуации из-за продвижения российских войск впервые с начала 2024 года. Фокус разобрался, насколько угрожающей является ситуация и чего ожидать дальше.

25 июня глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрят вопрос принудительной эвакуации. ВС РФ очень близко приблизились к Торецку, в городе уже второй день отсутствует электроснабжение. Вражеские обстрелы не дают отремонтировать линии питания.

Сейчас из города активно добровольно эвакуируют людей. Если позавчера в Торецке было 6000 жителей, то сейчас их осталось уже 5500. Также продолжается эвакуация из Лимана, Красногоровки и Очеретинской громады.

Битва за Торецк начинается?

22 июня аналитики DeepState сообщили, что российские войска усилили давление и захватили населенный пункт Шумы. Также поселок Северное стал крайне горячей точкой.

"Кацапы будут пытаться развить тактический успех, стянув дополнительные резервы в данный район. Их цель очевидна - занять Торецк", - написали аналитики.

Фокус обратился за дополнительной информацией к соучредителю DeepState Роману Погорелому, чтобы обсудить ситуацию в Торецке, и как ВС РФ удалось продвинуться вперед после многих лет обороны. По словам Погорелого, российские войска неожиданно застали украинские подразделения во время ротации.

"Торецк действительно является неожиданным участком, где по сути не было таких активных боевых действий, и вообще мало освещался этот район. А здесь мы видим, как россияне захватывают населенный пункт Шумы, подошли к окраинам Северного и Дружбы. Все мы знаем, что это произошло во время проведения ротаций в том районе. Они подловили наши подразделения на этом процессе. Стоит заметить, что ротации являются очень деликатным процессом. Каждая сторона пытается подхватить другую во время нее, потому что это очень сложный процесс. Конечно, вопрос в проведении и правильности ее проведения - это ювелирная работа. Завести одну бригаду, чтобы у них прошла передача позиций и информации, чтобы они обустроились на новых позициях, узнали обстановку. Очень деликатные процессы. Надо искать ответ, почему так произошло. Мы также стараемся ловить противника на ротациях. Но и нас до этого уже ловили на ротациях, в частности в районе Тернов-Ямполовки, которые позволили им дойти до окраин этих сел. Это все началось именно с того, мы писали об этом на нашем канале", - объясняет Роман Погорелый, что произошло в районе Торецка.

По мнению аналитика, на руку россиянам сыграла внезапность, это не было спланированной операцией. ВС РФ всегда используют пробелы и насыщают их, чтобы развить успехи, если где-то прощупывают слабые места. Ситуация в Торецке может стать хуже, если усилия украинских военных по стабилизации не будут иметь успехов.

"Сейчас наши бойцы делают все возможное, чтобы погасить пожар. Принимаются стабилизационные меры, чтобы показать врагу, что у них там ничего не получится. Сейчас это самое главное - показать, что у них ничего не получится, что наши держатся, и никакое давление нам нестрашно. Мы видим активное движение в зоне прорыва у Дружбы, Шумов, Северного, они просто лезут", - подчеркнул соучредитель DeepState.

Роман призывает не паниковать, потому что все бросились выстраивать какие-то прогнозы, строить аналитику вокруг Торецка, что это может быть потеря большого города. Далее для ВС РФ открывается путь на Константиновку, на который они пытаются наступать из Часового Яра.

"Это все имеет место, если строить все на далекую перспективу. Рисуют сценарии фильмов-ужасов. Большой прорыв. Мол, возьмут Торецк. Но, друзья - это немаленький город. Его не так просто захватить", - продолжает он.

Битва за Торецк - есть ли там фортификация

"Если говорить об инженерно-фортификационных сооружениях, то не знаю, как на бригадном уровне, потому что они скорее всего как-то выстроили позиции, но если говорить о высшем уровне, то по отзывам бойцов, они не самые лучшие. Позиции не очень готовы, и здесь надо искать ответы на вопросы. Ситуация сложная, она может ухудшиться, но опять же, Силы обороны делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. С одной стороны в определенной степени важно уменьшить публичность. Но с другой стороны обсуждение таких вопросов являются не менее важными. Что может произойти, если ситуация осложнится?" - рассуждает господин Роман в разговоре с Фокусом.

Возможен ли быстрый прорыв ВС РФ к Торецку?

"Если сильно захотеть - можно в космос полететь. Все зависит от обстоятельств и развития ситуации. Наши делают все, чтобы не допустить это „возможное" для противника. Показать, что давление сдержится и у них ничего не получится. Здесь еще зависит от того, насколько противник готов перебрасывать туда силы и развивать этот район. В районе Шумов и Северного все было достаточно быстро, а сейчас видим, что сейчас карта стоит и ситуация пока не меняется. Надеюсь, что ситуация хотя бы останется там, где сейчас есть. Их наступление замедлится, а наши бойцы - примут определенные решения, которые не дадут долезть до Торецка или Северного. Но я не хочу спекулировать, потому что ситуация может измениться в любой момент", - рассказал Роман Погорелый.

В чем важность Торецка

Торецк - это часть Донецкой агломерации, город является важным ключом коммуникаций. Если говорить о тактическом уровне, Нью-Йорк может быть под угрозой. Так же новый путь для ВС РФ в Константиновку. Для Сил обороны - это еще один вызов, потому что надо искать людей, резервы и ресурсы для сдерживания врага. У Украины их не так много, как у РФ. К тому же ВС РФ воюют количеством, а Силы обороны пытаются брать качеством - это совершенно разные соотношения.

"По моему мнению, еще рано говорить о Торецке. Надо наблюдать, сможет ли все стабилизироваться в районе Дружбы, Шумов и Северного, и в какую сторону все пойдет. Будет хуже, или ситуация не будет развиваться",

Не только Торецк - какие цели у ВС РФ в Донецкой области

По мнению соучредителя DeepState, Константиновка - это важный населенный пункт, в том числе из-за коммуникаций.

"Глобально их цель - выйти к административно-территориальным границам Донецкой области. Поэтому все крупные города, которые на слуху, а это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк, Часов Яр и т.д., они априори в планах России", - резюмировал Роман.

Источник - ИноСМИ
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