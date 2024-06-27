В Таджикистане увеличили штрафы за нарушения в воспитании детей

17:06 28.06.2024

Власти Таджикистана расширили закон об ответственности за обучение и воспитание детей. Отныне ответственность распространяется не только на родителей, но и на опекунов, педагогов, чиновников и общественников. Также увеличены штрафы за нарушения в воспитании, сообщает "Азия-Плюс".



Новая редакция принятого закона, ранее известного как закон "Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей", теперь носит название "Об ответственности за обучение и воспитание детей". Следовательно, за воспитание подрастающего поколения отвечают отныне не только родители.



В закон введены статьи, направленные на борьбу с экстремизмом, насилием и дискриминацией в отношении детей. Эти меры предусматривают не только штрафы, но и административные меры наказания. Они направлены на предотвращение любых форм дискриминации и исключения из образовательного процесса вне зависимости от расовой, национальной, религиозной или социальной принадлежности. Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями и тем, кто находится в социально неблагоприятной ситуации.



Закон предусматривает разработку и реализацию госпрограмм, направленных на поддержку семей и образовательных учреждений.



Конкретные действия в законе не прописаны. Зато прописаны штрафы.



Так, в закон "Об образовании" внесены изменения, согласно которым обучение в 10 и 11 классах стало обязательным. Изменения направлены на предотвращение преждевременного прекращения учебы после 9 класса, особенно это касается девочек, которых нередко рано отдают замуж, что вызывает критику со стороны правозащитников. В связи с этим в Уголовном кодексе изменена статья 164, касающаяся воспрепятствования получению общего среднего образования. Теперь за это предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 1200 показателей для расчетов. Сейчас один показатель для расчетов равен 72 сомони ($6,8), соответственно штраф составит - от 72 тысяч ($6,8 тысячи) до 86,4 тысяч сомони ($8,1 тысячи). Нарушителям могут грозить принудительные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 2 лет.



Изменения также затронули статью 174 УК, которая касается неисполнения обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних: штраф от 700 до 1000 показателей для расчетов - от 50,4 тысячи до 72 тысяч сомони (от $4,7 тысячи до $6,8 тысячи). Возможны обязательные работы на срок до 240 часов или лишение свободы до 2 лет.



Внесены изменения и в статью 90 ("Нарушения в области обязанностей по опеке, обучению и воспитанию несовершеннолетних") Административного кодекса Таджикистана. Предусмотрены следующие штрафы:



- При пропуске пятидесяти школьных часов обучения в квартал штраф составляет от 10 до 12 показателей - от 720 до 864 сомони (от $67,5 до $81). При повторном нарушении - от 30 до 35 показателей, то есть от 2160 до 2520 сомони (от $202 до $236).



- Непредотвращение запрещенных действий со стороны ребенка, в том числе распространение экстремистских, порнографических и насильственных материалов, посещение развлекательных клубов, повреждение строений, памятников и святынь, ношение табачных изделий, алкоголя, запрещенных веществ, колющих и режущих предметов - штраф от 15 до 20 показателей, то есть от 1080 до 1440 сомони (от $101 до $135). При повторном нарушении - от 30 до 35 показателей, или от 2160 до 2520 сомони (от $202 до $236).



- Применение насилия в отношении ребенка или недостаточный контроль, ведущий к насилию над другими лицами без признаков преступления, - штраф от 20 до 25 показателей для расчетов, то есть от 1440 до 1800 сомони (от $101 до $169). При повторном нарушении - от 40 до 45 показателей, от 2880 до 3240 сомони (от $270 до $304), либо административное лишение свободы на срок от 5 до 10 суток.



Также увеличены штрафы по статье 464-1, касающейся допуска несовершеннолетних в ночные клубы, дискоклубы, букмекерские конторы, азартные игровые центры, центры компьютерных игр. Теперь штрафы по ним такие:



- Для физических лиц: от 120 до 150 показателей для расчетов - от 8640 до 10800 сомони (от $810 до $1013). При повторном нарушении в течение года - от 130 до 150 показателей для расчетов, то есть от 9360 до 10800 сомони (от $878 до $1013).



- Для индивидуальных предпринимателей: от 180 до 200 показателей для расчетов - от 12960 до 14400 сомони (от $1216 до $1351). При повторном нарушении в течение года - от 220 до 250 показателей для расчетов - от 15 840 до 18 000 сомони (от $1486 до $1689).



- Для юридических лиц: от 250 до 300 показателей для расчетов - от 18 000 до 21 600 сомони (от $1689 до $2027). При повторном нарушении в течение года - от 400 до 500 показателей для расчетов - от 28800 до 36000 сомони (от $2702 до $3378).



Закон "Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей" был принят в Таджикистане в августе 2011 года.