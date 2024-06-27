 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.06.2024
17:07  Венгрия показывает пример всей Европе: как дружить с Китаем, не выходя из ЕС и НАТО
17:06  В Таджикистане увеличили штрафы за нарушения в воспитании детей
17:03  УкрАрмия откатывается к Торецку
17:02  "Российская" чистка в армии Китая: двух бывших министров обороны исключили из Коммунистической партии
17:00  Токаев утвердил новые символы органов нацбезопасности
16:50  Очередная секретная стройка VIP-городка в Алматинских горах
16:35  Скончался Народный артист, основатель кыргызской мультипликации Сагынбек Ишенов

16:34  Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на журналиста Айдоса Садыкова
16:32  Китай решил "кинуть" Россию: эксперт объяснил, зачем Путин ездил в КНДР и Вьетнам
16:29  Игры с англосаксами аукнулись Казахстану обходным китайским маршрутом
16:21  Иранцы пошли на выборы нового президента вместо погибшего в катастрофе Раиси
15:39  Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
15:36  Попытка переворота в Боливии: виной всему - литий и Путин
15:33  Удар под долг: грозит ли победа оппозиции бюджетным кризисом во Франции
15:29  Ростислав Ищенко: Террористы из-за моря
15:28  Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане
15:24  Кто заменит продувшего Байдена: названы шесть кандидатов
15:09  Александр Дугин: Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
14:49  Президент Ильхам Алиев досрочно распустил АзерПарламент 6 созыва и назначил новые выборы на 1/09
12:41  Старик - безнадежен. Демократы начали срочно обсуждать замену Байдена на выборах - Politico
12:29  В Чили почтили память борца с американским империализмом Сальвадора Альенде
12:17  Президент Киргизии извинился за церемонию помолвки своей племянницы
12:15  Франция на пути к хаосу, - Андрей Соколов
12:13  Оскорбления и жаркие споры: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена (видео)
11:55  Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом, - Геворг Мирзаян
11:48  WP: поддержка однополых браков в США стремительно падает
11:45  Европейскую промышленность похоронят послезавтра, - Сергей Савчук
11:42  В Минобороны РФ отреагировали на дроны США над Черным морем
11:41  АБР поможет Киргизии перейти на 12-летнее школьное образование
11:38  Характер войны изменился, - Николай Сорокин
11:37  Мигранты по Бастрыкину. Россия рискует повторить судьбу Первого Рима
11:36  Нефтедоллар морочит голову: Самая большая глупость сейчас - смотреть на биржевые котировки
11:10  Улуч Озюлькер: Что будет если вдруг Байден победит?
08:50  Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
08:14  В Казахстане образована "межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми"
08:09  В Москве умер кыргызстанский политик и предприниматель Роман Шин
07:44  Кырспикер Шакиев обвинил минэконома Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме
07:25  "Мы в полной заднице". Демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах, - CNN
07:12  Крым и деньги: ATACMS летит, Греф хитрит, бизнес юлит, - СП
00:44  Очищение России от исламистов, - А.Школьников
00:37  В Киеве арестован К.Тимошенко - ближайший помощник Зеленского
00:35  Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий разработку урановых и ториевых месторождений Киргизии
00:20  Иран готовится к транзиту власти. Опросы прочат победу "неудобному" кандидату
00:16  Раскола в китайском руководстве нет, - В.Скосырев
00:12  Мигрантский вопрос дошел до кипения: Бастрыкин назвал российский парламент "госдурой"
00:08  Крошка Биби. На какой финиш рассчитывает израильский премьер? - Арсений Латов
00:02  Украина и ее природные ресурсы: "золотая жила" для Запада, - Е.Пустовойтова
00:01  Франция в преддверии выборов: Макрон почти не виден, - В.Прохватилов
00:00  Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги, - СП
Четверг, 27.06.2024
23:11  На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
17:01  Толпа мигрантов напала на полицейских в российском райцентре Быково
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Венгрия показывает пример всей Европе: как дружить с Китаем, не выходя из ЕС и НАТО
17:07 28.06.2024

Венгрия показывает пример всей Европе: как "лечь" под Китай, не выходя из ЕС и НАТО
Сергей Рыжов. 27.06.2024

Издающийся в Будапеште еженедельник HVG пишет о состоявшемся телефонном разговоре между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и его китайским коллегой Ван И.

В ходе этой беседы Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает китайско-бразильский мирный план по Украине и проведение альтернативного швейцарскому саммита по замирению на берега Днепра.

"Китай и Бразилия в конце мая обнародовали совместную позицию относительно политического урегулирования кризиса на Украине. Стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир на Украину, не упоминая при этом о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Консенсус из шести пунктов, предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для будущих мирных переговоров. Венгрия полностью соглашается с этой важной мирной инициативой", – говорится в публикации со ссылкой на слова венгерского министра.

Китай, по его словам, является одной из стран, которые "были наиболее решительными, наиболее активными и преданными миру". Сийярто добавил, что этот план "следовало бы широко обсудить, поскольку он может стать хорошим основанием для прекращения огня и мирных переговоров".

Сийярто пояснил, что развитие отношений с Пекином чрезвычайно важно по многим причинам, и одна из них – мир, поскольку он "дает возможность защитить человеческие жизни и обеспечить большее развитие".

Впрочем, судя по публикации, тематика разговора Сийярто с Ван И выходила далеко за рамки украинского сюжета и скорее, свидетельствует о медленном, но неуклонном дрейфе самой Венгрии в сторону всесторонней неформальной ориентации на Пекин.

"Петер Сийярто поговорил по телефону со своим китайским коллегой, сообщило Министерство иностранных дел и торговли. После телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван Цзи глава министерства сообщил, что одной из важных задач предстоящего председательства Венгрии в ЕС станет развитие сотрудничества с Китаем, чтобы она наконец смогла вернуться в свою страну. предыдущий стабильный путь", – говорится в публикации.

Петер Сийярто также отметил, что, поскольку основной целью грядущего председательства Венгрии в ЕС является повышение конкурентоспособности, они также обсудили развитие европейско-китайских экономических отношений – чтобы их можно было охарактеризовать как прагматичное, предметное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, а не на идеологиях.

"Конкурентоспособность Европы сильно ухудшилась за последний период, и мы думаем, что развитие экономического сотрудничества с Китаем сыграет большую роль в восстановлении конкурентоспособности", – сказал он.

"Венгрия является лучшим примером того, к каким результатам приводит , какую положительную отдачу дает экономическое сотрудничество Востока и Запада, основанное на взаимном уважении и здравом смысле", – добавил Сийярто.

"Европейский Союз преуспел бы в экономическом отношении, если бы в предстоящий период он сделал свое экономическое сотрудничество с Китаем еще более тесным и эффективным, если бы он не использовал идеологически обоснованный подход, если бы он не стремился к изоляции, если бы он не вводил карательные тарифы, если бы не ограничивал торговлю, а наоборот, развивал бы активное, взаимовыгодное экономическое сотрудничество", – продолжил венгерский министр.

Сийярто подчеркнул, что карательные пошлины ЕС, введенные в отношении китайской автомобильной промышленности, могут стать поводом для серьезного беспокойства.

Он считает, что тесное сотрудничество с китайскими компаниями является важнейшим условием в стратегии перехода на электротранспорт западноевропейских автопроизводителей, поэтому изоляция европейской автомобильной промышленности от китайской вызовет не только проблемы с конкурентоспособностью, но и проблемы защиты окружающей среды.

"Если переход к "зеленому" автопрому замедлится, выбросы в Европе также будут снижаться медленнее, и тогда мы не сможем достичь "зеленых" целей, которые мы перед собой поставили", – предупредил Сийярто.

"Для достижения европейских целей по защите окружающей среды и конкурентоспособности особенно важно развивать европейско-китайское сотрудничество, а карательные тарифы и торговые ограничения могут разрушить такое сотрудничество", – добавил он.

Он заявил, что по этой причине "в предстоящий период мы продолжим работать над тем, чтобы между Европейским Союзом и Китаем развернулась не таможенная или торговая война, а экономическое сотрудничество, направленное на взаимную выгоду".

"Это интерес Европы, это европейская экономика, это интерес европейских компаний, это также интерес Венгрии. Таможенная война, торговая война поставят под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Европе", – резюмировал главный дипломат в правительстве Виктора Орбана.

Как можно понять из всего этого высокого канцелярита, Будапешт не только мягко, но настойчиво дистанцируется от набирающего ход общеевропейского военно-политического противостояния с РФ не только самоустраняется от военной помощи Киеву, но и берет курс на сближение с главным геополитическим и геоэкономическим мировым конкурентом США в лице КНР. И все это – не выходя из состава ЕС и НАТО.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719583620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили важный пакет законов
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе заслушала Правительство по исполнению предвыборной программы партии
- Олжас Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зеленой экономики" в региональные планы развития
- Олжас Бектенов проверил темпы строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" и ознакомился с планами развития Байконыра
- О "реваншизме"
- Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай"
- Новое назначение
- Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024
- "Украинцы умирают за Казахстан" - комментарий казахстанского МИД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  