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Здравствуй, чучхе! - Александр Проханов
00:00 29.06.2024

только Северная Корея не променяла свободу, честь и достоинство на иллюзорное, дарованное Западом благоденствие

Президент Путин в Пхеньяне. Корейский лидер Ким Чен Ын встречает его парадом и ликующим многолюдьем. Встреча добрососедская, и в ней есть все, чтобы назвать ее братской.

Россия ведет изнурительную и кровавую войну с западным исполином. Северная Корея в течение десятилетий одна отражала натиск беспощадного американского гиганта. Все народы, все государства мира покорно легли под американскую длань. Только Северная Корея, крохотная, огненная красная страна, не покорилась гегемону, не променяла свободу, честь и достоинство на иллюзорное, дарованное Западом благоденствие. В этом - исторический подвиг Кореи, ее вождей, народа, победного вероучения чучхе.

Когда-то, в советские времена, я побывал в Пхеньяне и виделся с вождем Ким Ир Сеном. На приеме среди многолюдья он подошел и пожал мне руку. И я помню это теплое мягкое рукопожатие. Помню его френч, его улыбку. И как он от меня удалялся, пожимая руки другим. И мне казалось, что он плавно плывет.

С тех пор я не раз бывал в Северной Корее. Люблю ее народ, преклоняюсь перед ее историческим подвигом. Я видел труды ее крестьян, ее рыбаков, ее заводы и гарнизоны, народные пирушки с танцами и застольными шутками. Я бывал в компьютерных классах школ, в университетских аудиториях, меня приглашали в дома корейские интеллигенты, я встречался с высшими представителями партии. Я был удостоен почетной награды - стал лауреатом премии имени Ким Ир Сена: золоченая цепь и портрет вождя в фарфоровом медальоне.

Когда меня приглашают в посольство Северной Кореи, я всегда надеваю эту награду. Как скромны были приемы в посольстве в период, когда в Москве властвовали либералы, и Россия, истерзанная, попранная, была под американской пятой. Теперь на приемах яблоку негде упасть. Депутаты, министры, генералы, представители партий, знаменитые журналисты. Россия очнулась от обморока, узрела, наконец, где ее друзья и где враги.

Триумф Северной Кореи - в чучхе. Теория, мировоззрение, почти религия, чучхе утверждает, что народ может все, вплоть до преобразования Вселенной. Каждый кореец свои таланты, труды, служение отдает вождю. И вождь, как чаша, принимает эти бесчисленные льющиеся из народа потоки. Эти потоки в вожде сливаются, увеличивают свою силу тысячекратно и вновь возвращаются гражданину, наделяя его могуществом. Отношения вождя и народа носят космический характер. Вождь - как бессмертное, негасимое солнце. И каждый новый вождь сохраняет свое бессмертие, превращается в солнце. Ким Ир Сен, создатель северокорейского государства - это чудо. Он выстрадан всей истории Кореи, которая является ожиданием этого чуда. Рождение вождей и их уход из жизни сопряжен с космическими явлениями и явлениями живой природы: рождением новых светил, бурным цветением садов или печальным преждевременным отлетом птиц.

Сегодня человечество живет среди осколков былых учений, они оказались несостоятельны перед неумолимым ходом времен. И человечество в потемках ищет новые учения, которые помогут ему выстоять в грозном будущем. Учение чучхе уникально, оно подтвердило свое величие и стойкость в кромешных бурях ХХ и ХХI веков.

О чем беседовали на своих закрытых встречах Владимир Путин и Ким Чен Ын? О подлетном времени баллистических корейских ракет? О корейских снарядах для гаубиц или корейских батальонах? Или Ким Чен Ын посвящал Владимира Путина в учение чучхе? И Путин, знаток идеологий, его внимательно слушал.

28.06.24

Источник - завтра
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