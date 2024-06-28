ЦРУ на марше: на Украине может быть взорвана "грязная ядерная бомба", - ФСК

00:03 29.06.2024 28.06.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Режим Зеленского готов подписаться под любой антироссийской провокацией, даже если она погубит множество граждан Незалежной.



Независимый депутат палаты общин Великобритании Эндрю Бриджен в интервью британскому YouTube-каналу Resistance GB предупредил, что НАТО планирует совершить атаку под ложным флагом на один из европейских городов, использовав ядерную "грязную бомбу", и обвинить в этом Россию.



"У меня есть аналитики по вопросам обороны, которые снабжают меня информацией, они на службе, и они говорят, что в Европе произойдет ядерный взрыв", – сказал Бриджен.



"Кто это сделает?" – спросил его явно шокированный ведущий канала Уилл Коулшилл (Will Coleshill).



"Ну это может быть грязная бомба. Я имею в виду, что на Украине много ядерного материала, оставшегося от их ядерных реакторов. Для создания заражения достаточно иметь немного обычной взрывчатки и немного ядерного материала, и у вас получится "грязная бомба". Возможно, они уже были приведены в действие на Донбассе".



"И это может стать ложным флагом, который начнет войну?" – не унимался журналист.



"Да, это можно сделать по-разному", – ответил Бриджен.



25 июня 2024 года на брифинге Министерства обороны РФ по военно-химической деятельности США и Украины начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на Украину через Польшу и Румынию продолжается ввоз радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания "грязной бомбы". "Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой грязной бомбы", – рассказал Кириллов. Такое оружие впоследствии может применяться "под чужим флагом", пояснил начальник войск РХБЗ. Он уточнил, что поставки курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак.



Подобную провокацию США готовили еще в августе 2014 года, о чем мировое сообщество было официально предупреждено российской Академией военных наук и ведущими аналитиками оборонных НИИ РАН.



И вот сейчас у американских спецслужб снова засвербила провокационная извилина. Впрочем, операции под ложным флагом – это классика западной психоинформационной войны.



Что такое "грязная бомба" (Dirty Bomb)? Основная идея этого вида оружия заключается в распылении в воздухе большого количества радиоактивного вещества. В отличие от классической атомной бомбы, в которой взрыв происходит в результате реакции расщепления атомов урана или плутония, в "грязной" атомной бомбе подрыва атомного заряда не происходит. Взрыв осуществляется посредством подрыва обычного химического заряда. Взрыв "грязной бомбы" не вызывает таких больших разрушений, какие бывают при использовании ядерного оружия. Использование такого рода оружия обеспечивает заражение максимальной площади густонаселенной территории противника радиоактивными веществами. В грязной бомбе используются обычные взрывчатые вещества, "подкисленные" радиоактивными изотопами, чтобы распространить ядерный материал и "заразить" большую площадь.



Периодически в печать просачиваются слухи о возможном применении "грязных бомб". Например, с 1955 по 1963 год Великобритания испытывала атомные заряды в Маралинге (Южная Австралия). В рамках этой программы была проведена операция под кодовым названием Antler, это были испытания термоядерного оружия. Программа включала три теста с зарядами разной мощности (0,93; 5,67 и 26,6 килотонн), причем в первом случае (кодовое имя – Tadje, 14 сентября 1957 года) на полигоне располагались радиохимические метки из обычного кобальта (Co-59), который под воздействием нейтронов превращается в кобальт-60. Измеряя интенсивность гамма-излучения меток после испытаний, можно довольно точно судить об интенсивности нейтронного потока при взрыве. Слово "кобальт" просочилось в прессу, и это послужило причиной слухов о том, что Великобритания не только построила "грязную" кобальтовую бомбу, но и испытывает ее. Это нанесло серьезный ущерб имиджу Британии. В Маралингу выезжала королевская комиссия для проверки этой информации. Не трудно догадаться, что комиссии официально опровергла факт применения "грязной бомбы".



Идею "грязной бомбы" придумали в Америке. Но это был не ученый-маньяк, не диктатор маленькой страны третьего мира и даже не пентагоновский генерал. В 1940 году американский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн написал рассказ "Никудышное решение".



В своем рассказе Роберт Хайнлайн за три года до Манхэттенского проекта предугадал его создание. Но если результатом исследований, осуществленных в рамках реального Манхэттенского проекта, стали атомные бомбы, сброшенные на японские города, то ученые, задействованные в вымышленном Специальном оборонном проекте № 347, так и не смогли решить проблему управления ядерной реакцией и решили пойти другим путем, воспользовавшись смертоносным действием радиоактивных изотопов. В альтернативной вселенной рассказа Хайнлайна, чтобы принудить Германию к капитуляции, Соединенные Штаты Америки в 1945 году сбросили на Берлин несколько десятков компактных бомб с радиоактивной пылью – город не пострадал, но полностью обезлюдел, а после взяли курс на мировое господство демократических ценностей, подкрепленных "грязными бомбами".



В США все-таки нашелся и ученый-маньяк, предложивший реализовать идею Хайнлайна, слегка ее доработав.



В 1950 году американский физик Лео Силард, двумя десятилетиями ранее открывший цепную ядерную реакцию, бывший участник Манхэттенского проекта, предложил следующую идею: если водородную бомбу окружить оболочкой из обычного кобальта-59, то при взрыве он превратится в неустойчивый изотоп кобальт-60 с периодом полураспада около 5,5 года, – мощнейший источник гамма-излучения.



В художественной литературе распространено заблуждение, что кобальтовая бомба – чрезвычайно мощное взрывное устройство, "суперядерная бомба", но это не так. Основным поражающим фактором кобальтовой бомбы является вовсе не ядерный взрыв, а максимально возможное радиационное загрязнение местности, так что эта бомба – самая что ни на есть "грязная", если угодно, "супергрязная".



Силард указал, что арсенал кобальтовых бомб может стать Машиной Судного дня (Doomsday Device – DDD), которая уничтожит все человечество. Кобальт был выбран как элемент, дающий в результате нейтронной активации высокоактивное и при этом относительно длительное радиоактивное заражение. При использовании других элементов можно получить заражение изотопами с большим периодом полураспада, но их активность будет недостаточной. Существуют более короткоживущие изотопы, чем кобальт-60, например золото-198, цинк-65, натрий-24, но из-за их быстрого распада часть человеческой популяции может выжить в бункерах.



Придуманная Силардом "Машина Судного дня" – термоядерное взрывное устройство, способное наработать кобальт-60 в количестве, достаточном для уничтожения всего человечества, – не предполагает каких-либо средств доставки. Государство (или террористическая организация) может использовать ее как инструмент шантажа, угрожая взорвать Машину Судного дня на своей территории и тем самым уничтожить как свое население, так и все остальное человечество. После взрыва радиоактивный кобальт-60 будет разнесен по всей планете атмосферными течениями за несколько месяцев.



"Грязную бомбу" называют атомной бомбой для бедных. Дело в том, что если изготовить настоящую атомную бомбу может только высокоразвитое государство, обладающее к тому еще и запасами оружейного урана или плутония, то "грязную бомбу" можно изготовить буквально "на коленке".



Принимая во внимание, что на Украине имеются хранилища ядерных отходов (могильники), с которых не раз предпринимались попытки выноса радиоактивных веществ, и действующие АЭС, то изготовить "грязную бомбу" в местных условиях не представляет труда.



В заявлении генерала Кириллова говорится, что на Украину ввозятся радиохимические вещества, которые могут быть использованы для изготовления "грязной бомбы".



В текущей реальности на Украину идет доставка не кобальта-59, ведь в планах коллективного Запада может быть ядерная операция под ложным флагом, а не самоуничтожение. Везут другое.



1 марта 2023 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила о возможной поставке в украинские порты радиоактивных веществ из-за рубежа: "Обратили внимание на циркулирующую в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсах и соцсетях информацию о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов".



Согласно этим данным, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой.



19 февраля в порт Одессы на одном из сухогрузов были доставлены аналогичные контейнеры, содержащие радиоактивное вещество "Калифорний-252", которое, как сообщается, активно применяют при проверке на целостность ядерных реакторов АЭС. При его приемке в порту была отключена система радиоактивного мониторинга. В результате журналистского расследования установлено, что поставщиком данного радиоактивного вещества является американская компания Frontier Technology Corp., занимающаяся производством контейнеров для радиоактивных изотопов, особенно источников нейтронного излучения.



Украинские блогеры высказывали опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления "грязной бомбы".



По данным бюллетеня Министерства здравоохранения и социальных служб США Radiological Dispersal Device, для изготовления "грязной бомбы" может использоваться наряду с другими радиоактивными изотопами именно калифорний-252.



Для создания грязной бомбы может быть использовано и ядерное топливо с украинских АЭС – обогащенный уран-235 производства компании Westinghouse.



В июне прошлого года Служба внешней разведки России получила данные, свидетельствующие о возможном продолжении Киевом работ над созданием "грязной ядерной бомбы". Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.



По данным СВР, Госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Два контейнера с ядерным топливом были привезены в хранилище в Чернобыле, причем власти Киева не уведомили МАГАТЭ о своих действиях.



В СВР действия украинской стороны расценили как намерение продолжить создание "грязной ядерной бомбы". "Исходим из того, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья", – подчеркнул Нарышкин.



И вот теперь уже о готовящейся провокации с "грязной бомбой" одновременно заявили британский независимый депутат и российский генерал.



Украина обладает серьезной научной базой для создания "грязной бомбы". Ее могут изготовить в Харьковском физико-техническом институте, который участвовал в ядерной программе СССР. В ХФТИ в настоящее время функционируют различные экспериментальные ядерные установки, в том числе термоядерные установки, созданные при финансировании США.



Целью применения "грязной бомбы" на территории Украины может быть расчет на то, что в случае успешной реализации этой провокации большинство стран мира отвернется от России из-за "ядерного инцидента", а Запад вновь поднимет вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН.



Киевский режим готов подписаться под любой антироссийской провокацией, даже если она погубит множество граждан Незалежной. Но в Европе-то должны включить мозги и выразить хотя бы слабый протест заокеанским провокаторам, если военный психоз не полностью одурманил политиканов Старого Света.



Или в столицах ведущих стран Евросоюза надеются, что радиоактивный калифорний накроет только Восточную Европу? Источник - fondsk.ru

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