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О вреде виртуальной реальности на примере дебатов Байдена и Трампа, - А.Белов
00:07 29.06.2024

28.06.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

"Байден и сам не понимает, что говорит"

Поговорили и разошлись – примерно так можно предать содержание действа, случившегося сегодня по ту строну Атлантического океана глубокой ночью по московскому времени. В ходе полуторачасовых дебатов каждый из претендентов на удобное кресло в Овальном кабинете Белого дома (Билл Клинтон не даст соврать) сказал ровно то, что хотел сказать, не отвечая по большей части на реплики оппонента, а порой и просто его не слушая, и в итоге, оставшись каждый при своем, кандидаты на пост президента США разошлись в разные стороны.

Трамп зашел с козырей, оседлав свой любимый конек: "При Байдене с Америкой больше никто не считается".

"Весь мир уже не уважает нас как страну. Не уважает наше руководство, не уважает США. Мы как превратились в страну третьего мира. Стыд и позор!"

И тут же добил это картой миграции, полагая, что уложил соперника на лопатки, виртуально, разумеется.

"Ущерб, вред, который он нанес нашей стране. Я хочу его спросить, почему он пускает сюда миллионы людей из тюрем, психбольниц и прочего? Они разрушают нашу страну".

В ответ Сонный Джо, которого даже ухищрениями вашингтонских врачей не удалось вывести из сомнамбулического состояния, заявил:

"Я изменил этот закон, каким образом? Теперь в нашей ситуации на 40% изменилось количество людей, которое переходит границу, по сравнению с тем, когда он перестал быть президентом. Мы должны увеличить патрулирование на границе и использовать больше сотрудников".

Смысл этого высказывания нынешнего хозяина Белого дома ускользнул не только от слушателей, но и от его оппонента, не преминувшего язвительно подметить, что, похоже, "Байден и сам не понимает, что говорит".

Конечно же, диспутанты не обошли стороной и кризис на Украине, в процессе обмена мнения о котором каждый еще больше углубился в себя и собственные нарративы.

Так, Трамп продолжил говорить, что "при нем бы такого не было", но и сейчас он способен помирить враждующих за 24 часа.

"Деньги, которые расходуются на эту войну, мы не должны были расходовать. Вообще не должно было этого происходить. И я прекращу эту войну между Путиным и Зеленским как президент, как кандидат в президенты. Перед тем как вступлю в эту должность, я прекращу эту войну. Люди умирают вообще без всякой надобности, совершенно бесполезно, глупо. Но я все это прекращу еще перед тем, как вступлю в должность".

Байден же не придумал ничего лучшего, как выдать набор пропагандистских штампов, попутно в очередной раз оскорбив Президента России. Впрочем, это у него уже вошло в привычку.

"Путин – военный преступник, он погубил тысячи людей. И он утверждает, что хотел бы восстановить Советскую империю. Ему не нужна часть Украины, ему нужна вся Украина. Он не остановится там, если захватит Украину. Что произойдет с Польшей, Белоруссией, со странами НАТО? Нужно понимать, на что он рассчитывает".

Поговорили они и о Китае, и о Палестине с Израилем, о внутренних американских проблемах, но каждый раз из уст спорщиков не звучало ничего нового, ничего, чего бы мы уже не слышали от них по 100500 раз за последний год.

И потому реакция американских СМИ на состоявшиеся дебаты, также мнение американских избирателей, выраженное в процентах рейтинга при ответе на вопрос "кто победил?", меня, честно говоря, сильно удивили.

Как сообщил канал CNN, проводивший опрос зрителей до и сразу после полуторачасового шоу, если перед его началом 55% ожидали победы Трампа и только 45% были уверены в аргументах Байдена, то уже по окончании дебатов голоса распределилась следующим образом: 67% зрителей сочли, что республиканец переиграл действующего президента, и лишь 33% убеждены, что лучше выступил демократ.

Характерна и реакция демократической прессы. Вот лишь несколько цитат.

New York Post: "Миллионы людей стали свидетелями конца политической карьеры Байдена".

NBC: "Демократы только что совершили коллективное самоубийство – Байден хрипит, кажется уставшим и бормочет".

CNBC: "Крупнейшие доноры Байдена бьют тревогу после его выступления".

CNN: "Демократы пребывают в панике из-за выступления президента США".

New York Times: "Байден должен отказаться от участия в президентских выборах, если он не хочет допустить победы Трампа".

Newsweek: "Трамп на дебатах держался лучше. Проигравший – Байден, победитель – Трамп".

Так и хочется спросить, ну откуда такая нервная реакция? Вы что ожидали чего-то другого? Вам до дебатов было не ясно, что действующий президент – дряхлый старик, едва стоящий на ногах, с явными признаками деменции? А между тем старина Джо вышел на сцену своим ходом, ни разу не споткнувшись, и с пустотой по своему обыкновению в этот раз не здоровался, чем же вы так удивлены?

Ну ладно обыватели, их обмануть нетрудно, они и сами рады обманываться. Но неужели американские массмедиа настолько поверили в насквозь наполненную ложью виртуальную реальность, в которой Байден представал "мощным стариком" и "гигантом мысли" – реальность, которую они сами же и создали, – что теперь шокированы тем, как быстро она разбилась о суровую правду жизни?

Страшно подумать, что и все прочие свои расклады и выводы они делают на основе все тех же ложных представлений о действительности.

И последнее. Прошедшие дебаты наглядно показали, что итоговый выбор американских избирателей никак не повлияет на внешнюю политику США.

Ни Байден (или кто там будет вместо него), ни даже Трамп не готовы серьезно обсуждать природу конфликта на Украине, нормализацию взаимоотношений с Россией и Китаем, не говоря уже о стратегическом диалоге по глобальной стабильности, который бы потребовал от США признания того факта, что гегемона из них не вышло и пора бы "переквалифицироваться в управдомы".

Ну а раз так, то в следующий раз – а эти дебаты, увы, не последние – я предпочту здоровый и крепкий ночной сон прослушиванию скучных перебранок уходящих в тираж политиков. Чего, собственно, и всем желаю.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719608820


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