Кто лоббирует мораторий на смертную казнь в РФ? Сколько можно терпеть это негодяйство

00:10 29.06.2024

МОРАТОРИЙ, КОТОРЫЙ УЖЕ ПОРА СНЯТЬ. ОЗВУЧЕНО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ РУССКИХ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь. Как полагает политический обозреватель Царьграда Андрей Перла, на юридическом форуме, пожалуй, прозвучало одно из самых важных требований русских.



Глава СКР Александр Бастрыкин в ходе юридического форума в Петербурге высказал предложение об отмене моратория на смертную казнь. Он пояснил, что в некоторых случаях высшую меру наказания нужно применять.



Я в этих случаях сторонник смертной казни,



- указал Бастрыкин.



Глава СК в качестве примера привел трагедию в "Крокусе", где жертвами теракта стали более 130 человек. Бастрыкин заметил, что исполнители теракта получат максимум пожизненное заключение.



ФОТО: ЦАРЬГРАД



Просто нечестно, когда люди, осужденные за тяжкие преступления, например за теракт, получают пожизненное и спокойно живут за счет средств налогоплательщиков, указал он.



Напомним, что Россия ввела мораторий на смертную казнь еще в 90-х. Таким образом она пыталась понравиться Западу, который выдвинул такие требования, хотя в некоторых штатах США смертная казнь до сих пор применяется.



ФОТО: BULKIN SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS



Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла отметил, что глава СК Александр Бастрыкин в ходе Петербургского юридического форума неожиданно для многих превратился в одного из ведущих русских правых публичных политиков - в одного из тех, чьим голосом говорит большинство населения.



Это, может быть, естественно для руководителя следственного комитета, то есть именно того властного института, который в глазах народа отвечает за расследования самых тяжких преступлений и, в частности, преступлений, связанных с коррупцией. То есть, по-простому, отвечает за восстановление справедливости. И вот Бастрыкин говорит как государев муж, которому поручено восстановление справедливости. Даже странно, что такого политика не было у нас раньше, это место обязательно должно быть занято с точки зрения социально-политической стабильности страны,



- указал он.



По словам Перлы, характерным моментом является то, что либералы уже успели в социальных сетях "зарифмовать" позицию Бастрыкина и позицию Константина Малофеева.



Действительно, большая часть заявлений главы СК отлично ложится в статьи и программу Царьграда. И последняя колонка основателя Царьграда посвящена именно необходимости немедленно вернуть смертную казнь для террористов.



Вообще, это требование - одно из самых важных требований русского общественного мнения, - уверен Перла. - Я даже больше скажу: это требование, которое определяет общественные настроения. И мне кажется, что, несмотря на заявления председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, никаких существенных преград для возвращения смертной казни - именно для обеспечения народного единства - сейчас нет. Есть только вопрос политической воли.



Напомним, что в авторской колонке учредитель Царьграда Константин Малофеев объясняет свою позицию относительно справедливого наказания для террористов.



Террорист не должен продолжать наносить вред государству, против которого он уже совершил теракт. Террорист должен быть казнен - и потому, что это наказание справедливо, и потому, что только таким образом можно обезопасить от него государство и общество,



- подчеркивает он.