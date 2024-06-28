Казахстанский шоумен Кабатов задержан за пьяный дебош в самолете

00:26 29.06.2024

Сообщается об аресте Турсынбека Кабатова за пьяный дебош на борту самолета



Сообщается об аресте шоумена Турсынбека Кабатова за пьяный дебош на борту самолета, о том, что это Кабатов, сообщил журналист Михаил Козачков.



"Обвиняемый признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП. Он подвергнут административному взысканию – аресту на пять суток", - сказано в сообщении Верховного суда.



В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении обвиняемого в мелком хулиганстве (части 1 статьи 434КоАП).



По материалам дела, обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью.



В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. И не помнит, выражался ли он при этом нецензурной бранью или нет, но за нарушение общественного порядка извинился.



Отмечается, что свидетель (старший бортпроводник) подтвердила, что правонарушитель был на борту самолета в алкогольном опьянении и выражался нецензурной бранью, тем самым нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.



Указывается, что вина правонарушителя подтверждается показаниями свидетеля, актом передачи пассажира сотрудникам полиции, видеозаписью и заключением о медицинском освидетельствовании.



Постановление не вступило в законную силу.