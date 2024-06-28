Ключ к победе находится на Ближнем Востоке. Зеркальный ответ на украинский вызов Запада

00:46 29.06.2024 Ключ к победе находится на Ближнем Востоке. Зеркальный ответ на украинский вызов Запада

Сергей Матвейчук

28.06.24



Новый вызов Запада, который заключается в разрешении режиму Зеленского использовать западное дальнобойное оружие по коренным российским территориям, а также отправке на Украину дополнительных контингентов "советников и инструкторов". Это решение предполагает выход на более высокий уровень участия стран НАТО в конфликте на Украине. При этом делается ставка на провоцирование применения со стороны РФ тактического ядерного оружия. Вероятно, Запад считает, что в случае его применения, РФ станет страной-изгоем в глазах мирового сообщества, тогда его стратегические цели будут достигнуты при любом исходе украинского конфликта.



Следует признать, что СВО позволила России укрепить свои вооруженные силы и ВПК, начать реальную зачистку элиты и бюрократии от прозападной гнили и коррупции. Однако и США, как главный бенефициар Западного альянса извлек немалые выгоды от участия в конфликте. Во-первых, расширился блок НАТО. Во-вторых, континентальная Европа окончательно потеряла политический суверенитет и стала послушным вассалом гегемона. В-третьих, начавшийся процесс деиндустриализации в Европе, который, по сути, был инспирирован американцами, работает на укрепление экономики США. Похоже, правящая элита США не намерена останавливаться на достигнутых успехах, что подтверждают их нынешние действия по эскалации украинского конфликта. Это означает, что цель Запада по нанесению военного поражения РФ и ее ослабления как геополитического соперника остается актуальной и на сегодняшний день. Российские власти прорабатывают различные варианты ответа на очередной вызов с возможностью передачи дальнобойного неядерного оружия прокси силам враждебным тем странам Запада, которые через украинского посредника намерены наносить удары по территории РФ. Таким образом, речь идет о симметричном ответе на новые военные угрозы. При этом следует напомнить, что вот уже десять лет нам приходится решать, по сути, геополитическую проблему, которую организовал Запад на территории Украины. Необходимость этих действий в отношении России теоретически обосновал еще в девяностые годы известный американский политолог Бжезинский. По его мнению, присоединение Украины к Европе лишит Россию перспектив к возрождению в качестве великой державы. У России не оказалось политического аналитика уровня Бжезинского, поэтому приходится решать навязанную нам проблему силовым методом. Однако исторический опыт подсказывает, что когда нас "жареный петух" в одно место клюнет, обязательно находится решение по выводу страны из, казалось бы, безнадежного положения. К сожалению, сложившиеся за 10 лет конфликта стереотипы не позволяют пока найти нестандартное решение проблемы геополитического вызова со стороны Запада. Ведь именно нестандартные решения позволили в свое время мирно вернуть Крым, спасти от распада Сирию. Публично признавая, что РФ воюет на территории Украины с консолидированным Западом, мы почему-то, с военной точки зрения, игнорируем этот факт. Ведь очевидно, чтобы ослабить ресурсную мощь Запада как соучастника и вдохновителя украинского конфликта, необходимо создать зеркальный ответ в одной из проблемных зон на периферии условных границ Западной цивилизации.



Ахиллесова пята Запада



Нынешнее обострение палестино–израильского конфликта привело к созданию проблемной зоны глобального масштаба, так как серьезно затруднило международное судоходство через Суэцкий канал. США пока не удается разрулить ближневосточное обострение, несмотря на то, что они защищают Израиль как будто это их 51 штат. Американцам не удалось обуздать даже хуситов, которые бомбардируют Израиль, торговые и военные суда с целью поддержки ХАМАС. Очевидно, что причиной такого осторожного поведения США является нежелание ввязываться в серьезный конфликт на Ближнем Востоке, ведь им необходимо беречь ресурсы для более важного, возможного конфликта на Тайване. Ближневосточный узел в нынешней геополитической обстановке становится ключевым направлением в противостоянии США с КНР (ввиду близости к Тайваню), Россией (разместившей базы ВВС и ВМС в Сирии) и Ираном (угрожающему существованию 51-го американского штата). Имеющийся у РФ военно-политический плацдарм в Сирии, а также комплементарные отношения с исламскими странами Ближнего Востока, позволяют нам взять на себя ключевую роль в деле разрешения многолетнего конфликта между США и Израилем с одной стороны и с Палестиной, Сирией и Ираном с другой.



Антизападный альянс



В настоящее время у РФ есть все предпосылки, чтобы исполнить роль силового миротворца учитывая провал реализации многолетних политических инициатив по урегулированию палестино-израильского конфликта, как со стороны отдельных стран и объединений, так и со стороны ООН. Для начала РФ и Сирия могут подписать договор о гарантиях безопасности, где будут перечислены конкретные угрозы суверенитету Сирии со стороны Израиля, США и сепаратистов, а также перечень вооружений, которые передаст Россия для купирования этих угроз. Для эффективного использования этих вооружений РФ направит своих экспертов и инструкторов. Усилить сирийскую армию может создание ЧВК "Вагнер 2.0", которая будет оснащена тяжелым вооружением и авиацией. Таким образом, для реализации заявленных целей не понадобится участие регулярных сухопутных войск РФ. Результатом реализации договора о гарантиях безопасности должны стать: ликвидация баз США на территории Сирии; решение проблемы курдского сепаратизма; защита от нанесения ракетных ударов Израиля по территории Сирии; освобождение оккупированных Израилем Голанских высот (согласно резолюции ООН № 242 от 1967 г.). Стратегической целью РФ, ради которой может быть подписан договор с Сирией, является понуждение Западного альянса к заключению мирного соглашению между Россией и ЕС (по аналогии с Хельсинкским соглашением по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975г.) включающим решение украинского вопроса. Вероятность достижения этой цели весьма высока, учитывая беспрецедентный характер отношений между США и Израилем, о чем свидетельствуют следующие факты. За последние почти 75 лет правительство США предоставило Израилю больше помощи, чем какой-либо другой зарубежной стране. В период с 2001 по 2020 год Израиль получил от США больше военной помощи, чем все другие страны вместе взятые. В случае если понуждение к миру осуществить не удастся, тогда РФ приступит к плану "Б" и инициирует создание коалиции заинтересованных стран для военно-политического решения перманентного ближневосточного конфликта. Очевидно, что основными участниками коалиции, помимо РФ, станут Сирия и Иран. Коалиция будет добиваться тех же целей, которые заявлены в договоре РФ и Сирии, а также исполнения резолюций ООН о создании Палестинского государства и о создании Иерусалима как отдельного международного образования под эгидой Организации Объединенных Наций (29 ноября 1947 г.). К деятельности коалиции, скорее всего, присоединятся и другие арабские страны, заинтересованные в окончательном решении долгоиграющего ближневосточного конфликта.



Почему именно Ближний Восток



Во-первых, по тому, что на Украине мы столкнулись с коалицией стран Запада, военные ресурсы которых сопоставимы с возможностями нашего ВПК, а вот их экономические ресурсы кратно превосходят возможности российской экономики. Создать адекватную по силе военную коалицию у нас не получится, так как на европейском фронте противостояния с Западом у нас только два союзника Беларусь и ядерное оружие, которое мы пообещали применить лишь в "судный день" для всего человечества. Поэтому зеркальный удар, в ответ на эскалацию экспансии стран НАТО, мы можем нанести только в том проблемном для Запада регионе, где есть возможность для создания военной коалиции с целью достижения общих стратегических целей. Очевидно, что таким наиболее проблемным регионом является Ближний Восток, где более 70 лет не затухает палестино-израильский конфликт, а в последнее десятилетие активизировались радикальные исламистские группировки. Во-вторых, на сегодня, реальную силовую поддержку народу Палестины в борьбе за обретение государственности оказывает Иран. Так в апреле Иран нанес массированный удар по Израилю с помощью ракет и БПЛА. Однако силы ПВО Израиля и самолеты с авианосца США в Средиземном море успешно отразили эту атаку. Вступление РФ в ближневосточную коалицию, которая де факто существует и сейчас (Ливан, Сирия, Иран), позволит разместить в Сирии гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", что не позволит АУГ ВМС США оказывать поддержку ВС Израиля. Тогда у Израиля останется лишь один военный союзник – его ядерное оружие. Таким образом, создание ближневосточной военной коалиции может привести к коренным изменениям геополитической обстановки Ближнем Востоке и утрате контроля США над важнейшим морским транспортным коридором.



Соглашение о безопасности и сотрудничеству в Европе



Изложенный выше сценарий вряд ли дойдет до реализации плана "Б", так как мы имеем дело с противником, который плохо понимает язык дипломатии и исторической правды, но хорошо понимает язык силы. Скорее всего, израильское лобби в Вашингтоне принудит США к сворачиванию конфликта на Украине еще на стадии реализации плана "А". В связи с чем, нам необходимо подготовить два конкретных предложения для Западного альянса, которые станут базисным условием для устранения конфликтов, как в Европе, так и на Ближнем Востоке.



Первое. С целью прекращения кровопролития РФ и США без посредников договариваются о вводе миротворческих сил НАТО на территорию западной Украины и миротворческих сил ОДКБ на территорию центральной Украины. Военно-гражданские администрации центральных регионов Украины организуют формирование исполнительной и законодательной власти. Законодательная власть вносит изменения в законодательство страны, которые закрепляют статус нейтралитета, денацификации и демилитаризации Украины. Таким образом, цели СВО будут достигнуты. В то же время, Западный альянс частично добьется своих целей: западная Украина войдет в состав ЕС и НАТО и нам не важно: будет ли это происходить в результате раздела территории между Венгрией, Румынией и Польшей или путем создания самостоятельного государства.



Второе. России необходимо подготовить текст соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы не повторить ошибку руководства СССР, которые не заметили идеологическую мину в подготовленном на Западе тексте Хельсинкского соглашения 1975 года. "Третья корзина" соглашения - приоритет прав человека, требование открытости - разрушала тот самый послевоенный статус-кво, который "первая корзина" (о нерушимости послевоенных границ) должна была увековечить. Именно "третья корзина" стала секретной идеологической начинкой "троянского коня", спрятанного западными мудрецами. (Подробно о последствиях работы этой идеологической начинки можно ознакомиться в статье "Троянский конь", сайт "Русская народная линия"). "Третья корзина" нового соглашения по безопасности в Европе должна содержать запрет на навязывание чуждых духовных ценностей и уважение национальных традиций суверенных государств. Подписание договора о безопасности и сотрудничеству в Европе позволит нам сосредоточить ресурсы на строительстве самодостаточной экономики, а также заняться долгосрочной работой по восстановлению исторических связей с украинским народом и очищению от националистической грязи, которую нанесли на Украину галичанские русофобы при поддержке западных кураторов.



Предложенные в статье сценарии являются информацией к размышлению для политиков принимающих решения. При этом очевидно, что без зеркального ответа на украинский вызов Запада, мы рискуем втянуться в долгосрочное военно-экономическое противостояние, направленное на истощение России. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719611160





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