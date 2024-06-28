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Глеб Кузнецов: На дебатах Байдена с Трампом победил Альцгеймер
00:50 29.06.2024

28 ИЮНЯ 2024,
Байден подтвердил победу Альцгеймера
Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет "зависать", а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

Глеб Кузнецов
политолог

Дебаты, которые все с упоением обсуждают, – это ж не про политику вообще. Это про медицину.

Что надо понимать.

Синдром Альцгеймера, яркую картину перехода из раннего этапа которого в умеренный нам демонстрирует дедушка Джо, болезнь долгая. "Предеменцию" он показывал уверенно еще в ходе избирательной кампании 2020 года. И об этом знали примерно все и в его команде, и в семье, и в партии, и в руководстве США, и вообще везде, где это было интересно.

Очевидно, что на лечение Байдена тратились все возможные ресурсы, как актуальные, так и проектируемые. Если в инновационной методике "что-то есть", она не могла не использоваться. (При этом Байден просто вынужден вести активную социальную жизнь, заниматься задачами за пределами снижающихся когнитивных способностей – а именно это традиционно считается эффективным способом замедления прогресса заболевания).

Не помогло ничего из арсенала как традиционных средств (широкие коммуникации, когнитивные тренировки, диета), так и из зарегистрированных препаратов или кандидатных инновационных схем. Байден уверенно, неотвратимо и с неплохой скоростью идет по лестнице вниз. Этапы просветления меняются с этапами затемнения, "темнота" все гуще, просветление все реже.

Стратегия окружения понятна:

– создавать максимальный комфорт коммуникаций для самого пациента (повторение за ним его даже абсурдных действий, как на Омахе-бич, максимальное замедление движений во время встреч и мероприятий с ним – движения всех участников публичных встреч с Байденом выглядят групповыми упражнениями в подводной гимнастике в доме престарелых);

– медикаментозно подводить его на максимуме формы к важным мероприятиям. В марте, во время обращения к Конгрессу, получилось, сейчас нет. При понимании важности дебатов – хорошее подспорье тезиса о принципиальной неэффективности терапии. 8 марта во время доклада "О положении дел в стране" он просто оказался в неплохой форме в логике болезни, а не благодаря лечению. Сейчас, несмотря на интенсивную подготовку, вывести его "на свет" не получилось.

Это не значит, что его нельзя избрать в президенты. Деменция – болезнь, повторимся, долгая. Вопрос в том, когда ее прогресс станет невозможно скрывать или интерпретировать как злокозненные происки врагов. Апраксия (двигательные нарушения) – уже давно, афазию (проблемы с речью) он ярко показал вчера. Добавим показательный симптом – "эпизодическая память": яркие воспоминания (часто ложные полностью или частично) о давно прошедшем эпизоде, крайне малозначительном и не связанном с актуальными контекстами коммуникации. (Это все "Путина я знаю 45 лет", "Я вырос в итальянской общине и ходил вот в эту церковь" и прочее в том же роде). С этим набором можно жить и даже как бы "работать" годами. Особенно если окружение лояльно и поддерживает как может "иллюзию нормальности". Что есть и это будет.

Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом
Так что я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет "зависать", а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

Ну и, конечно, по уму, необходимо провести ревизию всего того вранья, которое любимая Большая Фарма наплела и нарегистрировала в последние годы в качестве лекарства от Альцгеймера. (Это – один из самых дорогих "мегапроектов" фармотрасли с потенциальной рыночной емкостью выше, чем у препаратов для похудения им. Оземпика).

В нейродегенеративных болезнях, кстати, больше, чем где бы то ни было, скандалов и отзывов регистрационных свидетельств и научных статей, легших в их основу. Препараты все дороже, эффекта от них все меньше.

Но скорее обе партии в США сменят своих кандидатов на 40-летних умеренных адекватных политиков, чем лидеры фармрынка и FDA признают, что были неправы и что-то там переоценят или ревизуют.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719611400


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