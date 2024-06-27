Щупальца США пробираются в ЦентрАзию, - Наталия Гопаненко

01:28 29.06.2024 27.06.2024



Как щупальца США подбираются к востоку России



Об авторе: Наталия Викторовна Гопаненко – журналист, главный редактор культурно-политического журнала "Э-Вести".



Коллективный Запад активизировал усилия у границ России, в зоне традиционных интересов нашей страны. Есть ли угроза развития событий в Центральной Азии по украинскому или афганскому сценариям? Удастся ли США вбить клин в отношения России, Китая и Монголии? Размышляем с экспертами накануне парламентских выборов в Монголии, которые пройдут 28 июня 2024 года.



В 2023 году США и их западные союзники совершили беспрецедентные по интенсивности визиты в Центральную Азию и, в частности, в Монголию – в страну, которая своим образованием была обязана помощи России и которой она сторицей отплатила, отдав золотой запас для нашей победы в Великой Отечественной войне.



Искренняя дружеская помощь Монголии была весомее, чем лендлиз из США; монголы не колеблясь отдавали жизни и имущество для спасения русской государственности.



Время идет, и элиты Монголии сегодня испытывают соблазн углубить взаимоотношения с Европой и США. Цель же последних – помешать сотрудничеству России и Китая, а в идеале – побудить давних друзей выступить против нас.



Вячеслав Холодков, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), уверен, что пока объективных предпосылок для переориентации Монголии на Запад нет. Основной торговый партнер страны – Китай (более 12 млрд долл. США), на втором месте – Россия (9,7 млрд долл. США, +42% к 2021 году). Западу до этих показателей еще далеко.



"С 1990-х годов и до 2015 года Россия экономически была ориентирована на торгово-экономические связи с Западом, – говорит он. – Огромное положительное наследие, которое досталось России от СССР, утрачивалось. Дружбу надо поддерживать, иначе она постепенно угасает, и мы как-то упустили Монголию. Нижней точкой падения отношений с этой страной был 2015 год, когда были проданы акции комбината "Эрдэнэт", одного из серьезнейших активов РФ в Монголии. Но сегодня Россия быстро наращивает товарооборот и, что особенно важно, является главным поставщиком энергоресурсов в Монголию. Сотрудничество с Россией и Китаем влияет на принятие решения об отношениях Монголии с западными партнерами".



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Фото Oko Rs /Unsplash

"Попытка американцев установить свое влияние в Монголии выглядит немножко странно, – уверен публицист, член генсовета "Партии дела" Андрей Паршев, – однако афганский опыт показывает, что для американцев в этом отношении ничего невозможного нет. Их поведение в Монголии ничем не отличается от действий в других концах света, будь то Центральная Азия или Латинская Америка".



В экономическом смысле Западу интересны редкоземельные ресурсы Монголии на фоне соревнования с Китаем и РФ. Наряду с транспортом и энергетикой, как отметил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2022 году, природные ископаемые – это одна из ключевых позиций наращивания российско-монгольского сотрудничества.



Заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора отметил рост экспортно-импортных операций в регионе и обратил внимание на создание крупных региональных проектов, которые могут изменить экономический ландшафт Центральной Азии. Благодаря им монголы незаметно перестраивают структуру международного экономического сотрудничества, удаляются от своих наиболее давних и верных партнеров, России и Китая.



Экономическая и политическая активность США в азиатском подбрюшье России



"Монголия интересна для американцев и Запада тем, что она соединяет Россию и Китай, – поясняет Холодков. – Поэтому контролировать ее в политическом и экономическом плане – это мечта так называемого коллективного Запада". Речь идет о том, что логистически путь из России в Китай оптимален через Монголию.



Сообщения о контактах чиновников Центральной Азии с американскими визави не сходят со страниц западной прессы. В большинство американских проектов региона все ярче вписывается Монголия, что является новшеством последних лет.



Американцы провозгласили курс на укрепление сотрудничества с Монголией в 2019 году. Проект был подготовлен еще в 2017 году и вызревал, начиная с 1991 года.



Заместитель госсекретаря США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Хосе В. Фернандес в июне 2023 года встретился с высокопоставленными монгольскими чиновниками в Улан-Баторе. За этим последовал визит в Вашингтон премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюн-Эрдэнэ.



В августе 2023 года премьер-министр Монголии посетил Вашингтон по приглашению вице-президента США Камалы Харрис. Речь шла об углублении экономических отношений между США и Монголией в различных секторах, таких как добыча полезных ископаемых, авиация и торговля.



Если все пойдет, как того хочет политический истеблишмент, то монгольский кашемир и текстиль смогут беспрепятственно поступать на богатый американский рынок согласно Закону о торговле Монголии с третьим соседом и Соглашению о прозрачности. Но что за это даст партнеру монгольская сторона?



Осуждать спецоперацию на Украине, как того требуют американцы, монгольское руководство отказывается. Тем не менее, желание сотрудничать дает о себе знать.



"Для Соединенных Штатов Америки в Средней Азии и Монголии решается двойная задача, – говорит военный эксперт Олег Иванников, кандидат исторических наук. – Во-первых, это влияние на Китай, подобраться к которому можно только со стороны России и Средней Азии, чтобы противодействовать ему и создать условия, при которых планы по воссоединению с Тайванем были бы неприемлемы для Китая. Для этого проводятся как культурная, так и финансовая экспансии в Монголию, где США системно строят различные технические объекты. А в Средней Азии появляются коммерческие предприятия двойного назначения".



Реальная цель активности "западных партнеров" – сделать Монголию "плацдармом, опорным пунктом" для создания проблем для Китая и России, уверен политолог Андрей Кошкин. В случае прихода в стране к власти проамериканских сил монголы должны будут заставить Россию воевать и будут готовы "воевать против русских и против китайцев".



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Фото Patrick Schneider/Unsplash

Военные контакты Запада и Монголии



Американцы делают ставку на расширение военного сотрудничества с Монголией. Министр обороны США Ллойд Джеймс Остин подчеркнул, что "две демократии разделяют общее видение Индо-Тихоокеанского региона и фундаментальное стремление к миру и стабильности". Он вспомнил, что Монголия направила войска для оказания помощи в Ираке и Афганистане, где они сражались "плечом к плечу" с американскими войсками. Монголы, в свою очередь, называют США "северной звездой на пути к демократии".



Военные контакты интенсифицируются, и монгольских офицеров регулярно тренируют на Западе. В феврале 2024 года делегация во главе с полковником Т. Галбадрахом, замначальника генштаба Монголии, посетила учебно-тренировочный центр ВС США имени Теда Стивенса, где готовят к работе в арктическом пространстве. Зачем это монгольским войскам – комментариев не последовало, однако известно, что встреча проходила в рамках Программы государственного партнерства (SPP) Нацгвардии США, членом которой в 2003 году стала Монголия.



Особую тревогу, однако, вызывают не столько открытые программы, сколько действия неправительственных организаций. С момента "демократизации" Монголии в 1990 году USAID выделил более 377 млн долл. США на поддержку различных программ. Последние также получили поддержку в виде инициативы НАТО "Наука ради мира и безопасности" (SPS), что повлекло за собой создание Центра кибербезопасности для вооруженных сил Монголии, где обучают военных, предоставляют им оборудование и техническую поддержку со стороны Агентства связи и информации НАТО.



Что это означает? В сотрудничестве с монгольской разведкой ЦРУ может использовать Интернет для ведения информационной войны против соперника-Китая и распространять ложную информацию о нем, типа истории о "шаре-шпионе" или жестоком обращении китайских правоохранителей с людьми, делать пропагандистские публикации о Синьцзяне под предлогом свободы, демократии и прав человека. Ходят слухи, что эти факты уже имеют место.



Сотрудничество в области кибербезопасности не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. "Киберпространство сегодня, – говорит Андрей Кошкин, – это пространство для серьезных столкновений, в том числе и геополитического характера. И это еще и то пространство, которое позволяет раскачать ситуацию внутри государства. В этом плане Монголия является страной, внутри которой США могут создать большие сложности, как и в других Центральноазиатских республиках. Это направление, по которому работают в век цифровизации США, Великобритания, Англия и коллективный Запад в целом".



Монголия надеется получить крупные выгоды от сотрудничества с Соединенными Штатами, но это может привести к конфронтации с Россией и Китаем. Бархатные и прочие революции в Центральной Азии, совершенные в Монголии или бывших советских республиках, ставят под угрозу безопасность нашей страны.



Олег Иванников подчеркивает, что в странах Средней Азии и Монголии работают более 30 разведок мира. Их методы – создание напряженности в регионе, организация цветных революций, диверсионной террористической деятельности, разжигание межнациональной розни и создание нетерпимости между народами.



"Не так давно был локализован конфликт вокруг Кемпир-Абатского водохранилища, – говорит эксперт, – где киргизская сторона с Узбекистаном не могли поделить новые линии границы. Это был как раз тот искусственный конфликт, который был создан извне для эскалации вооруженного противостояния между народами".



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Фото Lightscape/Unsplash

Военное сотрудничество может стать ключевым пунктом во взаимоотношениях французов с Монголией, ведь Франция уже предложила Казахстану и Узбекистану поставить истребители Dassault Mirage-2000 вместо российских МиГ-29 и МиГ-31.



В мае 2023 года с первым историческим визитом Монголию посетил президент Франции Эмманюэль Макрон. По итогам переговоров был заключен договор о создании совместного предприятия Orano Group с госкомпанией Erdenes Mongol о начале добычи урана в провинции Зоовч-Овоо. Сделка на сумму 1,6 млрд долл. США позволит Монголии в будущем обеспечивать 4% мирового спроса на уран. Готовится соглашение по разработке литиевых месторождений в Монголии, имеющих огромное значение для производства французских электромобилей.



Вячеслав Холодков считает, что Франция имеет сравнительно большие перспективы в Монголии, чем США. Однако эксперт высказывает сомнения в их реализации, принимая во внимание опасения монгольской стороны за сохранение дружбы с Россией и Китаем. Если же проекты будут реализованы, то приоритеты сменятся, за экономикой может проявиться политический и военный интерес.



Роль Франции в Центральной Азии ни для кого не секрет. Эмманюэль Макрон не скрывает реваншистских устремлений в ответ на продвижение России в Африке.



Россия и Монголия: перспективы и угрозы



Парламентские выборы в Монголии запланированы на 28 июня 2024 года. Время диктует необходимость внимательно приглядеться к соседу и принять меры для снижения угроз.



"Западные аналитики считают, что вопрос о заключении сделки между французами и монгольским правительством "зависает" из-за того, что вопрос очень сильно связан с геополитической ориентацией Монголии, и результаты парламентских выборов окажут влияние на решение монгольского руководства", – предупреждает Вячеслав Холодков.



В монгольском обществе есть база для серьезной оппозиции. США и их партнеры всячески стремятся найти пути к сердцам монгольской элиты через торговые соглашения и заверения, что основной оплот демократии в регионе – это Монголия. "Любой чиновник любой страны слабо противостоит соблазну за счет принимающей стороны съездить в Америку или отправить туда на учебу или стажировку своего родственника", – говорит Андрей Паршев.



Олег Иванников считает, что "многие общественно-политические деятели Монголии, особенно нового поколения, не обладают исторической памятью, поддаются на уговоры Госдепартамента США, Центрального разведывательного управления и осуществляют некорректные действия по отношению как к России, так и к Китаю, что в конечном итоге может привести к серьезным политическим последствиям".



Он обращает внимание на то, что в Монголии Западом также активно финансируются бывшие граждане Российской империи, такие как "семеновские поселения" – казаки, которые прибыли с атаманом Семеновым и остались в Монголии еще с 1940-х годов. Это угроза, которая сопоставима с бандеровскими формированиями.



По мнению экспертов, лучшим средством противостояния угрозе вмешательства США является возвращение к советскому опыту развития экономического сотрудничества и углубления интеграции с Монголией. В частности, речь идет о заключении соглашения о преференциальной торговле с Евразийским экономическим союзом, переговоры вокруг которого, по словам Холодкова, начались в мае 2024 года и которое должно быть подписано в 2024 году. Такое соглашение создает предпосылки для отказа от уранового проекта с французами и приведет к более твердому развороту страны в сторону России и Китая.



Могут в этом помочь, по словам эксперта, и экономические проекты, такие как газопровод "Сила Сибири-2". Последний откроет новые перспективы для российско-монгольского сотрудничества – транспортировка российского газа в Китай будет осуществляться через Монголию.



Олег Иванников видит решение в создании единого союзного государства с Монголией по примеру России и Белоруссии. "Если к нашему Союзному государству присоединятся страны Средней Азии, то тогда уже можно говорить о полной безопасности этих стран", – уверен эксперт. В противном случае у России не будет законных возможностей повлиять на ситуацию. Источник - НГ

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