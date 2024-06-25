 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 29.06.2024
09:08  Свободу Леону! Еще одна провинция Испании требует автономии
08:56  Байден против Трампа. Тотальное вырождение американской власти, - П.Беседин
08:48  Вперед на Торецк: Армия Z выдавливает бандеровцев из Нью-Йорка
08:33  На выборах президента Ирана определились два лидера - реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили
07:17  Грядущая катастрофа в микроэлектронике. Кто владеет оловом и висмутом, тот владеет стратегической инициативой
01:28  Щупальца США пробираются в ЦентрАзию, - Наталия Гопаненко
00:50  Глеб Кузнецов: На дебатах Байдена с Трампом победил Альцгеймер

00:46  Ключ к победе находится на Ближнем Востоке. Зеркальный ответ на украинский вызов Запада
00:41  Тимофей Бордачев: На Западе дебаты без идей, выборы без выбора
00:37  Страны БРИКС поддержали инициативу РФ о создании зерновой биржи объединения
00:26  Казахстанский шоумен Кабатов задержан за пьяный дебош в самолете
00:19  Сумеет ли Макрон и на этот раз одолеть Ле Пен? - Лионель Лоран
00:10  Кто лоббирует мораторий на смертную казнь в РФ? Сколько можно терпеть это негодяйство
00:07  О вреде виртуальной реальности на примере дебатов Байдена и Трампа, - А.Белов
00:03  ЦРУ на марше: на Украине может быть взорвана "грязная ядерная бомба", - ФСК
00:01  Аятолла Раиси – человек из народа, павший за нацию, - "ВечБишкек"
00:00  Здравствуй, чучхе! - Александр Проханов
Пятница, 28.06.2024
17:07  Венгрия показывает пример всей Европе: как дружить с Китаем, не выходя из ЕС и НАТО
17:06  В Таджикистане увеличили штрафы за нарушения в воспитании детей
17:03  УкрАрмия откатывается к Торецку
17:02  "Российская" чистка в армии Китая: двух бывших министров обороны исключили из Коммунистической партии
17:00  Токаев утвердил новые символы органов нацбезопасности KZ
16:50  Очередная секретная стройка VIP-городка в Алматинских горах
16:35  Скончался Народный артист, основатель кыргызской мультипликации Сагынбек Ишенов
16:34  Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на журналиста Айдоса Садыкова
16:32  Китай решил "кинуть" Россию: эксперт объяснил, зачем Путин ездил в КНДР и Вьетнам
16:29  Игры с англосаксами аукнулись Казахстану обходным китайским маршрутом
16:21  Иранцы пошли на выборы нового президента вместо погибшего в катастрофе Раиси
15:39  Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
15:36  Попытка переворота в Боливии: виной всему - литий и Путин
15:33  Удар под долг: грозит ли победа оппозиции бюджетным кризисом во Франции
15:29  Ростислав Ищенко: Террористы из-за моря
15:28  Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане
15:24  Кто заменит продувшего Байдена: названы шесть кандидатов
15:09  Александр Дугин: Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
14:49  Президент Ильхам Алиев досрочно распустил АзерПарламент 6 созыва и назначил новые выборы на 1/09
12:41  Старик - безнадежен. Демократы начали срочно обсуждать замену Байдена на выборах - Politico
12:29  В Чили почтили память борца с американским империализмом Сальвадора Альенде
12:17  Президент Киргизии извинился за церемонию помолвки своей племянницы
12:15  Франция на пути к хаосу, - Андрей Соколов
12:13  Оскорбления и жаркие споры: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена (видео)
11:55  Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом, - Геворг Мирзаян
11:48  WP: поддержка однополых браков в США стремительно падает
11:45  Европейскую промышленность похоронят послезавтра, - Сергей Савчук
11:42  В Минобороны РФ отреагировали на дроны США над Черным морем
11:41  АБР поможет Киргизии перейти на 12-летнее школьное образование
11:38  Характер войны изменился, - Николай Сорокин
11:37  Мигранты по Бастрыкину. Россия рискует повторить судьбу Первого Рима
11:36  Нефтедоллар морочит голову: Самая большая глупость сейчас - смотреть на биржевые котировки
11:10  Улуч Озюлькер: Что будет если вдруг Байден победит?
08:50  Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Грядущая катастрофа в микроэлектронике. Кто владеет оловом и висмутом, тот владеет стратегической инициативой
07:17 29.06.2024

25.06.24

Об авторе: Олег Глебович Сосунов – заведующий лабораторией перспективных материалов и технологий Института силовой электроники НГТУ.

Потребность в низкотемпературных припоях на основе различных сочетаний олова и висмута возрастает катастрофически. Фото Андрея Ваганова
Перспективы мировой, да и российской микроэлектроники – в большей степени вопросы экономики, чем технологии. Но для дальнейших экономических оценок начать необходимо с перспектив технологического развития микроэлектроники и вычислительной техники.
Революционные изменения в вычислительной технике и микроэлектронике в ближайшие 10–15 лет произойдут с внедрением такого элемента вычислительной среды, как универсальная память – память, сочетающая в себе быстродействие и возможность большого числа циклов переключений, характерных для оперативной памяти, и энергонезависимость, характерную для внешней памяти. Создание универсальной памяти – сегодня задача номер один для всех ведущих мировых разработчиков и производителей электронных компонентов и вычислительных устройств: Samsung, Toshiba, SK Hynix, Hewlett Packard, Intel, Micron, IBM, Texas Instruments, Panasonic, Sony, Fujitsu, Huawei, SMIC и др.

Создание универсальной памяти заявлено как основной приоритет в программах технологического развития США, Южной Кореи, Финляндии, Японии, Германии, Великобритании, Индии, Китая.

Универсальная память появится в составе вычислительных устройств в самое ближайшее время. Через 5–7 лет появятся опытные образцы таких устройств, а через 10–15 лет начнется их массовое производство.

В лабораторном варианте такие устройства уже существуют. Не отстают и российские разработчики. В частности, с участием специалистов ряда научных учреждений и высших учебных заведений Новосибирска планируется до конца 2025 года изготовить экспериментальные образцы таких устройств и провести испытания.

С созданием универсальной памяти станет возможной реализация архитектуры вычислительной среды "процессор в памяти" (Processor-in-memory, PIM). За счет этого в сотни раз сократится длина проводника между ячейкой процессора и ячейкой памяти, станет возможным переход от используемой сегодня во всех вычислительных устройствах традиционной последовательной архитектуры фон Неймана (с узким горлышком) к полномасштабным параллельным вычислениям, не ограниченным законами Амдала и Густафсона.

В результате с сокращением более чем на три порядка времени обращения к памяти и широкого применения параллельной обработки данных производительность вычислительных устройств увеличится в десятки тысяч раз, при этом во столько же раз снизится энергопотребление – из расчета на бит обрабатываемой информации. Все это, в свою очередь, даже при условии многократного увеличения элементарных преобразований из расчета на единицу обрабатываемой информации приведет к увеличению скорости обмена информацией между абонентом и базовой станцией и между абонентами в тысячи раз.

В итоге для абонента станет возможным эффект полноценного присутствия на удалении. Это вызовет катастрофический рост числа роботизированных удаленных терминалов на беспилотных летающих, ползающих и плавающих аппаратах. Их число превысит в десятки раз число абонентов, которых сейчас около 5 млрд, при более чем 20 млрд подключений.

Все это приведет к многократному росту потребности в микрочипах.

Вместе с тем переход к архитектуре "процессор в памяти" приведет к росту плотности соединений по технологии, которая сейчас в основном применяется в конструкции микросхем – методом перевернутого кристалла (flip-chip). Технология монтажа flip-chip стала настоящим прорывом, позволившим добиться уменьшения габаритов и улучшения характеристик изделий, значительно снизить омическое сопротивление и индуктивность контактных соединений, что существенно при работе на высоких частотах.

Однако, несмотря на то что в технологии flip-chip сегодня применяется лазерная пайка, что позволяет локализовать тепловое воздействие в пределах контакта (бампа) и контролировать температуру воздействия, рост при переходе к архитектуре "процессор в памяти" на два-три порядка плотности соединений по технологии flip-chip катастрофически увеличит тепловое воздействие на кристалл. Это при пайке традиционными припоями на основе различных сочетаний олова (Sn) и свинца (Pb) или олова и серебра (Ag), имеющих относительно высокую температуру плавления (высокотемпературные припои), может привести к растрескиванию кристалла.

А значит, с переходом к архитектуре "процессор в памяти" потребуются низкотемпературные олово-висмутовые припои. При пайке припоями на их основе существенно снижается потребление энергии. Это дает возможность использовать их в непосредственной близости от элементов схемы, не подвергая эти элементы высокотемпературному воздействию.

В итоге с учетом роста потребности в микрочипах суммарная масса требуемых бампов возрастет минимум на порядок. И произойдет это, как мы уже установили выше, в течение ближайших 15–20 лет.

И здесь мы подошли к необходимости экономической оценки такого перехода и его последствий.

С учетом этих тенденций потребность в низкотемпературных припоях на основе различных сочетаний олова (Sn) и висмута (Bi) возрастет катастрофически. В то же время на пути широкого промышленного применения таких припоев есть существенные препятствия.

Во-первых, в разы возрастет потребность в олове, в связи с чем значительно поднимется и цена на олово. Сегодня в мире производится около 400 тыс. т олова, из которых почти половина (160–170 тыс. т) идет на производство припоев в микроэлектронике.

Но если нарастить в разы производство олова еще представляется возможным, то нарастить в 20–30 раз производство висмута, одного из самых редких элементов в земной коре, – задача сегодня практически неразрешимая. И это будет главным препятствием на пути применения в перспективе низкотемпературных припоев, а значит – на пути внедрения архитектуры "процессор в памяти".

Сегодня количество висмута, доступное на мировом рынке, составляет менее 15 тыс. т. С переходом в вычислительной технике к архитектуре "процессор в памяти" потребность в висмуте возрастет как минимум на порядок, поскольку количество висмута, требуемое для низкотемпературных припоев, сравнимо с количеством олова. Возможности нарастить дополнительные мощности для производства висмута ограничены объемом в 4 тыс. т.

Но остановить прогресс микроэлектроники невозможно. Поэтому между производителями чипов (Samsung, TSMC, Intel и пр.) разгорится острейшая борьба за висмут, который станет для них жизненно важным материалом. В результате цена на висмут возрастет катастрофически, возможно, приблизится к цене серебра, так как вытеснит серебро из припоев, а скорее всего и значительно превысит цену на серебро. Сегодня цена на висмут в 100 раз ниже, чем на серебро.

Тенденция роста потребности в висмуте для припоев заметна уже сейчас. За период с 2006 по 2015 год объем производства висмута, основная доля которого используется в припоях, возросла с 5000 до 10 000 т. Китай, производящий львиную долю мировой микроэлектроники, увеличил за этот период производство висмута с 1900 до 7500 т и в дальнейшем до 11,5 тыс. т к 2021 году.

В итоге через 15–20 лет с переходом в вычислительных устройствах к архитектуре "процессор в памяти" произойдет скачок в росте потребления низкотемпературных припоев. Более того, так как с появлением вычислительных устройств с полноценной параллельной вычислительной архитектурой абонентский трафик возрастет в тысячи раз, примерно во столько же раз возрастет потребление электроэнергии системами связи, которое, по прогнозам, достигнет 30–35% мирового объема производимой электроэнергии. В этих условиях борьба за висмут и олово может стать более острой, чем борьба за нефть и газ.

Для России, обладающей значительным потенциалом в производстве висмута, складывающаяся ситуация может стать очень выгодной. Надо только правильно ее оценить и грамотно использовать.

Новосибирск

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719634620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили важный пакет законов
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе заслушала Правительство по исполнению предвыборной программы партии
- Олжас Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зеленой экономики" в региональные планы развития
- Олжас Бектенов проверил темпы строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" и ознакомился с планами развития Байконыра
- О "реваншизме"
- Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай"
- Новое назначение
- Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024
- "Украинцы умирают за Казахстан" - комментарий казахстанского МИД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  