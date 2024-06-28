Вперед на Торецк: Армия Z выдавливает бандеровцев из Нью-Йорка

08:48 29.06.2024

Вперед на Торецк: Наши выдавливают бандеровцев из Нью-Йорка

ВСУ вынуждены затыкать дыры в обороне силами, которые копились всю зиму для нового летнего "блицкрига"

Радомир Маркуш



Украинские телеграм-каналы истерят и со ссылкой на свои источники в ВСУ сообщают, что армия России начала продвигаться к Нью-Йорку/Новгородскому.



Тамошние обзорщики информируют, что после нескольких дней боев русским штурмовикам удалось захватить первые опорники и дома в самом поселке, тем самым обозначив еще один прорыв в направлении Торецкой агломерации.



Западные "мозговые центры" также подтверждают, что ВС РФ имели территориальный успех, причем российские бойцы не только продвинулись к Нью-Йорку (к югу от Торецка), но и неожиданно вошли в населенный пункт.



Интересно это тем, что официальные представители ВСУ и офиса президента утверждают, что Торецкий участок фронта наполняется необходимыми резервами из числа новых бригад, которые, по всей видимости, были сформированы главкомом Сырским под волну публикаций о провале "могилизации".



Похоже, в незалежной учли прошлогодние роковые ошибки "наступа" в Работине и всю зиму накапливали силы в условиях секретности. Однако кризис обороны в Волчанске, Часовом Яре, Красногоровке и теперь на Торецком участке вынуждает Банковую использовать "неприкосновенные" резервы, созданные для очередного блицкрига.



Таким образом, преждевременно говорить об исчерпании мобилизационного ресурса Украины, тогда как якобы задержка западного оружия являла собой чистой воды дезинформацию. США и ЕС, с большой долей вероятности, на фоне спектакля "Байден vs Трамп" поставляли украинцам оружие и боеприпасы, к тому же в разы больше официально заявленных ранее цифр.



Противник серьезно готовился к летней кампании, но удачные наступательные действия ВС РФ раскрыли карты и, по сути, сорвали планы Зеленского. Киевские СМИ и житомирский ЦИПсО вынуждены успокаивать общество очередными духоподъемными спичами ЛОМов (лидеров общественного мнения).



В частности, говорящая голова Константин Машовец утверждает, что у укровермахта хватит сил, чтобы остановить ВС РФ на Торецком направлении, причем российские войска дальше двух километров не пройдут. Намек делается на переброску безлимитного "мяса", видимо, из "бригады наступа 2.0", на вторую линию обороны.



Но ситуация для прокси-НАТО продолжает ухудшаться, несмотря на реагирование "генерала 200". Об этом свидетельствуют новости, поступающие по проверенным мониторинговым каналам.



Как сообщают "Военкоры Русской Весны", "Армия России продолжает штурм Нью-Йорка и взламывает оборону врага, пробиваясь к Торецку. В населенный пункт наши штурмовики прорвались с юга - со стороны Троицкого и Новоселовки". Невзирая на отчаянную контратаку ВСУ,



"российские бойцы зацепились за окраину поселка, заняв ряд домов и атакуя в сторону центра. Группировка войск „Центр" продолжает внезапную для врага наступательную операцию, продвигаясь от Горловки к Торецку. Кроме того, начинались ожесточенные бои за Дружбу и продолжается штурм Северного (Пивничное/Кирово), где наши бойцы продвигаются в застройке в восточной и юго-восточных частях поселка".



Офицер украинского Генштаба на условиях анонимности сообщил, что по состоянию на 28 июня уличные бои с большим применением FPV-дронов идут в юго-восточной части Пивничного, в котором российским подразделениям удалось закрепиться вдоль улицы Калиновой и Горняцкого переулка. Продвижение штурмовиков группировки "Центр" составило полкилометра, что свидетельствует о высоких темпах наступательной операции.



Этот инсайд подтверждается сведениями с российской стороны. Так, "Военкоры Русской Весны" утверждают, что до Торецка, в котором объявлена и проводится принудительная эвакуация населения, передовым частям ВС РФ осталось менее 1,5 километра.



Стоит обратить внимание на "оперативку" украинского паблика Armyinform.com (заблокированного в РФ), который в последнее время выполняет функции теневой пресс-службы ВСУ. В ней говорится, что число атак россиян на Торецком направлении достигло трех десятков в сутки, при этом шаблонные фразы об успешных действиях обороняющихся отсутствуют.



Еще один антироссийский агрегатор военных новостей ISW сообщает об успехах ВС РФ в Нью-Йорке с традиционным реверансом в сторону Киева. Дескать, "Институт не обнаружил подтверждения этим новостям". Налицо когнитивный диссонанс, характерный для русофобских СМИ: если есть сомнения, зачем вообще тогда об этом писать.



Кстати, эксперты ISW сообщили, что прорыв 1-й линии обороны Торецкого укрепрайона - заминированного рва с заграждениями - был осуществлен русскими без какого-либо преимущества в личном составе над ВСУ.



Они пишут: "Российские войска пока задействовали ограниченную военную силу в своих наступательных операциях на Торецком направлении и будут бороться за достижение значительных тактических успехов в этом районе без значительного подкрепления".



По данным американского Института изучения войны (ISW), на Торецком направлении действуют подразделения российской 132-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус ДНР) и 1436-й и 1-й мотострелковые полки ВС РФ. Эти части представляют собой значительно меньшую боевую мощь, чем та, которую российские военные задействовали в битвах за Часов Яр и на Очеретинском выступе.



Очевидно, что ВСУ испытывают дефицит боеспособных бригад, которые уже распределены на других горячих точках.



Само собой, вражеские пропагандисты уже включили превентивный антикриз, направленный на минимизацию репутационного ущерба в случае отступления. Мол, сдача Торецка при сохранении контроля над Часовым Яром не такая уж и большая потеря, поскольку захват россиянами второго автоматически ставит под угрозу первый и Константиновку.



Именно поэтому Сырский отказывается перебрасывать лучшие силы под Горловку для стабилизации ситуации. Впрочем, масса "мяса" все-таки способна затормозить наступление ВС РФ, поэтому не стоит бежать впереди паровоза. В любом случае, ВСУ получили еще одну очень горячую точку и вынуждены тратить силы на второстепенные участки.