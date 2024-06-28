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Байден против Трампа. Тотальное вырождение американской власти, - П.Беседин
08:56 29.06.2024

Байден против Трампа: старикам здесь место!
Тотальное вырождение американской власти.

Очень долго мне казалось, что Голливуд проникал в политику исключительно за пределами Америки. Это не означает, что политическая жизнь не показывалась в кино. Нет, конечно. Есть "Карточный домик", есть "Хвост виляет собакой", есть "Выстрелы в Далласе", есть, из последних, "Падение империи" - перечислять можно долго. Однако это было представление политики в фильмах. Но любопытна и обратная ситуация: когда кино приходит в политику.

Самый характерный и яркий пример – сериал "Слуга народа". Это идеальная иллюстрация мира тотального постмодерна, где люди настолько верят и погружаются в кинематограф, что стараются воплотить его в жизнь. При этом они понимают, что это априори невозможно. Вот в чем фокус. Коллективное бессознательное акцентуирует желание, зная, что не способно реализовать его. Таково вечное бегство за иллюзией. И платить за него приходится страшно.

То, что я увидел на прошедших дебатах между Дональдом Трампом и Джо Байденом в США, – это, безусловно, кинематографический сюжет. Поверить в то, что подобное происходит в реальности, практически невозможно. Почему? Эти два человека, участвующие в дебатах, претендуют на пост президента одной из сильнейших стран мира, государства, которое еще недавно было абсолютным мировым гегемоном.

И? Кого мы видим? Что мы видим? Все, ясное дело, написали о Джо Байдене. А ведь он был, на самом деле, крутым мужиком когда-то. Тут ключевое слово – "когда-то". Однако сейчас это старик, деменцию которого видно, что называется, невооруженным глазом. Рот открыт, взгляд устремлен в пустоту, разве что слюна не стекает. Какие энергетики? Деду нужно вкалывать адреналин в самое сердце, как Мие Уоллес в "Криминальном чтиве".

И если уж мы о киноаналогиях, то, глядя на Джо Байдена, я вспомнил одно телешоу. Странно, что его еще никто не назвал. Речь о "Семейке Осборнов", и в данном случае Джо Байден в нем – это, конечно же, Оззи, культовый рок-музыкант, выглядящий как умственно отсталый фрик, над которым все потешаются. Нет, и, правда, даже Абрахам Симпсон казался активнее и свежее. Оззи же если чего и хотел, то исключительно свой буритто.

Однако разве Дональд Трамп на порядок лучше? Он напоминает классического водителя американских траков – этакого дальнобойщика, вываливающегося из кабины и по-хамски требующего виски и проститутку. Да, я помню, что мистер Трамп – выходец из состоятельной семьи, он хитер, умен, проницателен, он вовсе не тот клоун, каким подчас хочет казаться. Но его манеры – это, как говорится, нечто! Хамоватый, развязный стиль. Похоже, за эти годы Трамп стал еще вульгарнее. Из трикстера он превратился в Джокера.

Понятно, что Трамп победил в дебатах. А разве могло быть иначе? Но кому принадлежит эта победа? Для чего она? Знаете, по ходу того, что я видел, меня не покидало ощущение фальши, обмана. Словно это разыграно специально – шоу для лохов, как говорится. Чтобы весь мир поверил, будто в США настолько плохо. Но что если – что если?! – все обстоит плюс-минус, действительно, так? Ведь США, как ни крути, имеют колоссальное влияние в мире. Да, в последнее время архитектура этого самого мира все больше перестает быть американской, но влияние Вашингтона по-прежнему колоссально.

Так не является ли нарушение безопасности мира, обрушение работавших ранее законов, сброс базовых настроек прямым следствием того, что к власти в США пришли и засели там не самые здоровые люди? Очевидно, что подобная связь есть. Да, безусловно, не стоит недооценивать американскую политику, американский истеблишмент, вещая о "деде на батарейках". Система в США выстроена так, что президент решает мало что, но все же он решает – и вот это трагедия.

Сегодня ночью на дебатах кандидатов в президенты США мы наблюдали тотальное вырождение американской власти. Мы стали свидетелем причин, объясняющих, почему мир катится в пропасть. Агрессия сумасшедших дедов, цепляющихся за власть, а в конечном счете за политическое бессмертие как форму бессмертия в целом – это приговор "гегемону". Но вот вопрос: приговор ли это миру?

Произойдет ли замена в команде демократов? Вероятно. В шоу "Семейка Осборнов" старым, больным Оззи руководила женщина – его супруга Шарон, менеджер и продюсер. Если кто и появится, то, на мой взгляд, это будет как раз-таки женщина. Мишель Обама? О ней говорят. Не уверен, что появится именно она. Однако даже приход нового кандидата от демократов не изменит глобального расклада. На дебатах мы увидели очень сомнительных персонажей, способных погубить всех. И это не вызывает у меня никакого оптимизма.

Платон Беседин
28.06.24

Источник - fondsk.ru
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