Свободу Леону! Еще одна провинция Испании требует автономии

09:08 29.06.2024

Испанская провинция Леон требует предоставить ей автономные права. В Испании даже появился термин Lexit по аналогии с Brexit (выход из состава ЕС Великобритании).



Королевство Леон появилось на карте Европы в 910 г. и просуществовало до административной реформы 1833 г. Со временем Леон оказалась вместе с Кастилией в составе объединенной провинции Кастилия и Леон.



Конституция Испании позволяет учреждать административные автономии, и леонцы намерены этим воспользоваться. Теперь кроме Страны басков и Каталонии в Испании хочет добиться широкой автономии третий по счету регион. Жители Леона считают, что без автономных прав они не смогут отстаивать перед столицей свои экономические и прочие права.



Государственность Испании испытывает период внутренней нестабильности. Контроль Мадрида над провинциями ослабевает