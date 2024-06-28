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Байдена уговаривают принести себя в жертву, - Петр Акопов
09:28 29.06.2024

Байдена уговаривают принести себя в жертву

Петр Акопов

Дональд Трамп - злобный лжец, а Джо Байден - хороший человек и президент, но он должен сойти с дистанции. Такой вывод сделал американский истеблишмент по итогам дебатов, в данном случае устами Томаса Фридмэна из The New York Times. Действующему президенту предлагают добровольно отказаться от выдвижения на второй срок, взывая к его чувству долга: "Если он это сделает, американцы каждый день будут приветствовать Джо Байдена за то, что Дональд Трамп никогда бы не сделал - поставил страну превыше себя".

Проще говоря, демократы призывают Байдена принести себя в жертву на алтарь отечества - потому что иначе он проиграет и ему будет стыдно перед Америкой. Какой Америкой? Ну конечно же, самой свободной страной мира, которая ведет за собой остальное человечество к свету и счастью, - ведь именно такими представляют США управляющие ими глобалисты. То есть ради того, чтобы его страна и дальше могла служить путеводной звездой для всего мира, президент Байден должен отойти в сторону - и дать настоящей Америке самой разобраться с Дональдом Трампом, выставив против него сильного кандидата?

Но позвольте, кто же тогда стоит за Трампа - ненастоящая Америка? Неправильная Америка? Всякое быдло и отбросы? Русские? Фашисты или евреи? Непонятно, но он уверенно идет к победе, и после дебатов 27 июня это стало понятно большинству сторонников Байдена. То есть ситуация чрезвычайная - и надо что-то делать, пока не поздно.
Поздно будет в середине августа, когда съезд Демпартии в Чикаго утвердит Байдена кандидатом в президенты. До 19 августа еще есть больше полутора месяцев - и в этот срок истеблишмент может что-то предпринять.

Что именно? Уговорить Байдена отказаться от выдвижения и подобрать ему замену, причем первое неразрывно связано со вторым. Байден ведь не снимается с выборов не потому, что цепляется за власть или упрямится, а потому, что не видит достойной замены. Не видит того, кто мог бы остановить Трампа.

Байден, так же как и большинство американского истеблишмента, ненавидит Трампа - и для него главной задачей является не допустить возвращения Дональда в Белый дом. Байден ведь не собирался быть президентом - в 2016-м он пропустил вперед Клинтон и выдвинулся в 2020-м только для того, чтобы выкинуть Трампа из Овального кабинета. И ему это удалось - если не ценой фальсификаций, то как минимум потери доверия к выборам у немалой части избирателей. И вот сейчас Трамп выходит на матч-реванш в лучшей форме, чем Байден, - и что делать старику Джо?
Уйти? Он бы с удовольствием сделал это - но кто выйдет на замену ему против Трампа? В том-то и дело, что Байден превратился в безальтернативного кандидата от демократов - не потому, что он может победить Трампа, а потому, что все остальные еще слабее. И это признак не силы Трампа, а слабости и кризиса даже не Демократической партии, а всей американской политической элиты.

Потому что Трамп не является ее частью - и в этом огромная доля его успеха. Простым американцам нравится его несистемность, даже антисистемность - притом что он ведет себя как шоумен, его таким и принимают. А системные политики, гладкие и причесанные, вызывают отторжение - в них видят профессиональных лжецов и обитателей "вашингтонского болота".

И Джо Байден на этом фоне - действительно лучшее, что есть у истеблишмента. Он однозначно имеет самый большой международный опыт среди действующих американских политиков, умен, с чувством юмора и в принципе не имеет отталкивающих личных качеств. Но он стар - и все чаще проявляющаяся немощь становится вторым камнем, который тянет ко дну его предвыборную кампанию. Первый камень - это нелюбовь американцев к истеблишменту, частью которого является профессиональный политик Байден. И не является миллиардер Трамп.

Старческая немощь, конечно, пока что не приобрела угрожающие масштабы, но, несомненно, будет прогрессировать, а ведь в случае победы Байден останется в Белом доме до января 2029-го. И самое главное: республиканцы смогли сделать физическое здоровье президента ключевым вопросом выборов. А учитывая раскол американского общества на два все более поляризующихся лагеря, именно состояние здоровья Байдена становится решающим для многих неопределившихся избирателей. Проще говоря, продемонстрировав на дебатах свою немощь, Байден потерял последние шансы склонить на свою сторону неопределившихся - а значит, гарантированно проиграет выборы.

Понятно, что истеблишмент в панике: на втором сроке Трамп будет гораздо опытнее и злее, а его попытки "осушить вашингтонское болото", то есть провести чистку глубинного государства, могут стать куда более успешными. Тем более если демократы еще и потеряют контроль над сенатом и не вернут себе палату представителей, а пока к этому все и идет - ведь тонущий президент Байден тянет за собой и Демпартию.

Но что этих условиях может сделать истеблишмент? Поменять Байдена на другого кандидата уже практически невозможно - для этого нужно за оставшиеся до съезда полтора месяца убедить президента в том, что он уступит место более сильному кандидату. Без этого Байден не откажется от номинации - не надо строить иллюзий насчет состояния его ума, никакого маразма или слабоумия там и близко нет.

Но проблема в том, что сильного кандидата для смены Байдена у демократов просто нет - и все это понимают. Обсуждаемые варианты - несколько популярных губернаторов (в первую очередь Гэвин Ньюсом из Калифорнии и Гретхен Уитмер из Мичигана) и пара сенаторов - не тянут на общенациональный уровень. Вице-президент Камала Харрис откровенно слаба - и проиграет Трампу еще сильнее Байдена. Мечта о выдвижении действительно популярной Мишель Обамы не сбывается - бывшая первая леди категорически отказывается выдвигаться.

То есть демократы оказались в тупике, в патовой ситуации, если не в цугванге - когда каждый следующий ход только ухудшает ситуацию. Выдвижение нового кандидата вместо Байдена к тому же даст Трампу прекрасный повод говорить о том, что Демпартия полностью провалилась - раз она вынуждена отказаться от поддержки действующего президента.

Выхода из тупика для истеблишмента нет - потому что этот тупик возник не просто так, а стал следствием долгого пути американской элиты. Единственное, что может спасти истеблишмент - то есть остановить Трампа, - это внезапная смерть. Причем не только Трампа (вариант убийства по-прежнему актуален), но и Байдена - в этом случае выдвижение нового кандидата станет неизбежным, а симпатии к внезапно скончавшемуся главе государства добавят очков его преемнику и, возможно, склонят чашу весов в его пользу.
Посмотрим, проявит ли себя "рука Бога" (или то, что будут выдавать за нее) на нынешних американских выборах.

Источник - РИАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719642480


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