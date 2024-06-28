Публичные обсуждения строительства АЭС назначены в Караганде на 5/07

10:08 29.06.2024

На 5 июля 2024 года в Караганде запланированы публичные обсуждения вопроса строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

"В публичных обсуждениях примут участие отраслевые эксперты атомной отрасли. В ходе них граждане смогут задать любые вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС", – говорится на сайте акимата Карагандинской области.

Место проведения публичных обсуждений: г. Караганда, проспект Шахтеров, 64, здание КГУ "Қоғамдық келісім".

Дата и время: 5 июля 2024 года в 15:00.



Мухит Турсынали