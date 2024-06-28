 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 28.06.2024
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    Казахстан   | 
Публичные обсуждения строительства АЭС назначены в Караганде на 5/07
10:08 29.06.2024

На 5 июля 2024 года в Караганде запланированы публичные обсуждения вопроса строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
"В публичных обсуждениях примут участие отраслевые эксперты атомной отрасли. В ходе них граждане смогут задать любые вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС", – говорится на сайте акимата Карагандинской области.
Место проведения публичных обсуждений: г. Караганда, проспект Шахтеров, 64, здание КГУ "Қоғамдық келісім".
Дата и время: 5 июля 2024 года в 15:00.

Мухит Турсынали

Источник - Zakon.kz
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