Сколько денег потратили на подготовку казахстанских спортсменов к ОИ-2024 в Париже

10:39 29.06.2024

В Министерстве туризма и спорта озвучили сумму, потраченную на подготовку и участие казахстанской сборной в летних Олимпийских играх в Париже, сообщает корреспондент Zakon.kz.



По словам вице-министр туризма и спорта Серика Жарасбаева, средства на подготовку выделялись из бюджета страны.



"Подготовку к Олимпийским играм национальной сборной ведет дирекция развития спорта. Полностью на подготовку национальной сборной и ее участие в Олимпийских играх потрачено порядка 980 млн тенге", – сообщил Серик Жарасбаев.



Он добавил, что олимпийская форма для спортсменов и делегации полностью готова. И пообещал, что 5 июля ее презентуют.



"По поводу стоимости и цены не могу озвучить в силу того, что полностью пошив формы был организован за счет спонсорских средств. Спонсоры пожелали оставить этот вопрос в тайне. Но сразу хочу сказать, что олимпийская спортивная форма, парадная и форма для флагоносцев, готова", – отметил Серик Жарасбаев.



Отметим, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее казахстанский брейк-дансер завоевал историческую лицензию на Олимпиаду-2024.



Тамила Языкова