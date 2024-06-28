Российские дзюдоисты отказались от участия в олимпиаде на унизительных условиях МОК

10:40 29.06.2024

Российские дзюдоисты остались без Парижа

Они не приняли "унизительные условия" МОК и отказались от участия в Олимпиаде

Первой отечественной спортивной структурой, которая бойкотировала Олимпиаду в Париже, несмотря на то что несколько представляющих ее спортсменов получили право участвовать в ней в нейтральном статусе, стала Федерация дзюдо России (ФДР). Она объявила о том, что "не примет унизительные условия" Международного олимпийского комитета (МОК) и отказывается от выступления на Олимпийских играх. Это решение было принято вскоре после того, как МОК обнародовал список российских дзюдоистов, допущенных в Париж. В нем оказалось всего четверо спортсменов, среди них - никого из лидеров сборной.



Федерация дзюдо России (ФДР) на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором проинформировала о решении своего президиума об отказе "принять унизительные условия" Международного олимпийского комитета. Оно означает, что сборная России в этом важном для нее с точки зрения борьбы за медали виде не выступит на Олимпиаде в Париже, открывающейся 26 июля, "в составе, предложенном чиновниками из МОК".



Заявление о бойкоте Олимпийских игр последовало за публикацией головной спортивной структурой очередных дополнений к списку отечественных спортсменов, допущенных к участию в них после прохождения через ряд "фильтров", необходимых для приобретения нейтрального статуса. В нем оказалось восемь человек: это теннисисты Павел Котов и Анна Калинская, каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров, а также четверо дзюдоистов - Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.



Между тем в отборочных соревнованиях к Олимпиаде представители российского дзюдо завоевали втрое больше квот - 12. Выяснилось, что остальные атлеты, которых ФДР намеревалась заявить для участия в парижских Играх, проверку на соответствие критериям МОК (они включают запрет на активную поддержку военной спецоперации на Украине и принадлежность к вооруженным силам и органам национальной безопасности РФ - например, через формально связанные с ними спортообщества) не прошли.



Причем, в число тех, кому не предоставили олимпийский статус, попали практически все самые известные дзюдоисты - такие, как призер Олимпиады в Токио, состоявшейся в 2021 году, Мадина Таймазова и чемпион мира Инал Тасоев.



В заявлении ФДР сказано, что она "до последнего рассчитывала, что здравый смысл и желание провести полноценные Олимпийские игры с участием сильнейших атлетов, в том числе из России и Белоруссии, возобладает над политическими интригами", а также о том, что "все прогрессивные люди понимают, что без российских спортсменов соревнования по дзюдо на Играх будут неполноценными, а чемпионы не получат удовлетворение от победы на "ослабленном" олимпийском турнире", констатировав, что ее надежды "не оправдались".



Как МОК не пустил на Олимпиаду в Париже сильнейших российских борцов и тхэквондистов

Ранее похожая история произошла в борьбе. В ней из 16 российских квот были заполнены лишь десять. При этом специальная комиссия МОК также "отфильтровала" практически всех лидеров. Но Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) от участия в Олимпиаде не отказалась.



В настоящий момент допуск на нее, если не считать дзюдоистов, получили чуть более 20 российских спортсменов. Однако некоторые из них до сих пор не подтвердили участие в Играх.



Алексей Доспехов