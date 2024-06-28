 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 29.06.2024
12:10  Израиль создаст новые еврейские поселения и аванпосты на палестинских территориях
11:57  Западные НКО не выпускают Киргизию из рук, - Л.Савин
10:59  Лига арабских государств исключила "Хезболлу" из списка террористических организаций
10:57  Ростислав Ищенко: Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских
10:53  На Луну вместе с Китаем - Россия вступает в борьбу за неземные ресурсы
10:45  Секс в юрте: неудобно, но увлекательно... - ученый дискурс на канале orda.kz
10:43  Евросоюз надеется протянуть еще лет пять - правые силы нагнали жути на импотентов в Брюсселе

10:41  Родственники Назарбаева под судом: системная чистка или политические игры?
10:40  Российские дзюдоисты отказались от участия в олимпиаде на унизительных условиях МОК
10:39  Сколько денег потратили на подготовку казахстанских спортсменов к ОИ-2024 в Париже
10:08  Публичные обсуждения строительства АЭС назначены в Караганде на 5/07
09:28  Байдена уговаривают принести себя в жертву, - Петр Акопов
09:08  Свободу Леону! Еще одна провинция Испании требует автономии
08:56  Байден против Трампа. Тотальное вырождение американской власти, - П.Беседин
08:48  Вперед на Торецк: Армия Z выдавливает бандеровцев из Нью-Йорка
08:33  На выборах президента Ирана определились два лидера - реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили
07:17  Грядущая катастрофа в микроэлектронике. Кто владеет оловом и висмутом, тот владеет стратегической инициативой
01:28  Щупальца США пробираются в ЦентрАзию, - Наталия Гопаненко
00:50  Глеб Кузнецов: На дебатах Байдена с Трампом победил Альцгеймер
00:46  Ключ к победе находится на Ближнем Востоке. Зеркальный ответ на украинский вызов Запада
00:41  Тимофей Бордачев: На Западе дебаты без идей, выборы без выбора
00:37  Страны БРИКС поддержали инициативу РФ о создании зерновой биржи объединения
00:26  Казахстанский шоумен Кабатов задержан за пьяный дебош в самолете
00:19  Сумеет ли Макрон и на этот раз одолеть Ле Пен? - Лионель Лоран
00:10  Кто лоббирует мораторий на смертную казнь в РФ? Сколько можно терпеть это негодяйство
00:07  О вреде виртуальной реальности на примере дебатов Байдена и Трампа, - А.Белов
00:03  ЦРУ на марше: на Украине может быть взорвана "грязная ядерная бомба", - ФСК
00:01  Аятолла Раиси – человек из народа, павший за нацию, - "ВечБишкек"
00:00  Здравствуй, чучхе! - Александр Проханов
Пятница, 28.06.2024
17:07  Венгрия показывает пример всей Европе: как дружить с Китаем, не выходя из ЕС и НАТО
17:06  В Таджикистане увеличили штрафы за нарушения в воспитании детей
17:03  УкрАрмия откатывается к Торецку
17:02  "Российская" чистка в армии Китая: двух бывших министров обороны исключили из Коммунистической партии
17:00  Токаев утвердил новые символы органов нацбезопасности KZ
16:50  Очередная секретная стройка VIP-городка в Алматинских горах
16:35  Скончался Народный артист, основатель кыргызской мультипликации Сагынбек Ишенов
16:34  Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на журналиста Айдоса Садыкова
16:32  Китай решил "кинуть" Россию: эксперт объяснил, зачем Путин ездил в КНДР и Вьетнам
16:29  Игры с англосаксами аукнулись Казахстану обходным китайским маршрутом
16:21  Иранцы пошли на выборы нового президента вместо погибшего в катастрофе Раиси
15:39  Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
15:36  Попытка переворота в Боливии: виной всему - литий и Путин
15:33  Удар под долг: грозит ли победа оппозиции бюджетным кризисом во Франции
15:29  Ростислав Ищенко: Террористы из-за моря
15:28  Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане
15:24  Кто заменит продувшего Байдена: названы шесть кандидатов
15:09  Александр Дугин: Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
14:49  Президент Ильхам Алиев досрочно распустил АзерПарламент 6 созыва и назначил новые выборы на 1/09
12:41  Старик - безнадежен. Демократы начали срочно обсуждать замену Байдена на выборах - Politico
12:29  В Чили почтили память борца с американским империализмом Сальвадора Альенде
12:17  Президент Киргизии извинился за церемонию помолвки своей племянницы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Родственники Назарбаева под судом: системная чистка или политические игры?
10:41 29.06.2024

Дамира Аугамбаева
28 июня 2024

В своих мемуарах Нурсултан Назарбаев посвятил родственникам такие строки: "Оказывается, самое чувствительное испытание, - испытание детьми, испытание родней. Должен признаться, что моя природная доброта и доверчивость подвели меня". Одна из родственниц елбасы сегодня опять на слуху: в мае прошлого года суд приговорил Гульмиру Сатыбалды к семи годам лишения свободы за то, что она похитила бизнес-партнера и силой заставила его отдать акции. Теперь выясняется, что то же самое она проделала со своим родственником Абаем Жунусовым. Процесс проходит в специализированном суде Алматы.

На фоне судебных процессов семьи экс-президента многие задаются вопросом: идет системная чистка "Старого Казахстана" или просто летят отдельные головы? Экономист и общественный деятель Рустем Жансеитов считает, что пока власти "занимаются наиболее одиозными персонажами" в этой истории.

"Очевидно, те, кто наверху, выбрали путь "постепенного раскулачивания", и сейчас мы видим точечные удары. Возможно, кто-то попал под усиленное внимание, кто-то кому-то надоел… Или есть какие-то подводные камни, о которых мы никогда не узнаем. Если бы это была системная чистка, то почему тогда одних судят, а других отпускают? У кого-то деньги забирают - кто-то гуляет и жиреет. Посмотрите новые казахстанские фильмы, там этот сюжет очень часто обыгрывается: приходит кто-то и говорит: „Ты мне отдаешь бизнес, а если нет, то я тебе создам большие проблемы"", - говорит Жансеитов в интервью "Азии сегодня".

Очевидным становиться вопрос, а как обстоят дела сейчас? Насколько отголоски "старого Казахстана" присутствуют. В нынешних реалиях.

"Сейчас используют намного более завуалированные методы. Причем делают это косвенно, так, что не подкопаешься. Можно даже не понять, кто и за что на тебя давит. Я работал в одной конторке из квазигосударственного сектора, через которую проходили большие бюджетные деньги. Команда одного олигарха это заметила и начала прощупывать ситуацию. Сначала они узнали, кто там главный, кто чем заправляет, и стали на них искать компромат. Начали появляться статьи в разных СМИ, что вот этот такой-сякой, другой чего-то натворил, на третьего в прокуратуру пожаловались. Дальше они приходили к этим людям, показывали им полный расклад, и те просто сливались, сами уходили. На их места пришли новые люди, которые стали потоки государственных денег перенаправлять в свои аффилированные компании. Схема простая, можно даже сказать, тупая, но работает же", - говорит эксперт.

Жансиетов также добавил, что с большой долей скепсиса относится к процессам с участниками семьи Назарбаева, а старый и новый Казахстан относительно несильно отличаются.

"Те, кто сверху сейчас, действительно хотят что-то изменить, я это вижу. Но на нижних уровнях это начинает искажаться, саботироваться, как явно, так и косвенно. Можно целую диссертацию написать, как у нас противятся антикоррупционным инициативам. Как было раньше и сейчас остаточно? Основная масса денег проходила через олигархов, всевозможные закупки, тендеры. Они за каждый кусок дрались между собой. А сейчас я вижу, что больше денег начало приходить именно в бюджет. И самое главное, чтобы эти деньги шли куда надо. Например, государство выделяет деньги пострадавшим от паводков, но на уровнях акиматов районных их начинают „крыжить", какие-то схемы придумывать, типа „вот мы тебе столько-то дадим, а ты вот здесь подпиши". Вот про такие искажения я говорю", - подчеркивает эксперт.

Жансиетов предлагает серьезно урезать весь госаппарат. Он рассказал, как работают наши чиновники. Как дублируют функции друг друга и любая бумажка проходит кучу инстанций, а в результате ничего не происходит.

"Еще я бы внедрил инновационные методы работы с госбюджетом. Сейчас все жалуются, что не хватает притока. Готовая реформа, как навести тотальный порядок на дорогах без вложения бюджетных денег: просто разрешите людям на частных машинах, у кого стоят видеорегистраторы, присылать в полицию видео с нарушениями. Если по результатам на нарушителя накладывается штраф, то 20 % суммы выплачивается тому, кто зафиксировал. При таком подходе уже в первые год-два в бюджет придут миллиарды тенге", - подытожил спикер.

В заключение эксперт подчеркивает, что наводить порядок в стране предстоит еще долго, и этот процесс требует решительных действий на всех уровнях власти.

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719646860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили важный пакет законов
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе заслушала Правительство по исполнению предвыборной программы партии
- Олжас Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зеленой экономики" в региональные планы развития
- Олжас Бектенов проверил темпы строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" и ознакомился с планами развития Байконыра
- О "реваншизме"
- Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай"
- Новое назначение
- Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024
- "Украинцы умирают за Казахстан" - комментарий казахстанского МИД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  