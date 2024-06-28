Родственники Назарбаева под судом: системная чистка или политические игры?

10:41 29.06.2024

Дамира Аугамбаева

28 июня 2024



В своих мемуарах Нурсултан Назарбаев посвятил родственникам такие строки: "Оказывается, самое чувствительное испытание, - испытание детьми, испытание родней. Должен признаться, что моя природная доброта и доверчивость подвели меня". Одна из родственниц елбасы сегодня опять на слуху: в мае прошлого года суд приговорил Гульмиру Сатыбалды к семи годам лишения свободы за то, что она похитила бизнес-партнера и силой заставила его отдать акции. Теперь выясняется, что то же самое она проделала со своим родственником Абаем Жунусовым. Процесс проходит в специализированном суде Алматы.



На фоне судебных процессов семьи экс-президента многие задаются вопросом: идет системная чистка "Старого Казахстана" или просто летят отдельные головы? Экономист и общественный деятель Рустем Жансеитов считает, что пока власти "занимаются наиболее одиозными персонажами" в этой истории.



"Очевидно, те, кто наверху, выбрали путь "постепенного раскулачивания", и сейчас мы видим точечные удары. Возможно, кто-то попал под усиленное внимание, кто-то кому-то надоел… Или есть какие-то подводные камни, о которых мы никогда не узнаем. Если бы это была системная чистка, то почему тогда одних судят, а других отпускают? У кого-то деньги забирают - кто-то гуляет и жиреет. Посмотрите новые казахстанские фильмы, там этот сюжет очень часто обыгрывается: приходит кто-то и говорит: „Ты мне отдаешь бизнес, а если нет, то я тебе создам большие проблемы"", - говорит Жансеитов в интервью "Азии сегодня".



Очевидным становиться вопрос, а как обстоят дела сейчас? Насколько отголоски "старого Казахстана" присутствуют. В нынешних реалиях.



"Сейчас используют намного более завуалированные методы. Причем делают это косвенно, так, что не подкопаешься. Можно даже не понять, кто и за что на тебя давит. Я работал в одной конторке из квазигосударственного сектора, через которую проходили большие бюджетные деньги. Команда одного олигарха это заметила и начала прощупывать ситуацию. Сначала они узнали, кто там главный, кто чем заправляет, и стали на них искать компромат. Начали появляться статьи в разных СМИ, что вот этот такой-сякой, другой чего-то натворил, на третьего в прокуратуру пожаловались. Дальше они приходили к этим людям, показывали им полный расклад, и те просто сливались, сами уходили. На их места пришли новые люди, которые стали потоки государственных денег перенаправлять в свои аффилированные компании. Схема простая, можно даже сказать, тупая, но работает же", - говорит эксперт.



Жансиетов также добавил, что с большой долей скепсиса относится к процессам с участниками семьи Назарбаева, а старый и новый Казахстан относительно несильно отличаются.



"Те, кто сверху сейчас, действительно хотят что-то изменить, я это вижу. Но на нижних уровнях это начинает искажаться, саботироваться, как явно, так и косвенно. Можно целую диссертацию написать, как у нас противятся антикоррупционным инициативам. Как было раньше и сейчас остаточно? Основная масса денег проходила через олигархов, всевозможные закупки, тендеры. Они за каждый кусок дрались между собой. А сейчас я вижу, что больше денег начало приходить именно в бюджет. И самое главное, чтобы эти деньги шли куда надо. Например, государство выделяет деньги пострадавшим от паводков, но на уровнях акиматов районных их начинают „крыжить", какие-то схемы придумывать, типа „вот мы тебе столько-то дадим, а ты вот здесь подпиши". Вот про такие искажения я говорю", - подчеркивает эксперт.



Жансиетов предлагает серьезно урезать весь госаппарат. Он рассказал, как работают наши чиновники. Как дублируют функции друг друга и любая бумажка проходит кучу инстанций, а в результате ничего не происходит.



"Еще я бы внедрил инновационные методы работы с госбюджетом. Сейчас все жалуются, что не хватает притока. Готовая реформа, как навести тотальный порядок на дорогах без вложения бюджетных денег: просто разрешите людям на частных машинах, у кого стоят видеорегистраторы, присылать в полицию видео с нарушениями. Если по результатам на нарушителя накладывается штраф, то 20 % суммы выплачивается тому, кто зафиксировал. При таком подходе уже в первые год-два в бюджет придут миллиарды тенге", - подытожил спикер.



В заключение эксперт подчеркивает, что наводить порядок в стране предстоит еще долго, и этот процесс требует решительных действий на всех уровнях власти.