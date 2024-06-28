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Евросоюз надеется протянуть еще лет пять - правые силы нагнали жути на импотентов в Брюсселе
10:43 29.06.2024

Саммит ЕС напомнил нашим политологам съезд КПСС времен позднего Горбачева

Евгений Берсенев
Материал комментируют:
Алексей Мартынов
Кирилл Коктыш

На очередном саммите ЕС анонсированы решения, которые должны определить жизнь объединения на ближайшие пять лет. Одним из заметных, хотя и широко не афишируемых, вопросов мероприятия стал украинский конфликт. Видимо, для подчеркивания его значимости перед началом саммита было подписано соглашение о гарантиях безопасности ЕС для Киева.

Впрочем, далеко не все члены Евросоюза горели желанием что-то обещать незалежной при туманном будущем ее государственности. Недаром брюссельские чиновники до последнего момента отказывались официально подтверждать участие Зеленского в саммите, а председатель Евросовета Шарль Мишель планировал в рассылаемых приглашениях всего лишь "обмен мнениями с президентом Украины".

Участникам саммита необходимо также утвердить стратегическую повестку Евросоюза, определиться с дальнейшими внутренними реформами сообщества и согласовать институциональные назначения после выборов в Европарламент (ЕП).

В письме Шарля Мишеля лидерам ЕС выражалась уверенность, что брюссельский форум "позволит конструктивно продвинуться по задачам, которые мы выдвинули в наших предыдущих постановлениях".

Участники саммита обсудили и ближневосточный конфликт, а также события в Грузии, парламент которой принимает законы, возмущающие еврочиновников, - об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ*.

Кроме того, в итоговом заявлении осуждается любая гибридная деятельность, направленная против ЕС и его партнеров. Она, как утверждается, включает "запугивание, саботаж, подрывную деятельность, манипулирование информацией, дезинформацию и кибердеятельность, а также инструментализацию миграции". Кроме того, выражается намерение разработать новый санкционный режим против России "в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом".

Утверждены кандидаты на ключевые должности в ЕС: председателем Евросовета предложен бывший португальский премьер Антониу Кошта, главным дипломатом - Кая Каллас, председателем Еврокомиссии - Урсула фон дер Ляйен.

России не стоит ждать от данного саммита ни хороших, ни плохих результатов, уверен политолог, директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой Академии при правительстве России Алексей Мартынов.

- Хороших для нас новостей из Брюсселя быть не может, а к дурным вестям мы уже привыкли. В частности, к очередным санкциям, включая персональные в отношении политиков, экспертов, журналистов. Они, похоже, уже включили в "черные" списки всех, кого могли и теперь перешли на артистов. Понятно также, что данный саммит прошел после выборов в Европарламент, на нем были утверждены новые функционеры евробюрократии. В частности, отправили в отставку Борреля, вместо него назначили Кайю Каллас - с одной стороны, глупую как пробка, с другой - совершенно отмороженную, воспитанную в соросовских инкубаторах.

"СП": Кадровые перемены могут повлечь за собой политические?

- Нет, в этом плане ничего не меняется. Там никто ничего не может изменить. Голос относительного здравого смысла, который время от времени подавала Венгрия, полностью заглушен.

"СП": Как это произошло?

- Дело в том, что усилиями Урсулы фон дер Ляйен внесены изменения в положение о функционировании Евросовета и теперь правило достижения консенсуса не действует. Как известно, в свое время стоял вопрос о принятии общеевропейской конституции, как основы для создания Соединенных Штатов Европы (СШЕ), которые в мечтах тамошнего политического класса представлялись некой альтернативой США. Были даже грезы о создании европейской армии.

В этом плане интересна история с параллельным назначением нового генсека НАТО Рютте, который, кстати, будучи премьером Нидерландов, успешно провалил в своей стране референдум о европейской конституции. Это стало поводом для замораживания процесса централизации и создания СШЕ. И сегодня Еврокомиссия функционирует по Лиссабонскому протоколу - временному соглашению, определяющему, как будет жить ЕС после провала процесса принятия общеевропейской конституции.

Трудно сказать, как эти эпизоды с участием Рютте связаны, но провал проекта СШЕ был явно в интересах Вашингтона. Все это, конечно, звоночки тревожного характера. И когда говорят, что Европа беременна континентальным конфликтом, это не только про украинскую ситуацию - это еще непосредственно про ЕС, который не понимает, куда двигаться. Но изменить еврочиновники ничего не могут, только беспомощно разводят руками.

"СП": Тревога по поводу предстоящих успехов правых сил в ряде стран ЕС нашла отражение на саммите?

- Конечно. Сам по себе Европарламент в отсутствие жесткого правового поля ничего из себя не представляет, кроме синекуры и лоббистов различных корпораций. Поэтому выборы в него носят второстепенный характер. Но в этот раз у многих политиков вызвало тревогу, что в ЕП увеличилось представительство правых партий. Их было совсем мало, теперь просто мало, но тенденция налицо.

И угроза того, что люди будут голосовать за правых или ультраправых, но не за евробюрократов-импотентов, присутствует. И нашла отражение в ряде выступлений на саммите. Думаю, данная угроза несколько преувеличена, но этим деятелям надо хоть о чем-то говорить, коридор дискурсов все время сужается: об одном нельзя говорить, о другом тоже. А эта страшилка вроде разрешена.

Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что ЕС сегодня чем-то напоминает Советский Союз времен поздней перестройки, конца 1980-х.

- С одной стороны, проходит очередной "съезд КПСС", или саммит Евросоюза. С другой, руководство не в состоянии поставить стратегическое целеполагание ни перед Восточной Европой, ни перед самим собой.

Понятно, что стратегию определяют США, которые заинтересованы загнать ЕС в рамки нормативного документа, закрепляющего его вассалитет, подавляющего возможные бунты на корабле и обеспечивающего вечно подчиненное положение.

"СП": Возможно ли сохранение ЕС в нынешнем через пять лет? Именно на этот период утверждены стратегические документы. Но во многих странах Европы, в той же Франции, у власти могут оказаться правые силы.

- Демократия в западном мире, в том числе в Европе, является способом управления элит, которые определяют курс. А дело общества - легитимизировать их волю. Есть ли вероятность, что нынешние элиты сохранять свои позиции при значительном поправении общества? На этот вопрос пока трудно дать ответ.

При полевении общества это возможно - вспомним невероятное количество выходивших на политическую сцену ультралевых партий, которые дискредитировали как себя, так и идею. Что касается правых, то при появлении какой-либо сильной партии на этом фланге, на нее тут же возникает несколько пародий. Стратегия отработанная, окажется ли она успешной здесь, пока сказать сложно.

"СП": Как можно оценить соглашение о гарантиях безопасности для Украины, подписанное перед саммитом?

- Оно ни к чему не обязывает Евросоюз. И это "ничего" ЕС всегда с удовольствием Киеву предоставит. Документ, по сути, предполагает простой принцип: мы всегда придем на выручку, если у вас есть выручка.

* "Международное движение ЛГБТ" решением Верховного суда РФ от 30 ноября 2023 г. признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719646980


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