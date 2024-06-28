Секс в юрте: неудобно, но увлекательно... - ученый дискурс на канале orda.kz

10:45 29.06.2024

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От акынов до эротики в юрте.

Быть традиционным больше нетрадиционно. Смещение национальных кодов



00:00 Тизер

02:37 Танец в юрте: что происходит с нашим обществом?

04:20 Общество раздроблено, общество не сформировано

05:00 Без традиций будет хаос

07:30 Отсутствие индивидуального мышления тормозит общество

09:50 Либо мы традиционные, либо мы начинаем самовыражаться

10:00 Раньше было: если ты казах, то ты муслим

12:00 Давление не только со стороны модерна, но и со стороны ислама

12:41 В ортодоксальном исламе "Жети ата" не признается - это джинны

14:05 Батырам некогда было совершать намаз пять раз, им надо было воевать

15:30 Радикализм не был свойственен казахскому народу

19:30 Гендерное равенство при советской власти

20:00 В казахском обществе женщина была всегда при доме

23:30 Интернационализация, смещение кодов

26:30 Слом патриархальной системы и нравственных ценностей

28:00 Ни одно общество не прошло свое развитие без боли

35:00 Куда мы дальше пойдем?

39:00 У нас были перевороты, но на уровне родственных дел

41:00 Танец в юрте - это китч, нет одухотворенности

44:00 Юрта - это сакральное место, где совершаются важные дела

45:40 Сейчас у нас такая культура хаоса, но мы должны повзрослеть

48:00 Нужно в школах и вузах воспитывать эстетическое отношение к правильному искусству

53:56 В демократическом обществе каждый может выражаться так, как хочется

55:00 Если бы у нас были свободные СМИ, были бы группы за и против

58:30 Особый вид цивилизации - конно-кочевой, об этом мало кто знает

01:00:00 Я человек культурный, но я как дикарь

01:01:17 Не было ни одной юрты без кобыза или домбры, дети с детства учились айтысу

01:02:35 Каждое слово должно наделяться богатым содержанием

01:03:15 У казахов человек ценился, он был все, потому что мы живем для рода