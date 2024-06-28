|Секс в юрте: неудобно, но увлекательно... - ученый дискурс на канале orda.kz
10:45 29.06.2024
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От акынов до эротики в юрте.
Быть традиционным больше нетрадиционно. Смещение национальных кодов
00:00 Тизер
02:37 Танец в юрте: что происходит с нашим обществом?
04:20 Общество раздроблено, общество не сформировано
05:00 Без традиций будет хаос
07:30 Отсутствие индивидуального мышления тормозит общество
09:50 Либо мы традиционные, либо мы начинаем самовыражаться
10:00 Раньше было: если ты казах, то ты муслим
12:00 Давление не только со стороны модерна, но и со стороны ислама
12:41 В ортодоксальном исламе "Жети ата" не признается - это джинны
14:05 Батырам некогда было совершать намаз пять раз, им надо было воевать
15:30 Радикализм не был свойственен казахскому народу
19:30 Гендерное равенство при советской власти
20:00 В казахском обществе женщина была всегда при доме
23:30 Интернационализация, смещение кодов
26:30 Слом патриархальной системы и нравственных ценностей
28:00 Ни одно общество не прошло свое развитие без боли
35:00 Куда мы дальше пойдем?
39:00 У нас были перевороты, но на уровне родственных дел
41:00 Танец в юрте - это китч, нет одухотворенности
44:00 Юрта - это сакральное место, где совершаются важные дела
45:40 Сейчас у нас такая культура хаоса, но мы должны повзрослеть
48:00 Нужно в школах и вузах воспитывать эстетическое отношение к правильному искусству
53:56 В демократическом обществе каждый может выражаться так, как хочется
55:00 Если бы у нас были свободные СМИ, были бы группы за и против
58:30 Особый вид цивилизации - конно-кочевой, об этом мало кто знает
01:00:00 Я человек культурный, но я как дикарь
01:01:17 Не было ни одной юрты без кобыза или домбры, дети с детства учились айтысу
01:02:35 Каждое слово должно наделяться богатым содержанием
01:03:15 У казахов человек ценился, он был все, потому что мы живем для рода