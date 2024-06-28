На Луну вместе с Китаем - Россия вступает в борьбу за неземные ресурсы

10:53 29.06.2024

Иван Моисеев: "Основная задача - не просто высадить человека, а построить лунную базу"



Михаил Зубов

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Иван Моисеев



Китайский аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Челнок успешно приземлился на площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия, посадка транслировалась в прямом эфире.



Напомним, что в этом же месяце Владимир Путин подписал закон о создании совместно с Китаем Международной лунной станции.



О целях лунной миссии "Свободной Прессе" рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.



"СП": Иван Михайлович, в чем ценность грунта, привезенного с обратной стороны Луны?



- Сам факт взятия грунта с обратной стороны спутника Земли особого научного значения не имеет.



Грунт с Луны доставляется уже в 11-й раз. Шесть раз с разных точек его брали американцы, три раза Советский Союз, и второй раз это сделал Китай.



Каждая отдельная точка забора грунта важна для науки, но то, что она с обратной стороны Луны, повторю, особого значения не имеет. Если вы возьмете грунты в Америке и в Австралии - они не будут идентичны, но похожи.



Хотя Китай справедливо решил, что сам факт: впервые в истории грунт взят с обратной стороны Луны - создаст дополнительный пиар.



А это - престиж, политические выгоды. Китай относится к таким вещам весьма трепетно. Он стремится к тому, чтобы его достижения оценивали.



Поэтому Китай пошел на такую сложную операцию. С технической точки зрения взять грунт с обратной стороны Луны намного труднее. И это оказалось оправданным - действительно вызвало очень большой интерес в мире.



"СП": Какими будут дальнейшие лунные шаги Китая с учетом того, что Путин подписал закон о создании совместной станции?



- Китай задумал Международную лунную станцию. Это - тоже работа на престиж. Здесь идет терминологическая игра. Когда мы говорим "станция" - имеем в виду, как правило, автоматический межпланетный аппарат. А если говорим "Лунная база", то все понимают, что это - постройка на поверхности, в ней работают люди.



Китай разделил свою лунную программу на две части. Первая - это автоматические полеты, а вторая - в более отдаленной перспективе - посещение Луны человеком и строительство там базы.



Но все это он объединил под общим брендом Международная лунная станция (МЛС). И призвал все страны присоединяться. Первой согласилась Россия.



"СП": В чем заключается наше участие?



- Мы разрешаем Китаю называть наши станции "Луна-26" и "Луна-27", запуски которых планировались задолго до МЛС, относящимися к этой Международной лунной станции.



"СП": Когда полетят наши "Луны"?



- "Луна-26" и "Луна-27" полетят соответственно в 2027 и 2028 году. И Китаю это позволит говорить, что они не просто сделали станцию, а она - международная, с участием многих стран: России, Белоруссии, Венесуэлы… Это опять - пиар.



"СП": Лунная программа 1970-х закончилась так: на спутнике Земли побывали две страны, собрали грунт, и постепенно утратили к Луне интерес почти на полвека. Какова судьба новой программы?



- Своего рода девизом можно считать слова Джорджа Буша-младшего: "В прошлый раз мы летали, чтобы там побывать, а в этот раз - чтобы там остаться".



Со сменами американских администраций они так никуда и не слетали, но лозунг жив. Основная задача - не просто высадить человека, а построить базу, которую можно будет использовать для добычи лунных ресурсов.