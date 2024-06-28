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На Луну вместе с Китаем - Россия вступает в борьбу за неземные ресурсы
10:53 29.06.2024

Иван Моисеев: "Основная задача - не просто высадить человека, а построить лунную базу"

Михаил Зубов
Материал комментируют:
Иван Моисеев

Китайский аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Челнок успешно приземлился на площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия, посадка транслировалась в прямом эфире.

Напомним, что в этом же месяце Владимир Путин подписал закон о создании совместно с Китаем Международной лунной станции.

О целях лунной миссии "Свободной Прессе" рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"СП": Иван Михайлович, в чем ценность грунта, привезенного с обратной стороны Луны?

- Сам факт взятия грунта с обратной стороны спутника Земли особого научного значения не имеет.

Грунт с Луны доставляется уже в 11-й раз. Шесть раз с разных точек его брали американцы, три раза Советский Союз, и второй раз это сделал Китай.

Каждая отдельная точка забора грунта важна для науки, но то, что она с обратной стороны Луны, повторю, особого значения не имеет. Если вы возьмете грунты в Америке и в Австралии - они не будут идентичны, но похожи.

Хотя Китай справедливо решил, что сам факт: впервые в истории грунт взят с обратной стороны Луны - создаст дополнительный пиар.

А это - престиж, политические выгоды. Китай относится к таким вещам весьма трепетно. Он стремится к тому, чтобы его достижения оценивали.

Поэтому Китай пошел на такую сложную операцию. С технической точки зрения взять грунт с обратной стороны Луны намного труднее. И это оказалось оправданным - действительно вызвало очень большой интерес в мире.

"СП": Какими будут дальнейшие лунные шаги Китая с учетом того, что Путин подписал закон о создании совместной станции?

- Китай задумал Международную лунную станцию. Это - тоже работа на престиж. Здесь идет терминологическая игра. Когда мы говорим "станция" - имеем в виду, как правило, автоматический межпланетный аппарат. А если говорим "Лунная база", то все понимают, что это - постройка на поверхности, в ней работают люди.

Китай разделил свою лунную программу на две части. Первая - это автоматические полеты, а вторая - в более отдаленной перспективе - посещение Луны человеком и строительство там базы.

Но все это он объединил под общим брендом Международная лунная станция (МЛС). И призвал все страны присоединяться. Первой согласилась Россия.

"СП": В чем заключается наше участие?

- Мы разрешаем Китаю называть наши станции "Луна-26" и "Луна-27", запуски которых планировались задолго до МЛС, относящимися к этой Международной лунной станции.

"СП": Когда полетят наши "Луны"?

- "Луна-26" и "Луна-27" полетят соответственно в 2027 и 2028 году. И Китаю это позволит говорить, что они не просто сделали станцию, а она - международная, с участием многих стран: России, Белоруссии, Венесуэлы… Это опять - пиар.

"СП": Лунная программа 1970-х закончилась так: на спутнике Земли побывали две страны, собрали грунт, и постепенно утратили к Луне интерес почти на полвека. Какова судьба новой программы?

- Своего рода девизом можно считать слова Джорджа Буша-младшего: "В прошлый раз мы летали, чтобы там побывать, а в этот раз - чтобы там остаться".

Со сменами американских администраций они так никуда и не слетали, но лозунг жив. Основная задача - не просто высадить человека, а построить базу, которую можно будет использовать для добычи лунных ресурсов.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719647580


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