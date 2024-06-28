Лига арабских государств исключила "Хезболлу" из списка террористических организаций

10:59 29.06.2024

Tекст: Дмитрий Зубарев



Лига арабских государств (ЛАГ) больше не считает шиитскую партию "Хезболла" террористической организацией, заявил помощник генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки на встрече в Бейруте с главой парламентской фракции "Верность сопротивлению" Мухаммедом Раадом.



Как подчеркнул египетский дипломат, Лига приняла решение снять статус террористической группировки с "Хезболлы", так как эта партия играет важную роль в нынешней политике и будущем Ливана, передает ТАСС. Встреча Заки с Раадом стала первой с 2016 года.



Выступая перед журналистами в Бейруте, египетский дипломат отметил, что его визит преследует цель выразить от имени генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта солидарность регионального сообщества с Ливаном и его народом.



Как сказал Заки, военная эскалация на юге является серьезным вызовом безопасности и стабильности не только в Ливане, но и на всем Ближнем Востоке, особенно в случае расширения конфликта.



Он подчеркнул необходимость соблюдения всеми сторонами резолюции 1701 Совета Безопасности ООН "для сдерживания ситуации". По словам дипломата, международное сообщество "должно добиться прекращения бушующей войны в секторе Газа, что остановит конфронтацию на юге Ливана".