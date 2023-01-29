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Западные НКО не выпускают Киргизию из рук, - Л.Савин
11:57 29.06.2024

Сотрудничество в рамках ЕАЭС нуждается в укреплении гуманитарного вектора.

Леонид САВИН МОСКВА, 26 июня 2024, .

Среди стран Евразийского экономического союза каждое государство имеет свои уникальные характеристики, преимущества и уязвимости, которые используются нашими геополитическими оппонентами для дестабилизации. В этом отношении следует обратить внимание на Республику Киргизию, которая в последнее время прошла череду серьезных испытаний. Мало того, что сам геополитический статус и стратегическое положение вынуждает руководство страны проводить балансирование (по крайней мере, между Россией и Китаем), еще есть существенное влияния других акторов - от Турции и арабских стран, до США, Британии и ЕС. И последние проявляют настырное упорство Прошлый год стал переломный в борьбе за суверенитет Киргизии и ограничение западного влияния. Не случайно, в стране был всплеск активности иностранных агентов и случаи прямого давления со стороны политиков из США и ЕС. Они не только выражали озабоченность и организовывали протесты, но и напрямую лоббировали размещение биолабораторий под эгидой США.i В 2023 г. осуществлялись попытки разжигания и межэтнической розни со стороны Запада.ii Как писала "Российская газета", среди проводников западной пропаганды в Киргизии, по данным StanRadar - местный филиал "Радио Свобода" "Азаттык медиа"( в РФ "Радио Свобода" признано иноагентом), финансируемые различными западными фондами и институтами так называемые независимые информационные ресурсы "Клооп медиа", "Кактус медиа", "24.kg", "Салам Радио", "Говори ТВ", "ПолитКлиника" и другие, а также ряд неправительственных организаций (НПО) - "Институт медиа полиси", "Центр медиаразвития", "Джиномик медиа" и другие. На их содержание коллективный Запад не жалеет "печенек".iii Местные журналисты также обращали внимание, что в стране действует немало проектов, которые существуют главным образом на средства иностранных доноров - Фонда Сороса, USAID, Sigrid Rausing Trust, NED (Национальный фонд поддержки демократии) и других. После исследования отчетности НКО, получающих гранты от иностранных фондов, было обнаружено, что раздел "Здравоохранение" у Фонда Сороса занимает главные позиции, но значительные цифры в этом разделе (более 200 тысяч долларов) формируют, кроме прочих, организации, защищающие "права лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров". Иными словами, в разделе "Общественное здравоохранение" указаны гранты, передаваемые в том числе НКО, работающим по линии ЛГБТ (признано экстремистским движением в РФ)", - констатировали журналисты. Другое НПО продвигало фильм, оскорбляющий чувства верующих. При этом организация своей миссией называет защиту прав и свобод человека.iv Такое намеренное искажение и подлог - обычная практика в работе западных структур, цель которых состоит в болезненной трансформации общества по собственным лекалам, за которыми неизменно стоят экономические интересы (доступ к природным ресурсам, выход на рынок и выдавливание конкурентов). Напомним, что ранее, осенью 2022 г. киргизские власти уже приостанавливали на два месяца работу сайта "Азаттык Медиа". Причиной стала публикация недостоверных материалов о таджикско-киргизском вооруженном конфликте. 23 октября силовики Киргизии задержали ряд политиков и лидеров неправительственных организаций, 12 человек арестовали на два месяца по подозрению в организации массовых беспорядков.v Закон об иноагентах, принятый в марте 2024 г. окончательно поставил точку в вопросе открытого влияния Запада, однако это не означает, что оно полностью исчезнет. Часть агентов пройдет перерегистрацию, другие перейдут к теневому финансированию, а посольства стран Запада изменят свои подходы в работе с властями. Вероятно и увеличение количества посредников. Иногда, чтобы не "светиться", Запад использует турецкие прокси в регионе, которые ангажируют различные силы через идеи пантюркизма и пантуранизма.vi Будут осуществляться и методы непрямого воздействия. Как пример можно привести действия аналитического подразделения британского издания Economist , которое несколько месяцев назад выпустило довольно странный прогноз по ситуации в Киргизии, причем акцент был сделан на инвестиционную привлекательность. В частности, в резюме было указано, что "риски для стабильности высоки, поскольку президент Садыр Джапаров укрепляет свое правление" (?), "вероятны новые протесты", "позиции Джапарова будут подорваны раздробленной элитной структурой". Помимо этого, в статье указывалось, что "экономическая активность в 2024 году замедлится" в результате того, что правительство "временно приостановит экспорт золота с целью увеличения производственных и экспортных мощностей", и потому "риск суверенного дефолта очень высок".vii Учитывая тот факт, что издание британское, а киргизское золото торгуется именно на Лондонской бирже, вполне очевидно, что данный "прогноз" имел политическую подоплеку с определенными интересами. Отметим, что проблемы с экспортом золота возникали вовсе не вине Бишкека: на самом деле еще 2021 г. Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов временно исключила аффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" из списка надежных поставщиков.viii Сделал свой ход и Международный республиканский институт (IRI) из США, осуществив вброс о результатах очередного "Национального опроса" с данными о популярности политиков. Тем самым он попытался явным образом противопоставить двух ведущих политиков республики – президента Садыра Жапарова и главу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Рейтинги за два года итоги исследований изменились лишь в пределах статистической погрешности, но были интерпретированы западными структурами вполне определенным образом. К примеру, утверждается, что "уровень доверия Жапарову за два года якобы понизился… аж на 1% (с 38% до 37%), в то время как у Ташиева он вырос с 18% до 22%. Еще 12% симпатизируют уроженцу Ошской области депутату парламента Нуржигиту Кадырбекову". Якобы "резко возросло" и недоверие ко всем политикам, "в мае 2023 года только 8% опрошенных ответили, что никому не доверяют, то в январе 2024 года их число выросло до 20%."ix Интерес в подобных манипуляциях очевиден - это искусственное снижение рейтинга и привлекательности страны, создание видимости неблагоприятной обстановки с последующими политическими изменениями. Поскольку Киргизия пережила две цветных революции, живущие там люди знают цену стабильности – и не цену нестабильности. Со своей стороны, Россия может оказать содействие в укреплении суверенитета Киргизии, в предоставлении дополнительных стимулов для евразийской интеграции. Причем не только на уровне экономических возможностей, которые прописаны в договорах ЕАЭС, но также и на уровне нарративов. Историческим фундаментом евразийского содружества могла бы, в случае Киргизии, стать история енисейских киргизов, пришедшими в предгорья Тянь-Шани из Сибири, а также ценностные мотивы национального киргизского эпоса "Манас". Принципиально важно, что именно российские ученые внесли выдающийся вклад в изучение и раскрытие культурного достояния киргизского народа. Достаточно вспомнить имена Ивана Унковского (занимался исследованиями о среднеазиатских киргизах в первой половине XVIII в.) и Петра Рычкова (исследования которого об алтайских киргизах относятся к первой половине XVIII в.), Филиппа Ефремова (Ош и Кашгар) и Василия Радлова (расшифровка букв орхоно-енисейской письменности)x, Николая Аристова (конец XIX века) и Василия Бартольда (уже в советское время вышел его фундаментальный труд "Киргизы. Исторический очерк"). Безусловно, огромное значение как для русских, так и киргизов имеет Николай Пржевальский, могила и памятник которому находится в г. Каракол. В честь выдающегося путешественника и российского генерала назван и поселок Пристань-Пржевальск в современной Киргизской Республике. Огромный вклад в развитие киргизской культуры был сделан русскими учеными и в советское время. Петр Федорович Шубин считается основоположником классической киргизской музыки и создателем первого оркестра из национальных киргизских инструментов. А Игорь Алексеевич Батманов - основоположник киргизской грамматики, один из руководителей реформы перехода киргизского языка с латинского на кириллицу. Кстати, в апреле 2024 г. несколько депутатов парламента республики предложили перейти с кириллицы на латиницу.xi Но позже эта тема ушла с повестки, хотя при определенных условиях снова найдутся подстрекатели, лоббирующие этот вопрос. В целом можно констатировать, что пик националистических настроений, пришедший на 1990-е годы, в Киргизии уже пройден. Однако это не означает, что ситуация должен быть пущена на самотек, развиваться своим чередом. В рамках реализации положений новой Концепции внешней политики Российской Федерации пришло время перевести на качественно иной уровень информационное обеспечение евразийской интеграции, обращая особое внимание на ее культурно-исторические, гуманитарные основы. i https://www.fondsk.ru/news/2023/01/29/amerikanskoe-lobbi-v-kirgizii-i-biolaboratorii.html ii https://vz.ru/world/2023/8/29/1227954.html iii https://rg.ru/2023/08/16/kto-raskachivaet-lodku.html iv https://ru.sputnik.kz/20240206/chem-zanyaty-v-teni-zapada-nko-kyrgyzstana-42089801.html v https://regnum.ru/news/3736319 vi http://berlek-nkp.com/analitics/13019-zapad-vydavlivaet-rossiyu-iz-centralnoy-azii-ispolzuya-turciyu.html vii https://country.eiu.com/Kyrgyz%20Republic viii https://ru.sputnik.kg/20240617/kyrgyzstan-ehksport-zoloto-1086133976.html?ysclid=lxlid1hjap20155737 ix https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-03-11--kyrgyzstan-zapad-pytaetsja-sprovocirovat-raskol-vo-vlasti-72018 x https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-vostokovedy-o-kyrgyzah-i-kyrgyzstane xi https://ru.sputnik.kg/20230419/kyrgyzstan-centralnaya-aziya-zapad-latinica-vvedenie-yazyk-perekhod-alfavit-1074579267.html

Источник: https://russtrat.ru/analytics/26-iyun-2024-0844-12509

Источник - Институт РУССТРАТ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719651420


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