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Израиль создаст новые еврейские поселения и аванпосты на палестинских территориях
12:10 29.06.2024

Израиль создаст новые еврейские поселения на палестинских территориях
28.06.2024 Наиль Джафаров

По информации СМИ, Израильский министерский совет по политическим вопросам и вопросам безопасности одобрил план создания пяти поселений на Западном Берегу и выдвинул планы строительства тысяч новых поселений и военных постов, расположенных в стратегически важных регионах. В частности, предлагается создать аванпост "Авитар" на землях Наблуса, "Сади-Эфраим" и "Гиват-Ассаф" на землях Рамаллы и Аль-Бире и "Халец" на территориях расположенных между Хевроном и Вифлеемом и "Хадарим" - в непосредственной близости от Хеврона.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который обычно объявляет о решениях правительства, не прокомментировал заявление Смотрича. Однако, отметил министр, правительство одобрило сокращение "различных ассигнований и льгот" для высокопоставленных чиновников Палестинской автономии и создание новых поселений.

До этого Смотрич также заявлял о намерении сделать регион Западного берега реки Иордан "неотъемлемой частью Израиля. Возглавляемая им Партия религиозного сионизма также будет активно противодействовать созданию палестинского государства.

"Я намерен использовать свои полномочия, чтобы добиться изменения ситуации на местах, чтобы способствовать урегулированию в Иуде и Самарии, а также регулировать создание поселений, которые станут барьером для арабского контроля над территориями", - заявил Бецацлель Смотрич.

По словам министра, такие действия необходимы для того, чтобы ликвидировать саму возможность создания палестинского государства, которое поставит под угрозу существование Государства Израиль.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что израильские власти планируют упразднить Палестинскую автономию и вытеснить арабское население с Западного берега реки Иордан.

Источник - anna-news.info
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