Лорен Федор: Джо Байден часто раздражался и с трудом выдержал 90-минутные дебаты...

12:47 29.06.2024

Financial Times

Великобритания



На дебатах с Трампом в Атланте на повышенных тонах Байден споткнулся

FT: демократы запаниковали из-за ошибок Байдена в дебатах с Трампом



Сбивчивое выступление Байдена на дебатах с Трампом подстегнуло беспокойство насчет его возраста и пригодности к работе на высшем уровне, пишет FT. Читатели издания выразились категорично. "Демократы перемудрили с Джо и сами себя загнали в угол", – отметил один из комментаторов.



Лорен Федор (Lauren Fedor)



Джо Байден часто раздражался и с трудом выдержал 90-минутные дебаты в четверг, сбивчиво отвечая на вопросы модераторов и тщетно пытаясь противостоять нападкам и необоснованным заявлениям Дональда Трампа.



Байден хрипел, оговаривался, отвечал невпопад и терял мысль - при этом Трамп во всеуслышание назвал его худшим президентом в истории США.



Команда Байдена сама потребовала беспрецедентных дебатов в июне, более чем за четыре месяца до ноябрьских выборов, в попытке оживить слабеющую кампанию президента и напомнить избирателям, почему они предпочли его Трампу в 2020 году.



Однако выступление Байдена в четверг вечером вызвало шквал критики: 81-летний президент не убедил встревоженных избирателей, убежденных, что он слишком стар для еще четырех лет в Белом доме.



Байден сбился с мысли еще в самом начале дебатов: "Мы должны убедиться, что продолжим нашу работу... укрепим нашу систему здравоохранения и гарантируем, что каждый человек получит право на то, что я сделал с коронавирусом... извините... мы справимся со всем необходимым... Смотрите, мы же победили систему помощи престарелым".



Позднее, в разговоре о правах на аборт (по этой теме демократы неизменно зарабатывали очки последние два года) Байден вместо этого свернул к нелегальной иммиграции, где его партия, наоборот, слаба.



"Если людей тревожит возраст Байдена, то он вряд ли он развеял эти опасения", - сказал Кайл Кондик, беспартийный политический аналитик Университета Виргинии.



"Полагаю, что после таких дебатов демократов охватит паника вплоть до недержания", - добавил Кондик.



78-летний Трамп ненамного моложе Байдена, но в четверг вечером он выглядел уверенно в своих нападках на Байдена. В ряде случаев он повторял ложные и безосновательные заявления, ставшие фирменной чертой его кампании по переизбранию.



"Он не в состоянии быть президентом. Вы это знаете, и я это знаю", - заявил однажды Трамп, имея в виду Байдена.



По ходу полуторачасовых дебатов ответы президента становились более уверенными. На вопрос модератора CNN Даны Бэш, не слишком ли он стар, чтобы быть президентом, Байден ответил: "Этот парень на три года моложе, а в делах разбирается гораздо хуже... Просто сравните данные. Посмотрите, что я сделал. Посмотрите, как я изменил ту жуткую ситуацию, что он мне оставил".



"Разгон выдался неторопливым, это было очевидно для всех - не буду спорить", - призналась CNN вице-президент Байдена Камала Харрис в интервью после дебатов.



Байден также пытался создать впечатление, что Трампа непригоден для высшей должности, упомянув его судимости и массу проблем с законом. В какой-то момент Байден открыто назвал своего соперника преступником: "Единственный осужденный преступник на этой сцене стоит сейчас передо мной".



Трамп продолжает опережать Байдена в большинстве национальных опросов общественного мнения несмотря на то, что в прошлом месяце присяжные Нью-Йорка признали его виновным по 34 пунктам обвинения. Бывшему президенту предстоят еще три уголовных дела, в том числе два дела, связанные с его попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года.



В четверг вечером Трамп неоднократно увиливал от вопросов модераторов о том, примет ли он результаты грядущих выборов. На третий раз бывший президент ответил: "Если выборы будут честные, законные и правильные, то непременно".



Дебаты стали первым важным моментом в кампании, позволив миллионам избирателей сравнить обоих кандидатов непосредственно. Кроме того, они стали их первой очной встречей почти за четыре года, поскольку Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена в январе 2021 года.



Организатор дебатов кабельный телеканал CNN решил не публиковать данные об аудитории до пятницы, однако опрос "Нью-Йорк таймс" на этой неделе показал, что примерно три четверти зарегистрированных американских избирателей планировали следить за решающим противостоянием.



Комментарии читателей:



Jimmy

Обе партии сплоховали, что выставили дедов старше средней продолжительности жизни в стране. Демократам надо было выбрать кого-нибудь побойчее, кто разберется с Трампом. Мишель Обаму, например.



Union of Concerned Polar Bears

Эта мумия Байден здорово нас всех подвела. Впрочем, как это все предсказуемо!



Education

Маразматик Джо против сиониста Дона. На кого ни поставь, выигрывает казино. И наших детей забреют ради их войн.



Third wise man

Демократы перемудрили с Джо и сами себя загнали в угол. Их партийные стратеги либо не знакомы с историей, либо просто лыка не вяжут.



ex The Invisible Hand

Напомню: выживший из ума Брежнев стал началом конца СССР.



Rocco Capobiano

Мне стыдно за Байдена!



George Mark

У США крупнейшая экономика в мире, сильнейшая армия в мире и так далее, однако, у американского электората лишь два выбора - Трамп или Байден. Я бы сказал, что это как прийти в 5-звездочный ресторан, а в меню только бигмак и воппер.



Steve Boca

Поздно менять Джо. Мы обречены. Единственное утешение - это что ноябрьское поражение станет окончательным разгромом поборников идентичности. Если мы не можем привлечь избирателей из синих воротничков, то для чего мы вообще существуем как партия?



Hope dies last

В таком состоянии Байден явно не годится для должности президента. Если честно, он вообще ни для какой должности не годится.



Proclone

Байден выглядел и говорил еще паршивее обычного.



SAnderson

Даже не знаю, как жить в стране, где приходится выбирать между насильником и маразматиком.



Kanatomo

Народ, и вы правда верите, что этот старикан управляет страной?



Noel

Ну что ж, все ясно. С победой, президент Дон!



Palo78

О Боже. Это было форменное избиение. Причем организованное. Не успел он сойти со сцены, как демократы сами воткнули ему в спину нож. Мне его жалко. Нельзя так с пожилыми. Все те, кто встречается с ним каждый день, неужели они не знали, настолько он плох? В партии развернулась подковерная борьба за власть. Я ставлю на то, что придет Хиллари, и это будет ее последняя месть Обаме.



Better Call Paulus

Теперь Байдену придется срочно что-нибудь разбомбить (например, Ливан), чтобы остаться у власти.