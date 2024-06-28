Прощай, Джо. Чтобы сослужить добрую службу Америке, Байден должен покинуть гонку, - NYT

13:36 29.06.2024 The New York Times

США



Чтобы сослужить добрую службу Америке, Байден должен покинуть гонку

NYT: для победы над Трампом Байден должен сняться с предвыборной дистанции



Немощность Байдена поставила под угрозу страну, пишет NYT. Действующий президент не в состоянии победить Трампа и его зловещие планы. У Америки остался последний шанс, но трагедия демократов в том, что и для его реализации потребуются немалые силы.



Президент Байден неоднократно и справедливо называл предстоящие президентские выборы битвой за будущее американской демократии.



Дональд Трамп же доказал, что он является серьезной угрозой для этой демократии - непредсказуемая и эгоистичная личность, недостойная доверия общественности. Он систематически пытался дискредитировать выборный процесс. Его сторонники публично изложили повестку на 2025 год, которая даст ему возможность выполнить самые шокирующие из его обещаний и угроз. Он поклялся быть лидером другого типа, не подчиняющимся ограничениям президентской власти, присущим американской политической системе, если ему удастся вернуться на свой пост.



Как заявил Байден, именно он - тот кандидат, у которого больше всего шансов взять на себя эту угрозу тирании и победить ее. Аргументировал он это тем, что победил Трампа в 2020 году. Но этого уже недостаточно, чтобы внятно обосновать, почему американцы должны проголосовать за кандидата от демократической партии Джо Байдена в этом году.



На дебатах в четверг перед президентом стояла задача убедить общественность в том, что он готов нести гигантскую ношу должностных обязанностей на посту, который он хочет занять еще на один срок. Однако нельзя ожидать, что избиратели не заметят очевидного: Байден уже не тот, кем был четыре года назад.



Президент явился стране в четверг вечером как серая тень некогда серьезного политика. Он пытался объяснить, чего собирается добиться на втором сроке. Ему едва удавалось парировать провокации Трампа. Он всеми силами старался привлечь Трампа к ответственности за ложь, неудачи и пугающие планы. Он не раз делал усилия, чтобы закончить начатую мысль.



Байден был хорошим президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать долгосрочные проблемы. Раны, созданные Трампом, начали постепенно заживать. Но самая добрая служба, которую Байден способен сейчас сослужить стране, - это объявить о своем выходе из предвыборной гонки.



Нынешние усилия президента выглядят как безрассудная авантюра. В Демпартии есть лидеры, способные представить четкие, убедительные и адекватные альтернативы переизбранию Трампа. Нет никаких причин ставить под угрозу стабильность и безопасность страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками Трампа и Байдена. Слишком наивно надеяться, что американцы не заметят или сделают скидку на возраст и немощное состояние Байдена, которое уже невозможно скрыть.



Если избирателям придется выбирать между Трампом и Байденом, действующий президент бесспорно будет лучшим вариантом в этой компании. Ведь Трамп представляет реальную опасность. Однако как раз из-за этой самой опасности Байден - не тот человек, который способен ее устранить. Соединенным Штатам нужен более сильный игрок против предполагаемого кандидата-республиканца. Выдвижение нового кандидата от Демпартии в конце предвыборной гонки - непростое решение, но оно отражает масштабы и серьезность вызова, который бросает Трамп ценностям и институтам Америки и который Байден просто не в состоянии отразить.



Снятие своей кандидатуры нарушит все личные и политические инстинкты Байдена. Но он оправлялся от ударов судьбы и неудач в прошлом и явно верит, что может сделать это снова. Сторонники президента уже пытаются оправдаться за его провал на дебатах тремя предшествующими годами достижений. Однако выступление Байдена нельзя списать на неудачный день или плохое самочувствие, потому что оно только подтвердило опасения, которые копились месяцами или даже годами. Байден спотыкался всякий раз, делая усилия над собой, чтобы сформулировать свои политические предложения. Это нельзя оправдать какими-то другими его публичными выступлениями, на которых он тщательно ограничивал и контролировал свое присутствие.



Стоит напомнить, что это Байден вызвал Трампа на эту словесную дуэль. Он установил правила дебатов и настаивал на их проведении на несколько месяцев раньше, чем на любых предыдущих выборах. Байден понимает, что ему нужно как-то устранить давние опасения общественности насчет его психического состояния и что сделать это он должен как можно скорее.



Суровая правда в одном: Байден должен признать, что он провалил испытание.



В опросах и интервью избиратели говорят, что им нужны свежие головы, способные потягаться с Трампом. И утешением для Байдена и его сторонников является лишь то, что еще есть время сплотиться вокруг другого кандидата. В то время как американцы привыкли к длительному затягиванию президентских выборов на годы, во многих демократических странах кампании проводятся в течение всего нескольких месяцев.



Трагедия заключается в том, что сами республиканцы не занимаются глубоким самоанализом после прошедших в четверг дебатов. Выступление Трампа следует рассматривать как признание этого кандидата непригодным на пост президента. Он нагло и неоднократно лгал насчет собственных достижений в качестве президента и оппонента. Представленные им планы нанесут ущерб американской экономике, подорвут гражданские свободы и испортят отношения Соединенных Штатов с другими странами. Вместо того, чтобы достойно принять поражение, он занялся подстрекательством, спровоцировав нападение на Конгресс 6 января.



Фотографы снимают президента США Джо Байдена и бывшего президента США, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время перерыва в первых президентских дебатах выборов 2024 года в студии CNN в Атланте, штат Джорджия, 27 июня 2024 года. - ИноСМИ, 1920, 28.06.2024ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США - 2024



Тем не менее амбиции Трампа поглотили республиканцев. Бремя ответственности лежит на Демократической партии, которая ставит интересы нации выше амбиций одного человека.



Демократы, которые когда-то доверились Байдену, должны найти в себе мужество открыть своему лидеру суровую правду. Доверенные лица и помощники, которые поощряли выдвижение его кандидатуры и прикрывали его невнятные выступления на публике, должны признать, что репутация Байдена разрушена и что он не в силах ее восстановить.



В четверг вечером Байден ответил на один острый вопрос. И это был не тот ответ, на который рассчитывали его сторонники. Однако если риск второго срока Трампа так велик, как утверждает Байден (а мы согласны с ним, что опасность огромна), то преданность последнего этой стране оставляет ему и его партии лишь один вариант.



Самый верный путь к победе демократов над лживым кандидатом в ноябре заключается в том, чтобы быть честным перед американской общественностью и признать, что Байден не способен продолжать гонку, выбрав из своих рядов кого-то более адекватного для этой должности.



Это лучший шанс защитить дело всей нации, которое побудило Байдена баллотироваться на пост президента в 2019 году, от зловещих помыслов Трампа. И это лучшее, что сейчас Байден может сделать для страны, которой он верно служил столько лет. Источник - ИноСМИ

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