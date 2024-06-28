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Парламентские выборы во Франции 2024: даты, кандидаты и партии, прогноз и последствия
13:39 29.06.2024

Первый тур внеочередных выборов состоится 30 июня

Елизавета Гриценко
Андрей Кузмак

В воскресенье, 30 июня, во Франции пройдет первый тур досрочных выборов в парламент. Планировалось, что они пройдут лишь в 2027 году, однако после провала президентской партии "Возрождение" на выборах в Европарламент Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание (нижнюю палату парламента) и назначил дату выборов. Подробнее об основных конкурентах партии Макрона и возможном будущем Франции - в материале "Известий".

Когда будут и как проходят выборы во Франции в 2024 году

С 6 по 9 июня в ЕС прошли выборы в Европарламент. Во Франции победу в них одержала правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, председателем которой сегодня является Жордан Барделла. За "Национальное объединение" проголосовал 31% избирателей, а за коалицию, в которую входит и партия Макрона "Возрождение", проголосовало всего 14,6% выборщиков.

По мнению заведующего сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павла Тимофеева, у Макрона после поражения на выборах в Европарламент было несколько вариантов действий.

- Формально европейские выборы никак не связаны с местными, и у Макрона была возможность просто проигнорировать их результаты. Но тогда бы он предоставил правым возможность говорить о его нелегитимности, так как получалось бы, что власть в стране в реальности не выражает взглядов народа и не пользуется его поддержкой. Об этом говорил лидер правых Жордан Барделла, - пояснил эксперт.

Второй вариант - снова заявить о "больших дебатах" и инициировать общественное обсуждение, добавил эксперт. Так уже было в период протестов "желтых жилетов", но, по сути, дело не закончилось ничем существенным. Третий вариант - отправить в отставку правительство, то есть повторить свое решение от 2020 года, принятое после провала правящей партии на муниципальных выборах, пояснил Павел Тимофеев.

- Но в этот раз Макрон, видимо, решил, что частая смена премьер-министров не нужна. Последняя такая замена случилась в феврале, когда пост занял Габриэль Атталь, которого некоторые называют преемником Макрона. А теперь президент идет ва-банк и, с одной стороны, призывает "спасти Республику" от правых, а с другой - готовится возложить на них ответственность за назревающие экономические и социальные проблемы, когда они придут к власти, - заключает эксперт.

Первый тур выборов состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

Национальное собрание Франции состоит из 577 депутатов, которые избираются сроком на пять лет. Выборы проводятся по мажоритарной системе - территория страны разделена на 577 избирательных округов по числу депутатских мандатов. Для вхождения в нижнюю палату парламента кандидат должен заручиться поддержкой абсолютного большинства и не менее чем 25% голосов зарегистрированных избирателей.

Если в ходе первого тура кандидаты не достигают этого порога, проводится второй. В нем участвуют те кандидаты, которые набрали не менее 12,5% голосов во время первого голосования. Место в парламенте займет тот, за кого проголосует наибольшее число избирателей.

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Выборы в парламент Франции: кандидаты и партии, кто победит

Основная борьба за места в парламенте развернется между правым "Национальным объединением" Ле Пен, коалицией "Новый народный фронт", созданной из ряда левых партий для участия в предстоящих выборах, и альянсом партий, в который входит "Возрождение" Эммануэля Макрона. Согласно опросу французской компании Elabe, партии могут получить 36%, 27% и 20% голосов соответственно.

Правое "Национальное объединение" во главе с 28-летним Жорданом Барделлой обещает ограничить иммиграцию, в том числе лишить гражданства детей, которые родились и растут во Франции, если их родители имеют иностранное гражданство. Среди других обещаний - запрет лицам с двойным гражданством занимать ключевые посты в секторе безопасности, снижение налогов на электроэнергию и даже запрет на использование телефона в школе. Партию поддерживают во многих городах и деревнях по всей стране, несмотря на открытый конфликт ее руководства с Макроном.

В "Новый народный фронт" вошли левые партии, выступающие за конституционную реформу, выход из соглашений о свободной торговле, поддержку Палестины, активный прием беженцев, строительство для них социального жилья, бесплатную медицину и так дажее.

Пропрезидентская правящая коалиция "Вместе" выступает за снижение расходов на электроэнергию, смягчение налога на наследство и связь пенсии с инфляцией. В целом лагерь Макрона позиционирует себя как центристский оплот демократических ценностей и разумного управления экономикой, который защищает нацию от экстремистов.

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Выборы в Национальное собрание Франции: последствия

Лепеновское "Национальное объединение", которое лидирует в опросах, известно своей политикой в отношении России и НАТО. Марин Ле Пен еще во время предвыборной гонки на пост президента страны в 2022 году была единственным кандидатом, который не осуждал позицию России в вопросе СВО. Сейчас Жордан Барделла говорит, что Украина должна быть способна защитить себя, но в этом вопросе у него есть красные линии, напомнила старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александра Жидкова.

Так, Жордан Барделла выступал против поставки вооружений, которые будут способствовать эскалации конфликта, а также отправки французского контингента на Украину. Однако позже он заявил, что готов оказывать поддержку Киеву при условии, что это не ухудшит отношения Франции с Россией.

Кроме того, со времени начала предвыборной гонки на сайте партии пропал один буклет, который касался оборонной политики и углубления дипломатических отношений с Россией, а также позиции НАТО и сотрудничеству с Германией. По словам Александры Жидковой, задача "Национального объединения" - представить себя действительно правящей силой, поэтому на данный момент внешнеполитические ориентиры для них не так важны.

- Внешнюю политику в большей степени будет определять президент Франции. В этом смысле вряд ли представляется возможным ожидать каких-то сдвигов, - считает эксперт.

Александра Жидкова также добавляет, что преждевременно говорить о том, как будет сформирован парламент, но многие говорят о "сосуществовании".

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Во Франции случаи, когда президент принадлежит одной партии, а премьер-министр с парламентским большинством - другой, называют сосуществованием или сожительством. Примером такого случая может служить работа левого президента Франсуа Миттерана с правым премьером Жаком Шираком.

- Скорее всего,ни у одной из сил не окажется абсолютного большинства для того, чтобы проводить новые законопроекты, если они будут радикально приняты другой партией, - считает Александра Жидкова. - Кроме того, внешнеполитические ориентиры не являются определяющими для голосования избирателей. Любая французская партия ориентируется в первую очередь на избирательный запрос.

Сейчас, обращает внимание эксперт, основной фокус предвыборной политики затрагивает вопросы иммиграции, безопасности, экономического развития, покупательной способности и социального благополучия.

- Вероятно, именно вот эти вопросы, которые являются превалирующими в голосовании, станут определяющими для дальнейших дискуссий в парламенте. Поэтому я бы не ждала серьезных изменений во французской политике с точки зрения того, что на это каким-то образом могут повлиять новые выборы и новая расстановка политических сил, - заключает Александра Жидкова.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719657540


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