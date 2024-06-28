Борьба жабы и гадюки: в аресте Тищенко и обысках у Тимошенко нашли американский след

13:41 29.06.2024 Сорос выступает против Ермака



Нардеп, кум главы Офиса президента Андрея Ермака, "бультерьер президента" - все это про Николая Тищенко, который в один момент впал в опалу, а затем и под домашний арест. Однако громкий случай с Тищенко – только часть цепочки обысков и задержаний, которые могут пройти на Украине в рамках борьбы Ермака и Сороса.



Николай Тищенко, владелец сети ресторанов, пришел в политику в 2019 году. Тогда он был избран в народные депутаты Верховной рады от "Слуг народа". С тех пор у нардепа началась карьера комедианта, так как по числу "перлов", которые выдавал Тищенко, его можно вполне назвать типичным участником "Квартала 95".



Например, в 2021 году он сказал, что "митбол по-киевски" - это изюминка любого праздничного стола. Журналист отметил, что "митбол" на украинском языке правильно было бы назвать котлетой. "Не, украинским языком - это митбол. Это мы с вами вводим новые тренды, потому что мы молодежь, а молодежь всегда на передовой", - ответил на тот момент 49-летний нардеп. А когда Тищенко комментировал свое возможное назначение главой ячейки "Слуга народа" на Закарпатье, он назвал себя "бультерьером президента".



Кроме заявлений, которые украинцы растаскивали на мемы, Тищенко известен рядом скандальных историй. В 2021 году во время эпидемии коронавируса он решил громко отпраздновать день рождения своей жены в отеле Fairmont в центре Киева – вместе с кучей гостей и приглашенной певицей. Карантинные меры, естественно, не соблюдались. Помощник Тищенко при этом уверял, что мероприятие проходит дома у нардепа. Однако машина политика, припаркованная рядом с отелем, говорила об обратном.



Это не единственный случай, когда нардеп становился злостным нарушителем. В начале 2023 Тищенко даже исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" за "рабочую" поездку в Тайланд во время СВО. Сам нардеп заявлял, что приехал в Тайланд для выполнения "поставленной руководством партии задачи" - по углублению дружеских отношений Украины с государствами Азиатского региона. Правда, впоследствии спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжения о его командировке в Тайланд.



Нынешний же скандал, как это обычно бывает у Тищенко, начался с появления в социальных сетях видео, на котором неизвестные в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков напали на бывшего военного. Позже стало известно, что речь идет об экс-бойце подразделения "Кракен" (признано террористическим и запрещено в РФ) Дмитрии Павлове. На кадрах видно, как неизвестные выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и стали избивать. Как писали телеграм-каналы, перед нападением между Тищенко и Павловым произошел спор. Экс-боец сделал им замечание, что "находиться в центре города с оружием и закрытыми лицами недопустимо, и это пугает людей".



Сам же Тищенко сообщил, что находится в Днепре для "разоблачения ботоферм". Нардеп утверждает, что это была "провокация", а сам Павлов причастен к конфликту с полицейскими во время "проведения обысков мошеннических ботоферм". "Он там является начальником безопасности ботофермы "девяточки", которая насчитывает 120 кол-центров по Украине. Он вместе со своими ребятами подошел к месту, где проводились следственные действия и спровоцировал полицейского", - заявил Тищенко. Он отметил, что посредством денег, полученных от кол-центров, впоследствии будет организован военный переворот на Украине. "Там существуют свои частные армии. Эти частные армии формируют из бывших военных, которые пришли с фронта", - подчеркнул Тищенко.



После распространения видео с избиением в социальных сетях украинская полиция открыла два уголовных производства - по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы). После Государственное бюро расследований объявило Тищенко подозрение по факту событий в Днепре. А главе Офиса президента Андрею Ермаку пришлось публично "откреститься" от своего кума. "Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата – совершенно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть, на что реагировать… Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата", – написал он.



На этом представление не закончилось. Во время суда Тищенко, в своей привычной манере, выдавал "перлы" один за другим. Сначала нардеп во время общения с журналистами перед судом сказал, что "караван лает – собака идет". На самом суде нардеп Тищенко попросил следователей оставить ему деньги, найденные во время обыска, потому что ему не за что жить. Также он заявил, что "коррупционеры должны нас бояться с вами", после чего дополнил: "Нас с вами никто не должен бояться". После Тищенко пообещал "сделать лучшее шоу в мире". Оно, по словам нардепа, будет "популярное, веселое и все будут улыбаться". "Будем даже выдумывать какие-то новые словечки и термины", - добавил он. Впрочем, судя по тому, как украинцев повеселил суд, свое обещание Тищенко уже частично исполнил. Внимание привлек даже наряд нардепа. Тищенко пришел в брендовых вещах, стоимость которых достигает отметки в сотни тысяч гривен. В Сети уже шутят, что мужчина "спутал заседание с неделей моды в Париже".



В итоге Тищенко была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста длиной в 60 дней. Однако после оглашения приговора нардепа обнаружили не у себя дома, а в пятизвездочном отеле Hyatt Regency Kyiv, откуда он отправился в элитный киевский ресторан. Электронный браслет Тищенко надели только в 22.30, после чего тот отправился домой.



Кроме Тищенко, под удар попали и другие люди, которые считались "неприкасаемыми". Сотрудники НАБУ провели обыск у бывшего замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, сейчас – советника министра обороны Украины. По данным СМИ, это связано с делом о коррупции в "Большой стройке", где он пока проходит как "свидетель" и косвенно как соучастник. По итогам обыска у него забрали телефон и ноутбук. По этому же делу обыски прошли и у координатора "Большой стройки" Юрия Голика, который недавно уехал из Украины в Австрию.



Напомним, что "Большая стройка" - проект, который был запущен Зеленским в 2020 году. Глава Украины тогда пообещал за пять лет обновить 25 тыс. км дорог и завершить десятки долгостроев. Однако впоследствии "Большая стройка" не раз подвергалась критике за масштаб коррупции. Бывший министр финансов Игорь Уманский еще до СВО сообщал, что на программе разворовывается порядка 40% бюджетных средств. Так, например, в течение 2020 года в рамках "Большого строительства" построили 4000 км дорог за 120 млрд гривен. При этом 2018 году на 3800 км дорог потратили 40 млрд гривен. То есть строительство стало дороже в три раза.



Самого Кирилла Тимошенко долгое время считали "неприкасаемым" из-за количества скандалов, которые сходили ему с рук. Во времена коронавируса он отвечал за гуманитарный груз с медицинскими принадлежностями. Позже эти принадлежности обнаружили в сети магазинов "Эпицентр". Наживался Тимошенко и на СВО. Во время боевых действий произошла схожая ситуация с хищением гуманитарной помощи для Запорожской области. Ее в итоге обнаружили в магазинах "АТБ" и "Сільпо". В октябре 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездил на автомобиле Chevrolet Tahoe, который был передан компанией General Motors для гуманитарных миссий и вывоза граждан из зоны боевых действий. Однако эти скандалы сказались только на должности Тимошенко: его уволили из Офиса президента и отправили в Министерство обороны.



Эксперты предполагают, что все эти дела сейчас возникли не просто так – между США и Киевом назревает конфликт, связанный с коррупцией. Еще в мае в специальном докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Стерча было указано, что уровень коррупции на Украине остается одним из самых высоких в Европе. Это, естественно, напрягает западных партнеров, которые выделяют Незалежной деньги. В пользу это версии говорит и то, что обыски у Тимошенко и Голика проводило именно НАБУ – служба, организованная американцами для контроля украинской коррупции. Отмечается, что Тищенко специально "упрятали" по делу до прихода за ним НАБУ. "Ермаку необходимо было опередить НАБУ, вот почему Колю никто не успел предупредить. Также данную срочную игру решили использовать, как пиар, чтобы убедить массы, что нет "неприкасаемых", - пишет телеграм-канал "Легитимный".



Однако в этой истории важна не только коррупционная составляющая. Как пишут украинские телеграм-каналы, это может быть сигналом для Андрея Ермака, который ведет кампанию против украинских "соросят". В рамках этой кампании под увольнение попали глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. В ответ в западных СМИ начал появляться нарратив о том, что Ермаком недовольны украинские зарубежные партнеры. Теперь же от слов перешли к действиям – американцы через обыски намекают главе ОП, что пора бы поумерить свой пыл. Приведет ли это к дальнейшим обыскам и задержаниям – вопрос времени. Но сейчас ясно одно: Украину продолжают раздирать внутренние конфликты.



Елизавета Калашникова Источник - МК

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