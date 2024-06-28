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The Economic Times: Россия отправила уголь в Индию по новому торговому коридору
13:42 29.06.2024

The Economic Times
Индия

Состав из России: как новый маршрут изменит ситуацию для Индии
The Economic Times: Россия отправила уголь в Индию по новому торговому коридору

Из России в Индию отправились вагоны с кузбасским углем, пишет The Economic Times. Эта поставка - только первый шаг в эксплуатации нового транспортного коридора "Север - Юг", который может произвести революцию в мировой торговле.

Россия впервые отправила в Индию два состава с углем по Международному транспортному коридору "Север - Юг" (INSTC), который проходит через Иран, сообщила национальная железнодорожная компания РЖД.

Мультимодальный транспортный коридор "Север - Юг" (INSTC), который включает в себя целую сеть железных дорог, шоссе и морских портов, простирается на 7 200 км от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии. Создание этого маршрута - часть проекта России по поиску новых транспортных путей в свете западных санкций, которые вынудили ее перенаправить торговые потоки из Европы в Азию и на Ближний Восток. "Впервые два состава с кузбасским углем направились в Индию по Международному транспортному коридору „Север - Юг". Поезда стартовали из Кемеровской области. Проследовали по восточной ветке коридора через Казахстан и Туркменистан до иранского порта Бандар-Аббас", - сообщила в понедельник у себя в Telegram-канале российская компания РЖД.

"Север - Юг" и революция в индийской торговле

Развитие коридора "Север - Юг", который соединяет Россию с Индией через иранский порт Чабахар [также встречается написание Чехбехар], имеет большое значение для индийской торговли. Сегодня, когда морская торговля России столкнулась с ограничениями из-за конфликта на Украине, его экономическая и стратегическая роль возросла. Индия же, со своей стороны, считает его альтернативой амбициозной китайской инициативе "Один пояс - один путь".

В прошлом месяце Индия впервые взяла на себя управление иранским портом Чабахар, срок аренды составит десять лет. Эта сделка станет стимулом для развития коридора "Север-Юг", поскольку порт послужит в нем ключевым узлом. Это изменит картину региональных связей и карту торговли со странами Средней Азии и Афганистаном, не имеющими выхода к морю, и станет альтернативным маршрутом, который регион с Россией, а затем и с Европой.

Коридор "Север - Юг" обеспечит индийским компаниям доступ к Средней Азии с большей легкостью и меньшими затратами. Торговые эксперты объясняют, что это облегчит подход не только к 11 странам Средней Азии, но и к Ирану, России, Азербайджану, Прибалтике и Северной Европе.

Они также отмечают, что "Север - Юг" считается альтернативой торговому пути через Суэцкий канал. Ежесуточно через канал проходит до 12% мировой торговли, около миллиона баррелей нефти и примерно 8% сжиженного природного газа, отмечает Би-би-си. При этом он остается уязвимым. В 2021 году, напоминают эксперты, Суэцкий канал на шесть дней перекрыл севший на мель контейнеровоз. По оценкам Lloyd’s List, каждый день задержки обходился в 9,6 миллиарда долларов. Недавно о важности альтернативных путей миру снова напомнили конфликт между Израилем и ХАМАС и нападения хуситов на корабли в канале и на подходах к нему.

В этом контексте коридор "Север - Юг" может стать важнейшим геостратегическим инструментом, с помощью которого Индия сможет расширить торговое присутствие в Средней Азии.

Соучредитель Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава рассказал The Economic Times в прошлом месяце: "Иранский Чабахар станет для индийских грузов из таких портов, как Кандла, Джавахарлал Неру, Мумбаи, Мормугао, Кочин и Мангалур стратегическими воротами в Среднюю Азию, включая Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, и далее в Северную Европу через Иран и Россию. Коридор „Север - Юг" значительно сократит время в пути (до 25 дней по сравнению с 45 дней через Суэцкий канал) и снизит затраты на перевозку на 30%".

Как только Индия начнет использовать порт Чабахар и коридор "Север - Юг", наибольшие выгоды это сулит энергетике, фармацевтике, информационным технологиям, здравоохранению, сельскому хозяйству, а также текстильной и ювелирной промышленности, рассказала в прошлом месяце профессор Индийского совета по исследованиям международных экономических отношений Ниша Танеджа.

Энергетический угол

Индия наращивает закупки из России коксующегося и металлургического угля для производства стали, а также энергетического для выработки электроэнергии, поскольку конфликт на Украине вынудил Москву перенаправить поставки прочь из Европы.

Хотя Индия пытается увеличить мощности в области развития возобновляемых источников энергии, ожидается, что ее зависимость от угля для производства электроэнергии в ближайшее время будет лишь расти.

По данным одного исследования, импорт металлургического угля из России за последние три года вырос примерно втрое и составил в 2023-2024 годах почти 15,1 миллиона тонн (главным образом из-за снижения цен), тогда как импорт металлургического угля из Австралии, наоборот, упал. Согласно недавнему докладу исследовательской компании Big Mint, доля России в импорте металлургического угля в Индию (73,2 миллиона тонн) выросла до 21% (с примерно 8% в 2021-2022 годах).

Железная руда и металлургический уголь - важнейшие ингредиенты для выплавки стали. Индия удовлетворяет внутренний спрос за счет импорта. По мнению аналитиков BigMint, основная причина роста импорта металлургического угля из России - соотношение "цена-качество". Завоз из России обходится отечественным производителям стали дешевле из-за низких цен, говорит аналитик BigMint. Однако в долгосрочной перспективе прогнозируется сокращение импорта из России, поскольку ожидается, что страна введет экспортную пошлину на добычу угля, а стоимость логистики возрастет, сказал другой аналитик.

Коридор "Север - Юг" также обеспечит Индию энергией из стран Средней Азии. Отметив огромные объемы импорта энергоносителей в Индию из среднеазиатского региона через Красное море и Ормузский пролив, заместитель руководителя и старший сотрудник Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Раджан Судеш Ратна рассказал The Economic Times в прошлом месяце: "Один из ключевых экономических смыслов коридора „Север - Юг" - это энергетическая взаимосвязь. Все страны коридора, особенно Индия, работают над обеспечением энергетической безопасности. Средняя Азия может стать удобным источником удовлетворения этих потребностей по двум причинам - низкая цена и хорошее сообщение".

"Если удастся наладить дешевый импорт по коридору „Север - Юг", это позволит сэкономить стране драгоценную валюту, а производство товаров станет рентабельнее", - объяснил Ратна.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719657720


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