Суд арестовал бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ

13:54 29.06.2024

28 июня Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Астаны рассмотрено дело в отношении советника посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сакена Мамаша по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, сообщает Zakon.kz.



Как выяснилось, в ходе конфликта советник ударил сестру супруги.



"В ходе судебного заседания М. и его адвокат, не согласившись с протоколом об административном правонарушении, указали, что его вина не доказана материалами дела, а также место совершения правонарушения не подпадает под юрисдикцию РК, кроме того действия М. относятся к семейно-бытовым между ним и его супругой, по которому ведется отдельное расследование в рамках уголовного судопроизводства", – рассказали в суде.



В итоге постановлением суда подсудимый признан виновным в совершении правонарушения по ст. 73-1 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.



Постановление не вступило в законную силу.



О том, что Сакен Мамаш на протяжении 10 лет избивает свою жену, стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в социальных сетях. Заявительница попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму.



В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на инцидент с избиением, а полиция Астаны завела уголовное дело.



Ранее редакция Zakon.kz опубликовала материал о том, как новый закон дополнительно защитит женщин с 16 июня 2024 года.



Елена Беляева