Демпартия США ищет замену Байдену и не может найти

13:56 29.06.2024 Неуводимый Джо: чего демократам будет стоить поражение Байдена на дебатах



Андрей Кузмак



Прошедшие в ночь на пятницу, 28 июня, первые президентские дебаты в США закончились так, как и предсказывали аналитики: Джозеф Байден безоговорочно проиграл Дональду Трампу. Ни всесторонняя подготовка, ни привлечение лучших советников не помогли действующему президенту скрыть очевидное: Трамп выглядит сильнее по всем статьям, Байден просто не готов ко второму сроку. Теперь Демократическая партия находится в состоянии грогги. За месяц с небольшим до решающей партийной конференции у "синих" фактически нет кандидата и очень серьезные проблемы с имиджем. Какие варианты остались в распоряжении демократов, исследуют "Известия".



Работа с мешком



С точки зрения содержания дебаты не стали откровением. Ни один из кандидатов не высказал ничего нового ни в отношении внутриамериканских вопросов, ни по теме внешнеполитической повестки. Соперники, обращаясь к аудитории (исключение, по сути, было сделано лишь однажды, когда в самом начале шоу Байден, вспомнив комментарий Трампа о его сыне, гневно выкрикнул в адрес оппонента: "Это ты лузер! Ты - неудачник!"), обвиняли друг друга в слабости, которая приведет планету к третьей мировой, и в то же время хвалили себя за стойкость и силу, которые эту войну непременно предотвратят. Данная риторическая конструкция применялась обоими кандидатами в независимости от того, какая тема была в обсуждении: Афганистан, Украина или состояние национальной экономики. Вопрос о физическом и умственном состоянии Байдена фактически был центральным в дискуссии, но президент, к сожалению его сторонников, не сумел дать на него внятного ответа.



Президентские дебаты в США - это всегда шоу (или, по выражению Politico, "шоу ненависти"), где содержательная часть куда менее важна, нежели форма ее презентации. Тем более это важно сейчас, когда в физических и умственных способностях кандидатов с обеих сторон публично высказывались сомнения. Именно по этой причине большинство экспертов сходились во мнении, что у Джозефа Байдена не было ни единого шанса на победу - не только ввиду объективного состояния его здоровья, но и потому что противостоял ему профессиональный шоумен Трамп. Согласно опросу CNN, кандидат от республиканцев победил с двукратным преимуществом: 67–33%.



Байден, у нас проблемы: демократы ищут замену на выборы после дебатов с Трампом

Что кандидаты в президенты США говорили о международной повестке и есть ли у "синих" альтернативы



В Белом доме поражение Байдена объяснили как раз отсутствием энергии. "Он был слишком подготовлен и полагался на мелочи, когда важны были только сила и энергия. Они подготовили его не к тем дебатам. Он был слишком подготовлен, когда ему нужен был отдых. Это сбивает с толку", - написал портал Axios со ссылкой на одного из чиновников администрации.



Кто на новенького



Либеральные мейнстрим-медиа пишут об атмосфере безнадежности и смятения, царящих в лагере демократов, и "дилемме нового кандидата". С одной стороны, признается, что необходимость замены, о которой в последнее время стали говорить не только журналисты, но и видные партийные функционеры, назрела - и ее просто необходимо провести, пока еще осталось на это время. С другой, основным препятствием этому является корпоративная культура, на протяжении многих лет выпестованная в структуре Демпартии. Огромная ответственность при убывающих шансах на успех и критическом дефиците времени, сковывает. Следовательно, перспектива почти неизбежного поражения смешивается с боязнью перед последствиями, которыми Трамп угрожает своим оппонентам. "Партии существуют для того, чтобы побеждать, - цитирует The New York Times неназванного функционера Демпартии. - Человек на сцене с Трампом не может победить. Страх перед Трампом заглушил критику Байдена. Теперь тот же страх будет подпитывать призывы к его отставке".



Среди вероятных преемников Байдена в последние месяцы чаще остальных упоминался Гэвин Ньюсом. Слухи о его вероятном выдвижении в качестве кандидата от демократов тем более усилились после его ежегодного обращения к калифорнийцам, сделанном за два дня до дебатов. Причем Ньюсом намеренно перенес его на неделю раньше, чтобы выступление вышло непосредственно в преддверие политического шоу. В нем губернатор штата прорекламировал свою работу, назвав Калифорнию "маяком американской мечты", и предрек битву с "силами тьмы" и наступающим на США фашизмом.



В то же время за 10 месяцев предвыборной кампании Байдена Ньюсом, уже тогда называвшийся первым после президента, ни разу не заявлял о президентских амбициях. Более того, в интервью по окончании дебатов он еще раз объявил о безоговорочной поддержке действующего президента. "Я бы никогда не отвернулся от биографии президента Байдена", - сказал он журналистам и добавил, что не знает демократа, который сделал бы это.



Кроме того, все хорошо помнят, как в декабре Ньюсом также проиграл свои дебаты, только не Трампу, а куда более скромному с точки зрения ораторского мастерства Рону Десантису. К тому же губернатор Калифорнии хотя и обходит Байдена в опросах, по-прежнему уступает в них Трампу.



Кандидатуры Камалы Харрис и Мишель Обамы, ранее обсуждавшиеся в прессе, теперь никто не вспоминает. Антирейтинги вице-президента выше, чем у ее начальника, а супруга Барака Обамы никогда не вступит в команду Байдена. И опять же, они обе очевидно проигрывают Трампу.



Сушить и резать: что планирует Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом

Республиканцы обещают "100 дней агрессивной повестки"



Кроме того, любая возможная кандидатура должна быть результатом внутрикланового компромисса - ведь в сложившейся ситуации ее будет определять не рядовой избиратель на праймериз (он, напомним, свой выбор сделал), а высшая партийная элита. И в этом заключена еще одна, очень сложная проблема для демократов, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



- Байдена однозначно хотят убирать. Но он, судя по всему, уходить не намерен. А это значит, что группы влияния будут решать форму грядущей замены. Однако времени критически мало. К тому же, убирая Байдена, они списывают 3,5 года его администрации, а ведь новый кандидат будет не из его команды. А значит, в процессе назначения кандидата партия может столкнуться со сложнейшим внутренним кризисом, - заключил эксперт.



Еще одна сложность потенциальной замены - объяснить своему электорату, почему "недееспособный" Байден до самого последнего момента пользовался абсолютной поддержкой однопартийцев. Республиканцы не упустят возможности напомнить своим оппонентам, как настойчиво и даже агрессивно они на протяжении почти года защищали своего лидера от обвинений в несостоятельности, отмечает советник директора РИСИ Илья Кравченко.



- Если признать недееспособность Байдена, то дискредитируется сам институт президента США и всей деятельности Демократической партии. Те фамилии, которые называются в качестве кандидатов, будь то Мишель Обама или Гэвин Ньюсом, очень противоречивы. Как ни парадоксально, поддержки у них не больше, чем сейчас у Байдена. И его замена, во-первых, нивелирует всю ту PR-кампанию, которую Демпартия проводила последние месяцы, чем обязательно воспользуются республиканцы. А во-вторых, очень вероятно - она внесет разлад в партийные ряды, потому как пока единой компромиссной фигуры нет.



Дорогой наш товарищ Джозеф



Аналитики расходятся во мнениях относительно дальнейшего развития событий. Однако вероятность того, что Джо Байден останется кандидатом от Демократической партии на данный момент выглядит выше. Хотя бы исходя из того, что за него проголосовало почти 14 млн человек в ходе демократических праймериз.



Мексиканская карусель: республиканцы пытаются избежать фальсификации грядущих выборов в США

И обвиняют демократов в попытке заменить американцев мигрантами



"Ребята, факты таковы, что, если бы Джо Байден собирался уйти в отставку, он бы сделал это давным-давно, - сказала The New York Times Симона Сандерс, бывшая помощница Камалы Харрис. - Это не мое мнение, это буквально факты. Так что нет, он не уйдет в отставку завтра утром".



Таким образом, демократы поставлены в условия, когда они должны будут сплотиться вокруг стареющего лидера, рискнуть и вместе проиграть. Если, конечно, в сценарии президентской кампании не появятся новые, не предусмотренные традиционной логикой сюжетные повороты. Источник - Известия

Источник - Известия





