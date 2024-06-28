Селевые потоки в кыргызском Ноокате убили 7 человек

14:02 29.06.2024

В Кыргызстане во время схода селевых потоков погибли люди



Пресс-служба Кыргызстана заявила о том, что не менее семи человек погибли в результате схода селевых потоков в Ноокатском районе, сообщает Zakon.kz.



