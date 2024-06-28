|15:58 Хаял Муаззин: Новый президент Ирана будет так же любить Россию и ненавидеть США, как Раиси
15:57 В 40-градусную жару Балхаш остался без воды из-за крупной аварии
15:55 Многоженство в Таджикистане как способ выживания женщин
15:51 В Пакистане из-за жары погибло около 600 человек, больницы и морги переполнены
14:02 Селевые потоки в кыргызском Ноокате убили 7 человек
13:58 Новым президентом Назарбаев Университета стал престижный британец - доктор Вакар
13:56 Демпартия США ищет замену Байдену и не может найти
13:54 Суд арестовал бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ
13:46 Как идеи Дарвина стали символом борьбы для нигилистов в дореволюционной России
13:42 The Economic Times: Россия отправила уголь в Индию по новому торговому коридору
13:41 Борьба жабы и гадюки: в аресте Тищенко и обысках у Тимошенко нашли американский след
13:39 Парламентские выборы во Франции 2024: даты, кандидаты и партии, прогноз и последствия
13:36 Прощай, Джо. Чтобы сослужить добрую службу Америке, Байден должен покинуть гонку, - NYT
12:52 По законам кандидатов: изменится ли политика Ирана после выборов президента
12:47 Лорен Федор: Джо Байден часто раздражался и с трудом выдержал 90-минутные дебаты...
12:10 Израиль создаст новые еврейские поселения и аванпосты на палестинских территориях
11:57 Западные НКО не выпускают Киргизию из рук, - Л.Савин
10:59 Лига арабских государств исключила "Хезболлу" из списка террористических организаций
10:57 Ростислав Ищенко: Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских
10:53 На Луну вместе с Китаем - Россия вступает в борьбу за неземные ресурсы
10:45 Секс в юрте: неудобно, но увлекательно... - ученый дискурс на канале orda.kz
10:43 Евросоюз надеется протянуть еще лет пять - правые силы нагнали жути на импотентов в Брюсселе
10:41 Родственники Назарбаева под судом: системная чистка или политические игры?
10:40 Российские дзюдоисты отказались от участия в олимпиаде на унизительных условиях МОК
10:39 Сколько денег потратили на подготовку казахстанских спортсменов к ОИ-2024 в Париже
10:08 Публичные обсуждения строительства АЭС назначены в Караганде на 5/07
09:28 Байдена уговаривают принести себя в жертву, - Петр Акопов
09:08 Свободу Леону! Еще одна провинция Испании требует автономии
08:56 Байден против Трампа. Тотальное вырождение американской власти, - П.Беседин
08:48 Вперед на Торецк: Армия Z выдавливает бандеровцев из Нью-Йорка
08:33 На выборах президента Ирана определились два лидера - реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили
07:17 Грядущая катастрофа в микроэлектронике. Кто владеет оловом и висмутом, тот владеет стратегической инициативой
01:28 Щупальца США пробираются в ЦентрАзию, - Наталия Гопаненко
00:50 Глеб Кузнецов: На дебатах Байдена с Трампом победил Альцгеймер
00:46 Ключ к победе находится на Ближнем Востоке. Зеркальный ответ на украинский вызов Запада
00:41 Тимофей Бордачев: На Западе дебаты без идей, выборы без выбора
00:37 Страны БРИКС поддержали инициативу РФ о создании зерновой биржи объединения
00:26 Казахстанский шоумен Кабатов задержан за пьяный дебош в самолете
00:19 Сумеет ли Макрон и на этот раз одолеть Ле Пен? - Лионель Лоран
00:10 Кто лоббирует мораторий на смертную казнь в РФ? Сколько можно терпеть это негодяйство
00:07 О вреде виртуальной реальности на примере дебатов Байдена и Трампа, - А.Белов
00:03 ЦРУ на марше: на Украине может быть взорвана "грязная ядерная бомба", - ФСК
00:01 Аятолла Раиси – человек из народа, павший за нацию, - "ВечБишкек"
00:00 Здравствуй, чучхе! - Александр Проханов
|Селевые потоки в кыргызском Ноокате убили 7 человек
14:02 29.06.2024
В Кыргызстане во время схода селевых потоков погибли люди
Пресс-служба Кыргызстана заявила о том, что не менее семи человек погибли в результате схода селевых потоков в Ноокатском районе, сообщает Zakon.kz.
Как пишут местные СМИ, информация о числе погибших и пострадавших уточняется.
"Под селевыми потоками, вызванными обильными осадками, в Ноокатском районе погибли не менее семи человек", – заявил представитель МЧС КР.
Известно, что селем подтоплены несколько десятков одноэтажных жилых домов и частично повреждены два моста. На место ЧП в Ошскую область направлены отряды МЧС для устранения последствий стихийного бедствия.
В Ноокене объявлен режим ЧС.
В апреле сообщалось, что в Кыргызстане за короткий период сошли десятки селей.
Елена Беляева