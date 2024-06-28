Зачем России умный президент в США

15:48 29.06.2024

России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.



Алексей Чеснаков

руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры



Некоторые задают вполне резонный вопрос: "Какой России смысл в том, чтобы во главе США стоял умный, сильный и дееспособный президент?"



Ответ непростой. Выбор в политике никогда не бывает черно-белым.



России вряд ли выгодно, чтобы США возглавлял сильный президент, имеющий жесткую и реалистичную стратегию в отношении миропорядка и умеющий эффективно распоряжаться ресурсами.



Но и возможные негативные последствия длительного управления самой сильной страной мира какой-то маловнятной персоной, нам тоже могут не понравиться. Рисков гораздо больше.



России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть. России со стороны Америки нужно элементарное уважение и признание российских интересов. Так что лучше бы, чтобы у конкурентов (врагов) был предсказуемый и в меру сильный президент, чем умственно неполноценный.