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Зачем России умный президент в США
15:48 29.06.2024

России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

Алексей Чеснаков
руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры

Некоторые задают вполне резонный вопрос: "Какой России смысл в том, чтобы во главе США стоял умный, сильный и дееспособный президент?"

Ответ непростой. Выбор в политике никогда не бывает черно-белым.

России вряд ли выгодно, чтобы США возглавлял сильный президент, имеющий жесткую и реалистичную стратегию в отношении миропорядка и умеющий эффективно распоряжаться ресурсами.

Но и возможные негативные последствия длительного управления самой сильной страной мира какой-то маловнятной персоной, нам тоже могут не понравиться. Рисков гораздо больше.

России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть. России со стороны Америки нужно элементарное уважение и признание российских интересов. Так что лучше бы, чтобы у конкурентов (врагов) был предсказуемый и в меру сильный президент, чем умственно неполноценный.

Источник - Взгляд
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