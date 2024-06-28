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В Пакистане из-за жары погибло около 600 человек, больницы и морги переполнены
15:51 29.06.2024

CentralAsia (CA) 28 июня 2024 - В Пакистане из-за жары погибло около 600 человек, больницы и морги переполнены.

Тысячи человек попали в больницы и несколько сотен скончалось в результате жары в Пакистане. Особенно много пострадавших в Карачи, крупнейшем городе страны.

Температура воздуха в городе превысила 40°C, но из-за высокой влажности по ощущениям жара чувс твовалась как 49-50°C.

Фейсал Эдхи, глава Фонда Эдхи, который управляет крупнейшей в стране службой скорой помощи, заявил, что в начале недели их машины доставили в морги десятки тел жертв теплового удара.

Как правило, ежедневно в городской морг Карачи поступают от 30 до 40 тел. Но за последние шесть дней их число выросло до 568, из них 141 было собрано только во вторник. Он также отметил, что "большинство из них были из бедных районов города".

Три морга Фонда в Карачи вмещают в общей сложности 264 тела. И все они заполнены до отказа.

"Мы вынуждены держать по три тела на одной полке. Нам также пришлось срочно похоронить 22 невостребованных тела, продержав их гораздо меньше обычного, чтобы освободить место. И с нехваткой мест сталкиваются все морги города, даже при мечетях и траурных залах", - рассказывает Фейсах Эхди.

Пока еще нельзя с уверенностью сказать, что все они скончались именно от теплового удара, но высокие температуры, безусловно, были одной из причин смерти.

Заведующий отделением неотложной помощи в Гражданской больнице Карачи, Имран Сарвар Шейх, рассказал агентству Associated Press, что в период с воскресенья по среду за помощью обратились 267 человек с тепловым ударом, 12 из которых позднее скончались.

"Большинство обратившихся в больницу людей были в возрасте 60-70 лет. Но некоторым было около 45 и даже несколько 20-летних, - рассказал он Би-би-си. - Многие из тех, кому мы оказали помощь, работали на улице. Мы посоветовали им пить как можно больше воды и носить легкую одежду, что необходимо при таких высоких температурах".

Волна жары накрыла Пакистан в минувшие выходные. Власти открыли специальные центры в надежде оказать помощь страдающим от жары людям.

Но не все нуждающиеся в помощи сумели ее вовремя получить.

По данным газеты Dawn , скорая помощь подобрала на улицах тела 29 человек. Полицейский врач Суммайя Сайед отметила, что многие из них, возможно, злоупотребляли наркотиками.

Метеорологи говорят, что волна жары в Карачи продлится до будущей недели, хотя температуры, согласно прогнозам, будут несколько ниже.

Это далеко не первая волна жары, накрывшая Пакистан в этом году. По данным агентства Reuters, в прошлом месяце в провинции Синд, столицей которого является Карачи, была отмечена почти рекордная температура в 52,2°C.

От жары страдают и ближайшие соседи Пакистана. Например, в столице Индии Дели наблюдается беспрецедентная длительная жара. Начиная с мая дневная температура превышает 40°C, временами приближаясь к 50°C.

Источник - centralasia.media
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