Хаял Муаззин: Новый президент Ирана будет так же любить Россию и ненавидеть США, как Раиси

15:58 29.06.2024

Чем закончатся внеочередные выборы в Исламской республике



Михаил Зубов

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Сергей Балмасов

Хаял Муаззин



В Иране проходят выборы президента - внеочередные. Занимавший этот пост Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая. На всю избирательную кампанию было отведено 40 суток, ко дню голосования осталось четыре кандидата с четырьмя разными программами.



Саид Джалили - против возобновления ядерной сделки, а Масуд Пезешкиан - за нее, но против хиджаба и паранджи. Мохаммад Багер Галибаф - против наплыва мигрантов из Афганистана, а Мостафа Пурмохаммади - против цензуры в интернете.



В общем, кандидаты на любой вкус. О том, какова роль президента Ирана во внутриполитических и мировых процессах, "Свободной Прессе" рассказал специалист Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.



- Верховным лидером Ирана является аятолла Али Хаменеи. Но даже он пришел на участок и проголосовал. Это говорит об интересе в Иране к президентским выборам. Часто они заканчиваются стрельбой и массовыми беспорядками, но потом президента любит вся страна.



"СП": Какие решения может принимать президент Ирана?



- Даже когда президентом был Ахмадинежад, которого американцы называли воплощением зла, он являлся просто посланником аятоллы, отражением позиции религиозных лидеров. Это - малоавтономный помощник духовенства.



Президент общается с народом, наносит зарубежные визиты.



Религиозным лидерам было бы не удобно позиционировать себя в качестве лидеров политических.



"СП": Для аятоллы имеет значение, кого народ выберет президентом?



- Абсолютно никакого. Выборы честные, народ голосует свободно. Победитель часто выявляется только во втором туре. Среди тех, кто допущен до выборов, духовных лидеров устраивает каждый.



Иранский политолог, журналист государственного Информационного агентства Исламской Республики Хаял Муаззин описывает структуру власти в своей стране по-другому.



- Все решения в Иране принимают президент и парламент. Но ни одно из этих решений не вступит в силу, если его не одобрил аятолла Хаменеи.



"СП": Что изменится с приходом нового президента?



- Мы любили Раиси, хотели голосовать за него. Теперь будет другой человек. Президент много общается с народом, слушает просьбы и пытается их выполнить. Если у народа будут меняться просьбы - президент начнет осуществлять перемены.



"СП": Как изменятся отношения России и Ирана?



- Новый президент будет так же любить Россию, как и Раиси. И ненавидеть сионистов.



"СП": Кого вы называете сионистами?



- Так иранский народ говорит об Израиле и США, вместе взятых. Так называют режим, который совершает преступления.