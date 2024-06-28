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Мих.Ростовский: Оглушительный провал Байдена не поможет России: неутешительные выводы из американских дебатов
16:01 29.06.2024

Оглушительный провал Байдена не поможет России: неутешительные выводы из американских дебатов
Помочь Москве может только сама Москва – ну и немного везения

В последнее время у западных СМИ и политических аналитиков появилась новая фишка: объявлять многочисленные видео, в которых Джо Байден предстает в роли современного аналога Леонида Брежнева в его последние годы, наглядной демонстрацией коварных происков России, которая якобы использует технологию deepfake в целях очернения американского президента. Но состоявшиеся дебаты кандидатов в президенты США позволяют сделать лишь один из двух выводов: либо "кремлевские хакеры" насколько преуспели, что смогли взломать прямой эфир CNN, либо Байден действительно является аналогом Брежнева эпохи заката карьеры этого генсека. Оглушительный, фантастический провал – так поведение и физическое состояние Байдена в ходе дебатов оценили даже его самые горячие сторонники. Впрочем, чего это я стараюсь найти нужные слова? Они уже найдены другими.

Вот перечисление заголовков статей колумнистов The New York Times – газеты, которая ненавидит Трампа всеми фибрами своей души (если, конечно, у СМИ может быть своя душа): "Джо Байден – хороший человек и хороший президент. Он должен выйти из гонки", "Не слишком ли Байден стар? Америка получила свой ответ", "Президент Байден, наступило время для ухода". Джо Байден – это сейчас главный антагонист и противник Москвы на планете. И если следовать логике "игры с нулевой суммой" (что плохо для твоего противника, то хорошо для тебя), то провал ныне действующего президента США – это хорошо для России. Но, увы, здесь такая линейная логика не работает от слова "совсем".

Байдена и Трампа образца лета 2024 не объединяет почти ничего – кроме, пожалуй, их общей убежденности: "Россия – плохая, Путин – плохой". Трамп о недавно выдвинутых ВВП условиях прекращения конфликта на Украине: "Нет, они неприемлемы". Байден о Путине: "Он утверждает, что хотел бы восстановить советскую империю. Ему не нужна часть Украины, ему нужна вся Украина. Он не остановится там, если захватит Украину. Что произойдет с Польшей, Белоруссией, со странами НАТО?"

Можно, конечно, попытаться сделать какие-то далеко идущие выводы из антипатии Трампа к Зеленскому, которая ярко проявила себя в период его президентского срока и никуда не исчезла за прошедшие годы: "Каждый раз, когда Зеленский приезжает в эту страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов. Он величайший специалист по продажам в истории". Или вот еще: "Украина не побеждает в этой войне…Деньги, которые расходуются на эту войну, мы не должны расходовать…И я прекращу эту войну между Путиным и Зеленским как президент, как кандидат в президенты". Слышали, видали, больше не верим.

Есть такой замечательный критерий проверки истинности любой теории, как практика. И вот о чем нам в данном случае говорит этот критерий: риторика – риторикой, но общий настрой прошедшего президентского срока Трампа был исключительно антироссийским. Трамп утверждает, что Зеленский – это "величайший специалист по продажам в истории". Неверно, категорически неверно: "величайший специалист по продажам" – это сам Трамп. Но в тех вопросах, которые касаются России, кроме умения "продать себя избирателям", у республиканского кандидата в президенты ничего нет. При президенте Трампе курс администрации США в отношении Москвы формулировали и осуществляли другие. Иногда незадачливому президенту таки удавалось дорваться до штурвала. Помню, например, как его тогдашнему помощнику по национальной безопасности, ястребу из ястребов в сфере внешней политики Джону Болтону пришлось от имени Трампа передавать Путину приглашение посетить Вашингтон с визитом.

Ну и где он – этот визит? Нигде. Он не состоялся и, я уверен, никогда не состоится. В случае своего нового избрания на пост президента США Трамп снова станет лишь витриной, внешним фасадом. Реальная политика будет делаться людьми, полностью включенными в рамки того антироссийского консенсуса, который характерен и для политической верхушки Республиканской партии, и для руководства спецслужб, и для всех прочих элементов того, что принято называть deep state – "глубинным государством". Иногда этот консенсус, правда, может совершать удивительные виражи. Вспомним, например, ситуацию в Вашингтоне на начало этого года: желая насолить Байдену и его однопартийцам, республиканские лидеры посадили Зеленского на голодный паек.

Но сейчас в киевской "кормушке" снова полно "корма". И что-то не верится, что Вашингтон снова сделает Москве такой "подарок". Надо быть реалистами и не ожидать невозможного. Чего тогда можно ожидать?

Главная интрига сейчас – это, конечно, судьба Байдена: поменяют ли демократы своего кандидаты в президенты? Ничего подобного в американской истории еще бывало (в 1972 году демократам пришлось экстренно заменить кандидата в вице-президенты, но человек с приставкой "вице-" – это все-таки не президент).

Однако ни исход этой интриги, ни даже исход выборов не изменят главного: добровольно американцы на компромисс с Москвой по Украине не пойдут – только под давлением. Владимир Зеленский в Брюсселе в конце этой недели: "Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев".

"Мирные планы" от Зеленского – это нечто вроде переливания из пустого в порожнее. Но сама мысль о том, что "Украина не хочет затягивать войну" (не хочет – явно не от хорошей жизни) интригует – интригует гораздо больше, чем даже последствия нынешних американских президентских дебатов.

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719666060


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