Путин объявил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности

16:03 29.06.2024

Россия делает это в ответ на размещение аналогичных ракет США в Европе



Олег АДАМОВИЧ



Владимир Владимирович напомнил, что Россия пять лет назад объявила о нежелании производить и размещать ракеты малой и средней дальности



В пятницу Владимир Путин традиционно провел встречу с Совбезом. В большинстве случаев эти мероприятия не транслируются. Но в этот раз было сделано исключение для вступительного слова президента. Обычно, если Совбез дается в расширенной трансляции, значит, обсуждается что-то по-настоящему значимое. Ракетное вооружение в полной мере отвечает условию.



- Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, - объявил повестку мероприятия российский лидер. - Как известно, несколько лет назад Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из этого Договора и объявили о том, что они будут такие ракетные системы производить.



Владимир Владимирович напомнил, что Россия пять лет назад объявила о нежелании производить и размещать ракеты малой и средней дальности, пока Штаты первыми не начнут это делать.



- Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию, - объявил глава государства. - Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет. В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать.



Дальше Путин предложил высказаться главам МИД и Минобороны.



Напомним, 8 декабря 1987 года в Вашингтоне президенты США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот соглашение несколько десятилетий имело решающее значение для поддержания стратегической стабильности и в Европе, и в мире в целом. До тех пор, пока США не вышли из него в 2019 году.



Главная задача ДРСМД: снизить вероятность ядерной войны между сверхдержавами. На момент подписания договора подлетное время американских ракет в Европе до целей в СССР и советских до европейской территории составляло около 10 минут. То есть, время ответной реакции в случае запуска было ничтожно мало. Это, с одной стороны, не могло гарантировать принцип взаимного уничтожения, а с другой - не давало времени и возможности уведомить другую сторону об ошибочном несанкционированном запуске. Без ДРСМД потенциальный ядерный конфликт мог стать вполне реальным.