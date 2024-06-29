Экс-главе КНБ Казахстана Кариму Масимову откажут в помиловании

00:17 30.06.2024

Комиссия по вопросам помилования при президенте Казахстана рекомендовала отказать бывшему главе КНБ Кариму Масимову, обратившемуся с соответствующей просьбой к главе государства. Об этом заявил депутат Марат Башимов, передает ORDA.kz.



"На последнем заседании Комиссии были предварительно рассмотрены некоторые материалы о помиловании (...) Комиссией рекомендовано отказать Масимову", - приводит издание слова депутата.



Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана, осужденный за государственную измену и попытку захвата власти, направил прошение о помиловании на имя президента в марте этого года.



Карим Масимов считался одним из самых влиятельных и приближенных к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву людей в стране. В разные годы он занимал должности премьер-министра РК, руководителя администрации и помощника президента. С сентября 2016 года он занимал должность председателя КНБ, от которой был освобожден указом президента Касым-Жомарта Токаева 5 января 2022 года на фоне массовых беспорядков. 8 января того же года КНБ сообщил о задержании Масимова по подозрению в государственной измене.



В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил Масимова к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Сейчас осужденный находится в следственном изоляторе КНБ в Астане. В отношении него продолжается расследование по части 3 статьи 218 УК РК ("Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем"), а также части 4 статьи 366 Уголовного кодекса ("Получение взятки в особо крупном размере").