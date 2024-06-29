Кто первый на выход из НАТО. Румыния? Болгария? Албания?

00:19 30.06.2024 В парламенте маленькой, но гордой страны заговорили о пересмотре военного союза с США



Дмитрий Родионов

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Вадим Трухачев

Всеволод Шимов



Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала пересмотра участия страны в НАТО и проведения национального референдума по этому вопросу. Политик считает, что Североатлантический договор с самого начала был инструментом угнетения народов, используемым США для продвижения своих экономических интересов, а не "для защиты мира и демократии, как заявлено".



"Сенатор выступила с официальным заявлением по этому вопросу. В своем обращении к руководству парламента, правительству, Шошоакэ призвала созвать комиссии по обороне обеих палат и Высший совет национальной обороны для срочного пересмотра положений Североатлантического договора и подготовки поправок, обеспечивающих защиту национального суверенитета Румынии, а также настаивала на необходимости подготовки и проведения национального референдума о членстве страны в НАТО, который должен был быть проведен еще при вступлении в альянс", - сообщили в пресс-службе парламентария.



Стоит ли относиться к этому серьезно? Если бы даже население страны поддержало Шошоакэ, то правящая верхушка точно нет. Но, может, это "первая ласточка"? И рано или поздно Румыния, другие страны захотят покинуть альянс? Только дадут ли им это сделать?



- Никто пересматривать членство Румынии в НАТО не будет, - убежден доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Вадим Трухачев. - Ни в одной другой стране НАТО тоже вопрос о выходе из Североатлантического альянса не стоит. Президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Марчел Чолаку данную инициативу даже комментировать не будут.



Госпожа Шошоакэ известна своими громкими высказываниями - в частности, о том, что надо перестать поддерживать Украину, и больше внимания уделять ущемлению там прав этнических румын. Но, за исключением последнего пункта о поддержке соплеменников в Черновицкой области, никто в руководстве страны слушать сенатора не будет. Если говорить об уровне поддержки Шошоакэ - на выборах в Европарламент ее партия SOS получила чуть более 5%, и у нее будет два евродепутата.



Но это, безусловно, положительная для нас новость, потому что в такой антироссийской стране, как Румыния, появилась значимая политическая сила, представленная и в национальном законодательном органе, и в Европарламенте.



Это уже не политические маргиналы. К сожалению, все равно их поддержка мала. Пока это скорее громкое заявление, приятное нам, но не имеющее никаких перспектив сбыться. И тешить себя иллюзиями по этому поводу России не стоит.



Все страны НАТО заинтересованы в его существовании - как бы странно это ни звучало. Альянс дает европейцам возможность переложить бремя основных военных расходов на Соединенные Штаты, а самим тратить деньги на социалку. По понятным причинам США альянс выгоден как инструмент контроля над Европой. Сейчас наибольшим "атлантоскептиком" является Венгрия, но и она из НАТО выходить не собирается.



"СП": Зачем НАТО Румынии, Болгарии и Словакии? Почему бы им не заявить о нейтральном статусе, тем паче, что последняя соседствует с Австрией - будет зона мира в центре Европы? То же самое - на Балканах? Зачем НАТО Черногории, Северной Македонии, Албании?



- Нет никакой нейтральной Австрии. Это ассоциированный член НАТО, вписанный в ее политику. Не надо представлять ее внеблоковость как что-то выдающееся. Просто австрийцы стараются играть роль активных дипломатов и переговорной площадки, и только по этой причине формальное членство в НАТО не оформляют.



И НАТО такое положение Австрии полностью устраивает. Для беднейшей европейской страны Албании НАТО - возможность заработать. Для других названных вами стран - шанс приобщиться к клубу "богатых и знаменитых". Для Черногории - гарантия четкого обособления от Сербии и России. Для Северной Македонии - возможность удержать мир между славянами и албанцами с помощью стоящего там натовского контингента. Пока что народы этих стран все издержки членства в альянсе не осознали.



"СП": В Европе набирают популярность евроскептики. Но никто из них не заявляет о необходимости выхода из ЕС, а тем более - из НАТО. Почему? Дальше всех пошла Марин Ле Пен, которая перед предпоследними выборами президента обещала вывести Францию и из ЕС, и из НАТО, проведя соответствующие референдумы. Правда, вскоре пересмотрела позицию. По-вашему, страны Европы к такому еще не готовы?



- Орбан - евроскептик с большой натяжкой, ни разу не заявлявший о выходе Венгрии из ЕС. Фицо - укроскептик, но совсем не евроскептик. Их так необоснованно прозвали упоротые евроатлантисты из-за нежелания следовать радикальному антироссийскому курсу. Нет, нигде к выходу из НАТО не готовы, и маневр Ле Пен во Франции лишний раз это доказал.



Не будем выдавать желаемое за действительное. Никто из блока не выйдет. Но если кто захочет - его тут же обложат санкциями и устроят попытку майдана.



- Думаю, в Румынии сторонников такого подхода немного, - говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- Румыния - типичная восточноевропейская "малая империя", которая хотела бы иметь собственную зону влияния - в Молдавии и некоторых регионах Украины. Поэтому Бухарест заинтересован в военной поддержке НАТО.



"СП": Подходы к НАТО в Восточной и Западной Европе различаются?



- Восточная Европа тоже неоднородна. Есть Венгрия, которая настроена к НАТО весьма скептически. И есть Польша или Прибалтика, которые являются настоящими энтузиастами НАТО. Румыния находится где-то посередине.



"СП": Кто больше всего заинтересован в существовании блока, а кому он нужен меньше всего?



- НАТО - инструмент геополитической гегемонии США и Западной Европы. Затаскивание в альянс стран Восточной Европы - форма установления геополитического доминирования. Другой вопрос, что многие восточноевропейские страны (Польша или та же Румыния) стремятся использовать НАТО и его возможности в своих интересах.



По сути, страны Восточной Европы брали в ЕС "через НАТО", это было негласным условием. Австрийский нейтралитет - рудимент Холодной войны, не более. К тому же, НАТО - единственный крупный военный блок в Европе, альтернативы ему просто нет. Поэтому многие малые страны Восточной Европы и Балкан решили, что им выгоднее быть под натовским зонтиком, чем вне его.



"СП": В Европе есть политики, высказывающиеся против диктата Брюсселя. Орбан, Фицо, Ле Пен, рвущаяся к власти во Франции…



- Опять же, малые страны Восточной Европы попросту не хотят ссориться с НАТО, опасаясь, что это отразится и на их положении в ЕС. Что касается Франции, то у нее уже был опыт выхода из НАТО, да и геополитический вес у этой страны заметно больше. Однако я не уверен, что даже у Ле Пен дело может дойти до реального ухода из альянса.



"СП": Если гипотетически представить себе, что некая страна НАТО решает провести референдум о выходе, чем ответит Брюссель? Признает?



- Насильно держать никто не будет, но положение такой страны существенно осложнится - на нее будут смотреть как на неблагонадежную и наказывать через инструменты того же ЕС. Для стран Восточной Европы это было бы особенно чувствительно, именно поэтому они не торопятся разрушать статус-кво. Источник - СвободнаяПресса

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