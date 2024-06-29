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Транзитом едины. Центральную Азию видят перекрестком транспортных маршрутов
00:21 30.06.2024

Снижение издержек при перевозках по евразийским транспортным коридорам "север-юг" и "восток-запад", а также их объединение в одну сеть способно увеличить грузопоток по ним на 40%, подсчитали аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР). Это расширит возможности для китайского транзита по сухопутным евразийским маршрутам и положительно повлияет на сроки и объемы поставок в Индию и из нее. Для объединения евразийских маршрутов, однако, потребуется не только строительство новой инфраструктуры, но и сокращение времени простоя на границах из-за недостаточной оснащенности погранпереходов.

Соединение евразийских транспортных коридоров "север-юг" (обеспечивает в том числе выход на рынки Ирана и Индии) и "восток-запад" может привести к увеличению грузопотока в макрорегионе на 40%, делают вывод аналитики ЕАБР в представленном на бизнес-форуме банка в Алматы докладе "Евразийский транспортный каркас" (к этой сети эксперты относят все транзитные маршруты, соединяющие Азию, Европу и Ближний Восток, включая Транссиб и транскаспийские маршруты).

По прогнозу банка, объем перевозок грузов по трем ключевым коридорам, проходящим через Центральную Азию, вырастет к 2030 году в полтора раза - до 95 млн тонн, контейнерный трафик может вырасти на две трети - до 1,7 млн TEU (условных контейнеров).

Увеличение оборота повлияет на торговлю стран Центральной Азии с Индией - сейчас ее объем в три раза ниже потенциального, полагает главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров. В банке ждут увеличения объема таких поставок на $1,9 млрд, в том числе - на $1,6 млрд за счет экспорта из Индии и $0,3 млрд - из стран Центральной Азии. В 2023 году поставки по трем маршрутам коридора "север-юг" составили 19 млн тонн грузов, из них 12,5 млн тонн - железнодорожным транспортом (в основном это был экспорт зерна).

Объединение коридоров способно снизить издержки при мультимодальных перевозках на 15%, однако для этого потребуется сокращение времени простоя в пограничных пунктах, указывают авторы. Переход на цифровые технологии сократит среднее время прохождения по коридорам на четыре дня, при этом снижение срока поставки на один день эквивалентно 0,8% цены перевозимого промышленного товара с высокой степенью передела. В таком случае средний срок доставки грузов до Индии по коридору "север-юг" сократится с 40 до 17 суток, а издержки снизятся вдвое. Отмечается, что коридор может работать и как страховка - когда повышается стоимость морского фрахта. Упрощение доставки позволит также транспортировать грузы в одном контейнере от производителя до покупателя (сейчас, как правило, требуется перевалка).

"Контейнерные перевозки начинают использоваться для многих видов грузов, которые раньше перевозились иначе - это может быть зерно или автомобили (машинокомплекты)",- говорит руководитель Центра интеграционных исследований ЕАБР Александр Забоев.

Ограничением, впрочем, остается состояние погранпереходов на границе с Китаем.

При этом увеличение объема транзита из КНР в 2020–2021 годах до 3% от всего размера китайской торговли загрузило евразийскую транспортную сеть практически полностью - рост этой доли до 10% потребует новых мощностей для перевозок, предполагает эксперт. Строительство нового погранперехода с Китаем, по его оценке, позволит увеличить перевозки на 1,5 млн TEU (70% поставок из КНР осуществляется в контейнерах), повышение "контейнеризации" также ускорит перевозки - с прохождения 500 км до 1 тыс. км в сутки.

Как СНГ обрастает торговыми связями

Кроме транспортной, на бизнес-форуме ЕАБР в Алматы обсуждались и другие проблемы Центрально-Азиатского региона, в частности - ожидаемый кризис из-за нехватки водных ресурсов. По оценке Евгения Винокурова, по рекам Сырдарья и Амударья стекает ежегодно 127 кубических километров воды, из этого объема 104 куб. км идет на орошение, при этом 43 куб. км - теряется. "Через четыре года Афганистан достроит канал "Кош-Тепа" - он будет отнимать около 10 куб. км в год, на этом фоне регион перейдет к хроническому дефициту воды - сейчас он отмечается в маловодные годы (два из каждых шести)",- предупредил господин Винокуров. По оценке ЕАБР, потери могут быть сокращены на 12 куб. км, однако для этого потребуются инвестиции в ирригацию и переход на новые технологии.

Татьяна Едовина, Алматы

Источник - Коммерсант
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