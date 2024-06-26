"Весь цивилизованный мир" вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир - без них

00:25 30.06.2024 В 2024 году председательство в странах БРИКС перешло к России. Никакие действия России на СВО, никакие санкции "всего цивилизованного мира" во главе с США не повлияли на решение стран-членов БРИКС - Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии, Египта и Ирана - работать в 2024 году под председательством России: этим странам политика России понятна, ее действия не противоречат их интересам, а цели по построению многополярного мира являются общими стратегическими целями.



Дорогой читатель! Давай запомним этот абзац особо: он будет объединять все сказанное далее.



Чтобы точнее представить себе суть наших размышлений, необходимо сравнить основные показатели стран БРИКС и "Большой семерки" Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США:



БРИКС - "Большая семерка"*

Население 3,67 млрд - 0,8 млрд

Площадь 44 300 000 кв. км - 21 432 987 кв. км

ВВП 33,075 трлн $ - 31,815 трлн $



Причем по показателю ВВП нужно дать крайне важное разъяснение: у стран "Большой семерки" долю ВВП примерно на 70% составляют УСЛУГИ - банковские, IT-обслуживание и сервисы, брокерские и прочих психоаналитиков с парикмахерами; у стран же БРИКС примерно на те же 70% ВВП состоит из отраслей реальной экономики - производства чугуна, стали, автомобилей, газа, нефти, пластмассы, атомных электростанций, зерна, кокосов, бананов и прочих реальных, осязаемых руками и желудком предметов. Такая вот специализация у этих союзов. При этом сам ВВП, как и объем движения товаров и услуг, измеряется в долларах. Ну, на крайний случай - в евро или совсем чуть-чуть в фунтах стерлингов. То есть в ИХ раскрашенной бумаге, выпускаемой по мере надобности - когда хочется чего-то купить. Говоря еще проще, реальный продукт из стран БРИКС страны "Большой семерки" покупают за бумагу, не обеспеченную ничем. Поэтому-то у США, Великобритании и всей этой компании такие огромные бюджетные долги: а чо париться-то? Нужен китайский автомобиль или российская нефть - напечатал фантиков да купил! Делов-то…



Необходимость назревших изменений в этой порочной практике обозначилась после двух стратегических, геополитических событий. Первое: 10 февраля 2007 года президент России Владимир Путин произнес в Мюнхене речь, где назвал такое положение дел несправедливым и неприемлемым. Второе: стали ощутимы тенденции по резкому увеличению темпов производства товарного продукта в Китае. Понятно, что каждый реально произведенный продукт позволял Китаю напечатать определенное количество собственных банкнот - полновесных, обеспеченных товарами или добытыми ресурсами: вслед за огромными партиями всевозможных дешевых китайских товаров в западный мир двинулся и китайский юань. Юаней становилось все больше и они стали реально теснить на мировой арене САМ ДОЛЛАР, печатать доллар становилось все сложнее - столько много его уже было не нужно. Конечно, пока еще огромное количество долларов лежит по подвалам госбанков практически каждого государства в виде казначейских обязательств правительства США… Но Россия свои выбросила на свободный рынок уже практически все, Китай этим же занимается прямо сейчас, практически каждый день, а саудиты наплевали на все прежние договоренности с США и стали продавать нефть и газ за юани. Финансовый рынок стал переполняться бумагой: помимо доллара на рынке стали активно действовать юань и даже рубль - за свои нефть, газ, пшеницу и удобрения Россия все чаще стала требовать оплату в рублях. Доля доллара в мировых расчетах неумолимо снижается, госдолг США неумолимо растет.



И вот на этом фоне "весь цивилизованный мир" принял совершенно убийственное для себя решение: он стал обкладывать Россию санкциями. Если говорить без научных слов и прочих заумных терминов, то Запад стал изолировать Россию - он и САМ СТАЛ ИЗОЛИРОВАТЬСЯ от России! "Большая семерка"* стала изолироваться от реальной составляющей в мировой экономике, повторим еще раз - от российских нефти, газа, пшеницы удобрений, стали и чугуна. От всего того, что наполняло реальным весом их доллар, евро и фунт стерлингов. Кстати, в Великобритании сталелитейной промышленности больше нет - потушена последняя домна; химической промышленности почти не осталось, а электроэнергия стоит в 5 раз (!) дороже, чем в США.



Наш президент, как прекрасный дзюдоист, мастерски использовал дурную мощь нахрапистых англосаксов: "Ах, Вы хотите выстроить мир без России?! Нет вопросов, давайте - мы тоже будем строить мир без вас!"



Практически все институты современного мира, вся его система безопасности были заложены в Ялте и в Потсдаме в 1945 году. Практически все эти глобальные институты (а их всего четыре) сегодня уже не работают или заканчивают свою реальную деятельность - ООН, МВФ, Всемирный банк и ВТО.



В своей речи в МИДе Владимир Путин так и сказал:



"Очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности. Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения".



Понимаешь, дорогой читатель, - "свои варианты обеспечения безопасности в Евразии": это значит, БЕЗ АНГЛОСАКСОВ. Без англосаксов - это БРИКС.



БРИКС - вот тот новый мир, который идет на смену миру послевоенному - миру, захваченному англосаксами. А это значит, что в БРИКС необходимо заново создавать те глобальные институты, которые перестали работать в "мире, основанном на правилах". И эта работа идет семимильными шагами: Россия под своим председательством готовит саммит БРИКС в Казани 22-24 октября 2024 года.



ООН… Значит, на этом саммите будет обсуждена или даже провозглашена некая политическая организация или некий "политсовет стран-БРИКС", которые и будут вырабатывать общие правила построения нового, многополярного мира.



Далее - аналог МВФ, это Новый Банк Развития (НБР, ранее Новый Банк Развития БРИКС), площадка для расчетов стран БРИКС между собой. Все активно ведущиеся сейчас дискуссии в СМИ о чрезвычайной сложности поиска единой валюты, единого средства расчетов, о расчетах в национальных валютах - это все информационная завеса, которая покрыла до поры реальные шаги стран БРИКС для обеспечения расчетов между собой.



На самом деле сейчас превалирует и прорабатывается идея о простой и понятной системе расчетов, основанной на старом, добром золоте - страны БРИКС уже активно скупают золото по всему миру. Суть этой идеи проста, как все гениальное: каждая из стран БРИКС депонирует в НБР в физической форме определенное количество золота. К этому количеству золота привязывается определенное количество цифровой национальной валюты с маркером "золотой" - золотой рубль, юань, бразильский реал, индийская рупия и т. д. Понимаешь, дорогой читатель, страны БРИКС будут рассчитываться между собой только цифровыми национальными валютами с маркером "золотой", обозначающим количество золота в граммах в этой цифровой единице. Все, никаких переводов друг в друга, никакой единой валюты для расчетов не требуется: страны БРИКС будут в электронном виде пересылать друг другу натуральное золото в граммах - то, которое будет хранится в подвалах их общего банка НБР. Система архинадежная - ее не подделаешь, ей не страшна инфляция, на нее не наложишь санкции: все расчеты "золотыми" национальными валютами ведутся ТОЛЬКО между странами БРИКС. На своем же внутреннем рынке страны рассчитываются своей обычной национальной валютой. Эта гениальная система финансового взаимодействия стала возможной только с развитием IT-технологий цифровых расчетов.



Теперь становится совершенно понятным и очевидным смысл и необходимость беспрецедентного визита Си Цзиньпина в здание правительства Российской Федерации 21 марта 2023 года - ряд аналитиков полагает, что там ему показывали аппаратный комплекс для осуществления таких расчетов.



Сам Си Цзиньпин прекрасно понимает, что использовать юань в расчетах между странами БРИКС - это очень плохая идея: когда национальная валюта становится международной валютой, всегда случается одно и то же - гипертрофированный рост финансового сектора в стране, которая это допускает, и деиндустриализация. А для Китая это убийственно плохо.



Британия прошла этот путь - британский фунт был резервной валютой до середины прошлого века. А сейчас в Британии практически нет металлургии и исчезает химическая промышленность - о каком месте в мире среди промышленных держав можно говорить? По тому же пути прошли США: это была промышленная сверхдержава после Второй мировой - сейчас это страна, в которой практически вся динамика ВВП определяется сферой услуг.



И если Китай пойдет тем же путем - сделав юань главным в БРИКС - то через 30 лет не будет того Китая, который мы знаем сегодня: будет страна-рантье, а все китайское производство переедет на восточное побережье Африки на аутсорс.



Китайцы мудрые, по пути белых сахибов-англосаксов они не пойдут - немощь Байдена, олицетворяющая состояние всего "мира, основанного на правилах", видна и им тоже. Мир людей, привыкших паразитировать на поте и крови других человеков - это не тот мир, в который стремятся китайцы.



Если же говорить о разработке правил торговли БРИКС, то ничего разрабатывать не надо: ВТО - прекрасно разработанная и отработанная уже на практике система организации торговли между странами. Просто правила этой системы надо соблюдать - "от" и "до", Запад давно этого не делает, а про ВТО там уж не вспоминает никто: торговать по правилам им невыгодно и нечем. Если БРИКС объединит свою торговлю на основе своих правил ВТО, то эта мощь однозначно задавит "весь цивилизованный мир" - против такого обилия ресурсов и товаров выступать будет бессмысленно. А если еще рынок БРИКС закрыть от IT-гигантов США (высокими пошлинами, например), то это будет колоссальным ударом по американской индустрии и экономике: Силиконовая долина в нынешнем состоянии умрет, оставшийся объем их рынка выживание им не обеспечит.



Вот именно эту задачу - создание глобальных институтов-аналогов ООН, МВФ, Всемирному банку и ВТО - решают сейчас, в год председательства России, страны БРИКС. То есть от идеи построения многополярного мира БРИКС перешла к ее практическому наполнению. Запад считал, что он центр цивилизации, а все остальные - это периферия. Россия же сегодня эту парадигму разворачивает на 180 градусов: БРИКС - это почти 80% всего человечества, и эта часть решила жить по справедливым и одинаковым для всех правилам игры. А вы, дорогие друзья англосаксы и примкнувшие к ним ребята из ЕС, вы не центр цивилизации, вы - источник диктата и эксплуатации. Мы удаляем вас с нашей площадки - БРИКС сможет работать и без вас.



И пусть США и их сателлиты попробуют выжить в такой ситуации, ибо у них остается отчаянно ресурсодефицитная система - Америка плюс Европа. Это будет рынок, который не дотягивает и до миллиарда человек, что совершенно недостаточно для современного развития.



Вот чему так отчаянно сопротивляется "весь цивилизованный мир" на Украине, вот почему англосаксы усиливают давление на Россию и бомбят Севастополь, терроризируют Дагестан: они знают, о чем будет говорить Владимир Путин на саммите БРИКС в октябре, они стремятся заставить его не делать этого. Англосаксы прекрасно понимают, что у России с конца августа открывается широченное "окно возможностей": в США в свою пиковую фазу вступит президентская гонка и американские элиты займутся исключительно своей внутренней повесткой. Внешний мир перестанет существовать для американцев аж до марта 2025 года. А с начала ноября заканчивается период муссонов и бурь в морях, омывающих Китай - пролив между Китаем и Тайванем станет тих, гладок и вполне себе доступен для форсирования: чем не "окно возможностей" и для Китая тоже?!



Ну, это их дело - китайское. Россия же в этом году председательствует в БРИКС - я абсолютно уверен, дежурным отбыванием номера наш президент не удовлетворится: в Казани будет заявлено о начале практических шагов по построению нового мироустройства на континенте Евразия. Будет заявлено о начале создания новых глобальных институтов регулирования в БРИКС - аналогов ООН, МВФ, Всемирного банка и ВТО.



О построении новой системы евразийской безопасности без НАТО и США Владимир Путин уже заявил в своем выступлении в МИДе - мы писали об этом.



Он заявил об этом как об уже принятом вместе с Китаем решении. А потом поехал в КНДР и подписал Договор о военном взаимодействии, в том числе. Это все четкие и внятные сигналы "миру, основанному на правилах" - не мешайте, у вас не получится.



*Организация, выполняющая функции иностранного агента



Эмиль Боев

26 июня 2024 Источник - eadaily.com

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