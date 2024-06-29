Что сказала Байдену жена после провала на дебатах...

10:17 30.06.2024

Стало известно, что сказала Байдену жена после провала на дебатах

Жена Байдена попросила не судить о достижениях мужа по дебатам



раскрыло, что сказала первая леди США Джилл Байден, отвечая на критику своего мужа из-за его провала на дебатах с Дональдом Трампом. Напомним, что Джо Байдена раскритиковали из-за того, что он выглядел немощно, допускал ошибки и был неубедительным.



"Слушай, Джо, мы не позволим 90 минутам определить четыре года твоего пребывания на посту президента", - приводит агентство слова Джилл Байден.



Ранее американские СМИ отмечали, что Джилл Байден оказала поддержку лидеру США после предвыборных дебатов.



Журналисты также отмечали, что после завершения дискуссии с Трампом Джилл Байден помогала президенту США спуститься с лестницы, что попало в объективы телекамер.



Арсений Томин ,