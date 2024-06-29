Председатель КНР Си Цзиньпин в июле посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом

10:48 30.06.2024

Председатель КНР Си Цзиньпин 4-6 июля посетит Таджикистан с государственным визитом. Об этом сообщает Министерство иностранных дел центральноазиатской республики.



Согласно информации ведомства, визит состоится по приглашению президента РТ Эмомали Рахмона. В рамках встречи двух лидеров пройдут двусторонние переговоры в узких и широких форматах.



Кроме того, председатель КНР также примет участие в других официальных мероприятиях. В частности, в открытии новых зданий парламента и правительства Таджикистана, построенных за счет китайских средств.



3−4 июля китайский лидер примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в столице Казахстана.



---------------



Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Казахстан с официальным визитом на следующей неделе, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Акорды, визит состоится 2-4 июля 2024 года. Лидера Китая пригласил лично президент Касым-Жомарт Токаев.



Он примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС пройдет в столице 3-4 июля.



27 июня 2024 года Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о создании культурных центров.



Мухит Турсынали