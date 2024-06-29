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Кто и почему позарился на Боливию, - Платон Беседин
11:08 30.06.2024

29.06.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

Попытка переворота в латиноамериканской стране провалилась, однако она явно не последняя

Оскар Уайльд писал, что жизнь только подражает искусству. Правда, это я уже добавляю от себя, подчас не слишком качественно и уверенно. Так, к примеру, случилось в Боливии, где в ночь с 26 на 27 июня произошла попытка государственного переворота. Честно сказать, вышел он так себе, этот переворот – и, вероятно, данная попытка войдет в историю как довольно-таки комичная и неумелая.

Генерал Хуан Хосе Суньига, командовавший до путча сухопутными войсками, пригнал в Ла-Пас военных на бронетранспортерах и танках, чтобы ворваться в правительственный дворец. И по итогу – ничего не добиться. Среди, как сказали бы молодые, фейлов Суньиги звучало, например, требование освободить политзаключенных. Фокус в том, что одна из них Жанин Аньес, когда-то возглавлявшая временное правительство, а ныне находящаяся в тюрьме, осудила попытку переворота.

Закончилось все тем, что переворот провалился. Однако на этот счет вовсе не стоит обольщаться – была не проверка боем, но прозвучал настороженный предупредительный выстрел. Это сигнал боливийским властям, что управлять страной так, как они хотят, им никто, конечно же, не даст. Большой Брат следит за всеми и тянет свои щупальца с тысячей транскорпоративных присосок.

Что представляет из себя Боливия сегодня? Ей управляет президент Луис Арсе. До этого целых 14 лет руководил Эво Моралес. Кто-то уже успел написать, будто они враги, конкуренты. Это не так. Арсе работал в правительстве Моралеса, занимая должность министра экономики. Они идут плюс-минус одним курсом, но, несомненно, конкурируют друг с другом. Почему? Моралес хочет вернуться на президентский пост. Хочет ли того Арсе?

Однако главная проблема тут все же в другом. Боливия – довольно бедная страна. Кто был там – тот знает. Другой вопрос, что в ней заключены, как то принято говорить, несметные богатства. Первое, что приходит на ум и о чем знают многие, – это колоссальные запасы лития. Что есть литий сегодня? Это самый лакомый кусок. Забудьте о нефти (ладно, я сейчас утрирую, но лишь отчасти) – сосредоточьтесь на литии. Илон Маск, если надо, это подтвердит. Уже подтвердил. Потому что в будущем слишком многое будет работать на литии. Сто процентов.

Однако ни одним литием, что называется. Потому что там же, в Боливии, сосредоточены огромные запасы цинка, золота, серебра; нефть и газ, ясное дело, прилагаются. Есть и руда, железная и марганцевая. Российские компании уже зашли на боливийский рынок. В частности, "Росатом" станет заниматься разработкой литиевых месторождений. Плюс Луис Арсе, как мы помним, неделями ранее побывал на ПМЭФ. И заявил, что Боливия совсем не прочь вступить в БРИКС.

После этого – какая неожиданность! – появился тот самый генерал Хосе Суньига и решил устроить переворот. В этом можно видеть тень все того же Эво Моралеса. Военные побоялись, что он вернется к власти. Однако глобально за этим, несомненно, стоит тот самый коллективный Запад (или deep state) – в общем, те могущественные структуры, которым так и не придумали внятного названия.

Просто иногда из всех объяснений нужно, согласно лезвию Оккама, выбирать самое легкое и логичное объяснение, а оно очевидно – мир входит в решающую фазу в борьбе за ресурсы. Освоено все, что можно освоить. Латинская Америка тут – это пространство возможностей, и такая страна, как Боливия, не самая исследованная, развитая – особенно. Поэтому к ней будут подступаться, как подступаются, например, к Венесуэле много-много лет. Поэтому мы видели неуклюжую, но все-таки пристрелку на будущее.

А почему я вспомнил фразу Оскара Уайльда в начале? Все просто. В апреле этого года вышел замечательный фильм "Падение империи" (в оригинале – Civil War) Алекса Гарленда. Он на первый взгляд рассказывает о гражданской войне в США: штаты Техас и Калифорния восстали и пошли войной на Вашингтон. Выглядят они, как профессиональная армия, и называют себя Силами Запада. В конце – простите за спойлер – американского президента, довольно трусливого, надо заметить, пристреливают, как собаку.

В этом увидели послание Дональду Трампу. На самом деле это послание лидеру каждой страны, которая вздумает жить плюс-минус своей волей. На этого лидера можно совершить покушение. Или в принципе тряхнуть страну, чтобы привести новую власть. Методика отработана, опробована – и со временем мы будем наблюдать ее применение все чаще. Правда, не в столь щадящей форме, как в Боливии. Так что, как говорят американцы, to be continued…

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719734880


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