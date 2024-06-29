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"Правила" НАТО и киевский режим, Ростислав Ищенко
11:11 30.06.2024

Обозреватель Newsweek Дэниел Дкепетрис утверждает, что НАТО "не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды". Логика этого утверждения опирается на естественное нежелание стран-членов НАТО (не считая прибалтийких самоубийц) воевать с Россией.
Из этого очевидного факта Депетрис извлекает вывод, согласно которому Украина "будет продолжать ждать, вероятно, вечно, независио от того, какие сладкие слова западные лидеры шепчут на ухо Зеленскому".

Это утверждение не является в корне неверным. Более того, оно абсолютно точно отражает западную политику образца 1992-2023 года. Да и сегодня такой вариант развития событий более чем вероятен. Но это не абсолютная данность, как было раньше.
С конца 2023 года, после провала украинского "стратегического натупления", Запад стал искать варианты выхода из военного кризиса, без признания собственного поражения. Среди прочих родился вариант раздела/ликвидации Украины.

Основные варианты предполагают, что украинское государство либо вовсе исчезает с политичкеской карты мира, а его территории отходят частично России, частично восточноевропейским союзникам США, либо теряет часть территории в пользу России, но выживает (хоть маленький кусочек "суверенной державы", но остается).
При реализации первого варианта, часть терриорий счовременнной Украины оказываются в НАТО в составе уже принятых в альянс восточноевропейских стран. Этот вариант не идеален, поскольку НАТО получит новые стратегически важные позиции на российских границах, но в целом для России временно терпимый.
Терпим он потому, что главная антроссийская ударная сила Запада исчезает. Во втором варианте урезанная Украина продолжает существовать и Запад даже обещает принять ее в НАТО. При этом шанс, что данное обещание будет выполнено, если уцелеет хоть какая-то суверенная территория с названием Украина, достаточно велик.

Ростислав Ищенко:
Политолог

Современная Украина играет ту же роль, что и Польша XV-XVII веков. Это таран Запада против России. Только этнически близкая России, почти идентичная, Польша была все же иноконфессиональной. Причем в период наиболее острой русско-польской конфронтации католики (поляки) и православные (русские) ментально отличались друг от друга сильнее, чем в ту же эпоху отличались негры от белых.

С учетом того, что, что европейские колонизаторы в XV-XVII веке не считали негров людьми, уровень русско-польской конфронтации был запредельным, а по сути своей (разделенный цивилизационным выбором народ) он напоминал сегодняшнее положение дел на украинском направлении.

Индейцев считали людьми только католики, поскольку Папа римский, стремясь к количественному увеличению паствы, издал специальную буллу, запрещавшуюю обращать индейцев в рабство и обязывающуюю власти колоний обращать их в католицизм. Именно поэтому в испанских и французских колониях родилась по сути новая нация – креолы (метисы белых и индейцев), а в британских, которые с папой враждовали, индейцы были под корень уничтожены. Впрочем, при всех различиях католического и протестантского колониализма без рабов его экономика обходиться не могла. Ну а так как в католических колониях индейцев обращать в рабство запрещалось, а в протестантских их, не мудрствуя лукаво, просто вырезали, в качестве рабов и в Северную и в Латинскую Америку завозили негров.

Современный Запад видит в России не негров, которые могут жить, пока работают, а индейцев, в протестантской интерпретации – не люди и право на жизнь не имеют, поскольку занимают земли, предназначенные для "настоящих людей" - европейцев. К украинцам они относятся точно так же.
Чтобы понять политику Запада на российско-украинском направлении, надо обратиться к политике англо-саксов в их североамериканских колониях.

Повторю и подчеркну, индейцев они людьми не считали. Помните Индейца Джо в "Приключениях Томаса Сойера" Марка Твена. Он был давже не чистокровным индейцем, а метисом, но все равно парией – недочеловеком в глазах окружающих. Его нанимали на работу, от которой нормальный человек откажется (вроде раскапывания могил). Показаний двух несовершеннолетних хулиганов (один – сирота, живущий у тети, а другой – нищенствующий бомж, принципиально ведущий асоциальный образ жизни) достаточно, чтобы все поверили, что он убийца. Его не ищут, после того, как он пропал и никто не переживает посоле того, как находят его труп. Никто не интересуется причинами его смерти, никто не проводит расследование.

Точно также горожане отнеслись бы к животному (даже любимому и домашнему), не говоря уже о бесхозном. Укусил кого-то – а что с него возьмешь – зверь, не человек. Помер, да ладно – одной проблемой меньше, какая разница, от чего помер.
Несмотря на то, что с точки зрения среднестатистического англосакса-колониста, индейцы были не люди (или не совсем люди) их услугами активно пользовались, особенно в войнах. Индейцев привлекали, как для войн колонистов против других индейских племен, так и при междоусобных (англо-французских и англо-испанских) разборках.

Причем не было никакой разницы между католиками, считавшими индейцев людьми и протестантами, их таковыми не считавшими, или исходившими из того, что если индейцы и люди, то все равно неполноценные и поэтому защита закона на них не распространяется. Индейцев нанимали на войну. Более того, с отдельными племенами даже заключали договоры.

Отличие этих договоров от тех, которые заключались белыми друг с другом заключалось в том, что договоры европейцев с европейцами, в европейском понимании должны были выполнять обе стороны. Договоры же белых с индейцами (в англосаксонском понимании) обязывали только индейцев. Белые же должны были их выполнять только если им это было выгодно. Если договор, или отдельные его статьи, изначально были, или в процессе становились невыгодны англосаксонской стороне, то такие договоренности не надо было даже расторгать или иным способом аннулировать – в англосаксонской правовой системе они были изначально ничтожны.
Если исходить из этой многовековой традиции отношений англосаксов с "недочеловеками" и экстраполировать ее на современную Украину, то легко будет понять, что отказ в ее приеме в НАТО и ЕС не был принципиальной позицией Запада (в 90-е и нулевые Украина была экономически и военно-политически значительно мощнее чем принятые в НАТО и ЕС Румыния, Словакия, Болгария), а являлся ограничением геополитическим.
Во-первых, Запад тогда еще рассчитывал, что Россию можно будет уговорить стать таким же вассалом США и ЕС как Украина, только покрупнее. Потому он старался не пугать и не раздражать Кремль раньше времени.
Во-вторых, Украина была слишком крупной и слишком населенной страной (значительно больше и влиятельнее той же Прибалтики или Болгарии, при том, что у ЕС, к средине нулевых, уже были проблемы с куда менее населенной и экономически сильной Польшей), а ее промышленность и сельское хозяйство были естественным конкурентом аналогичных отраслей многих европейских держав. Поэтому ее предпочитали держать на расстоянии.

Гипотетическая Украина после СВО будет и в демографическом, и в экономическом плане, чем-то вроде Латвии, только еще слабее. При этом для США все их договоры (с любыми странами) действуют так же, как действовали их договоры с индейцами – пока выгодно. Они уже неоднократно заявляли, что не собираются гореть в ядерном пламени не только ради Восточной Европы, но и ради Западной. Тем более они не планирую это делать ради Украины.
Именно поэтому, чем слабее Украина, чем меньше от нее толку, тем больше у нее шансов попасть в НАТО и ЕС. В качестве "президента в изгнании" Зеленского (с виртуальной страной) вообще могут на ура принять.

Так что логика "Украине очень плохо, поэтому в НАТО ее не примут" действует с точностью до наоборот: чем хуже Украине, тем больше у нее (вернее у ее остатков) шансов попасть в НАТО. Только от этого ей будет еще хуже. Договоры с индейцами заключают не для того, чтобы защищать индейцев, а чтобы унтерменши (любых наций и народностей) умирали в интересах англосаксонских юберменшей.
О том, как Великобритания и США много десятилетий ведут скрытую войну с Россией - в интервью "Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину"

Источник - Украина.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719735060


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