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Атлеты Узбекистана установили рекорд Гиннесса по скорости буксировки самолета
11:15 30.06.2024

Команда из шести атлетов Федерации бодибилдинга и фитнеса Узбекистана, выступая под брендом 7SABER, установила рекорд Гиннесса, отбуксировав самолет Silk Avia весом 13,5 т на 100 м за 46,7 секунды.

Команда Федерации бодибилдинга и фитнеса Узбекистана установила мировой рекорд, отбуксировав лайнер Silk Avia ATR 72−600 весом 13,5 тонны на дистанцию 100 м за 46,7 секунды. Информация об этом опубликована на сайте Guinness World Records.



Рекорд был установлен 15 мая в аэропорту Ташкента в присутствии комиссара Книги рекордов Гиннесса Мбали Масечаба Нкоси, сообщили "Газете.uz" в Федерации бодибилдинга и фитнеса.

В команду вошли Бекзод Худойкулов, Шерзодбек Гайназаров, Фарход Дадамухамедов, Умид Хусанов, Бахшулла Сайфуллаев и Аброрбек Фозилов.

Президент федерации Тимур Сабиров назвал показатель в 46,7 секунды "невероятным" и выразил уверенность, что превзойти этот рекорд будет "очень непросто".

Рекорд был поставлен с первой попытки. Изначальным условием Guinness World Records было требование уложиться в 60 секунд. На предварительных тренировках атлеты демонстрировали различные результаты, однако 46,7 секунды, продемонстрированные 15 мая, стали лучшим итогом.

Команду поддержал бренд 7SABER. Его генеральный директор Ораз Абдуразаков отметил, что идея установить рекорд Гиннесса зародилась еще во время чемпионата мира по бодибилдингу в Ташкенте в 2021 году.

Источник - Газета.uz
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