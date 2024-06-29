Атлеты Узбекистана установили рекорд Гиннесса по скорости буксировки самолета

11:15 30.06.2024

Команда из шести атлетов Федерации бодибилдинга и фитнеса Узбекистана, выступая под брендом 7SABER, установила рекорд Гиннесса, отбуксировав самолет Silk Avia весом 13,5 т на 100 м за 46,7 секунды.



Команда Федерации бодибилдинга и фитнеса Узбекистана установила мировой рекорд, отбуксировав лайнер Silk Avia ATR 72−600 весом 13,5 тонны на дистанцию 100 м за 46,7 секунды. Информация об этом опубликована на сайте Guinness World Records.



