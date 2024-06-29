Если Байден выйдет из предвыборной гонки: названы неожиданные варианты

12:16 30.06.2024

Неоднозначное – и это очень мягко сказано – выступление престарелого американского президента Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом немедленно вызвало новые вопросы обеспокоенных демократов о том, покинет ли он президентскую гонку. А если да, то чего ждать?



"Сейчас не шестидесятые годы"



Это был бы нелегкий процесс, поскольку Байден уже является предполагаемым кандидатом от демократов и пользуется подавляющим большинством голосов на первичных выборах, отмечает CNN. Во время демократических праймериз он почти не столкнулся с оппозицией в партийных рядах, и тот факт, что он победил почти во всех партийных выборах, означает, что очень маловероятно, что его вынудят сойти с дистанции против его воли.



"Сейчас не 60-е годы. Избиратели выбирают кандидата. Он и есть кандидат", - сказал аналитик CNN и стратег-демократ Дэвид Аксельрод, комментируя выступление Байдена на дебатах в четверг вечером на CNN.



Нынешняя система первичных выборов, которая дает преимущество избирателям на первичных выборах перед партийными воротилами, по сути, возникла из-за недовольства после того, как демократы выбрали вице-президента Хьюберта Хамфри своим кандидатом в 1968 году. Даже после того, как в том же году президент Линдон Джонсон вышел из президентской гонки, признавая свою угасающую популярность и несогласие с войной во Вьетнаме, Хамфри представлял продолжение политики Джонсона во Вьетнаме на Национальном съезде демократической партии в Чикаго. Вспыхнуло насилие, когда протестующие вступили в стычки с полицией, когда Хамфри согласился с выдвижением своей кандидатуры.



Все было бы совсем по-другому в 2024 году, если бы Байден решил покинуть предвыборную гонку, хотя съезд демократов вернется в Чикаго в августе, подчеркивает CNN.



Если ведущий кандидат выбывает из предвыборной кампании после большинства праймериз или даже во время съезда, отдельные делегаты должны будут выбрать кандидата от партии на съезде (или, возможно, во время виртуальной переклички).



Это позволило бы пролить свет на обычно малоизвестный вопрос о том, кто эти реальные делегаты. Демократическая партия установила крайний срок – 22 июня, когда штаты должны выбрать более 3900 делегатов – почти все из них в настоящее время поддержали Байдена - в рамках процесса первичных выборов.



Эти делегаты не просто обязались голосовать за Байдена; они также одобрены его предвыборной кампанией. Таким образом, хотя большинство делегатов съезда могли бы принять решение о выборе нового кандидата, это потребовало бы массового бегства сторонников самого президента. Это также означает, что если Байден сойдет с дистанции, то за выбор его замены будут отвечать в основном сторонники Байдена.



Можно предположить, например, что при таком сценарии вице-президент Камала Харрис была бы главным претендентом на участие в голосовании. Но были бы и другие потенциальные кандидаты, которые ранее утверждали, что могли бы провести более эффективную кампанию против бывшего президента Дональда Трампа.



Понравится ли кому-нибудь если губернатор Калифорнии Дж. Гэвин Ньюсом, который предложил безоговорочную поддержку Байдену после дебатов в четверг, бросит вызов Харрис на съезде? Решение о замене может вызвать разногласия и расколы, констатирует CNN. Делегаты должны были бы решить, кого выбрать, путем серии голосований после отчаянного лоббирования.



Что касается демократов, то есть еще одна группа, которую следует рассмотреть: "суперделегаты", группа из примерно 700 высокопоставленных партийных лидеров и выборных должностных лиц, которые автоматически становятся делегатами на съезде в зависимости от занимаемой ими должности. Согласно обычным партийным правилам, они не могут голосовать при первом голосовании, если они могут отклонить кандидатуру, но они могут свободно голосовать при последующих голосованиях.



Что, если кандидат выбывает из гонки после съезда? Для того, чтобы кандидат сошел с дистанции за несколько месяцев, прошедших между съездом партии по выдвижению кандидатов летом и всеобщими выборами в ноябре, потребуется кардинальное изменение.



У демократов и республиканцев несколько разные методы борьбы с такой возможностью. Вы можете себе представить, отмечает CNN, что конечным результатом, вероятно, было бы то, что кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, был бы включен в бюллетень для голосования на всеобщих выборах, но это не обязательно гарантировано.



У демократов Национальный комитет Демократической партии уполномочен заполнить вакансию в национальном списке кандидатов после съезда в соответствии с правилами партии, после того как председатель партии проконсультируется с губернаторами-демократами и руководством Конгресса.



Что касается республиканцев, то если у них появляется вакансия, Республиканский национальный комитет может либо повторно созвать национальный съезд, либо самостоятельно выбрать нового кандидата.



В подробной записке исследовательской службы Конгресса также отмечается, что если действующий президент становится недееспособным после победы на выборах от партии, 25-я поправка позволяет вице-президенту занять президентский пост, но партийные правила будут определять, кто станет кандидатом от партии.



Согласно Исследовательской службе Конгресса (CRS), ни одна из партий не требует, чтобы напарник кандидата в президенты занимал первое место в списке кандидатов, хотя это, очевидно, было бы наиболее вероятным сценарием.



Выбывал ли когда-нибудь кандидат из гонки после съезда?



В наше время, согласно CRS, демократ, баллотировавшийся на пост вице-президента в 1972 году, сенатор Дж. Томас Иглтон был вынужден уйти в отставку после съезда после того, как выяснилось, что он лечился от психического заболевания.



На самом деле Комитету Демократической партии США пришлось созвать заседание, чтобы утвердить Сарджента Шрайвера в качестве второго кандидата на пост кандидата от Демократической партии Джорджа Макговерна.



Если избранному президенту суждено умереть, выбор времени снова важен, отмечает CNN.



Согласно американской Конституции, именно выборщики, собравшиеся в столицах штатов, формально голосуют за президента. В то время как в некоторых штатах требуется, чтобы они голосовали за победителя выборов в своем штате, в других у них есть свобода действий.



В меморандуме CRS, в котором цитируются несколько слушаний в Конгрессе по этому вопросу, говорится, что избранному вице-президенту, безусловно, имело бы смысл просто взять на себя роль избранного президента, но сам закон неясен.



Согласно 20-й поправке, если избранный президент умирает, президентом становится его или ее напарник по предвыборной гонке, избранный вице-президент.



Может возникнуть какой-то вопрос, например, о том, когда именно человек становится избранным президентом. Это произойдет после того, как выборщики соберутся в декабре, или после того, как Конгресс соберется для подсчета голосов Коллегии выборщиков 6 января?



Андрей Яшлавский